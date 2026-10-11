מחיר המזוודה זהה למחיר הטיסה: הקו החדש של אייר חיפה

אייר חיפה הודיעה הבוקר (א') על פתיחת המכירה לקו נתב"ג-אילת, שיפעל החל מ-25 באוקטובר, עם מחיר היכרות של 79 שקל לכיוון. בשלב הראשון תפעיל החברה שתי טיסות ביום לכל כיוון, ובמהלך נובמבר היא צפויה להגדיל את התדירות לשלוש טיסות.

מחיר הטיסות כולל תיק יד או גב, ועליו ניתן להוסיף טרולי החל מ-49 שקל או מזוודה החל מ-77 שקל. למעשה, הוספת מזוודה תעלה כמעט כמו מחיר הטיסה.

● בצל סערת פליי דובאי: כמה ישראלים טסו לאמירויות בספטמבר?

● "נוהל ויזה": בנתב"ג נערכים לשינוי אבטחה דרמטי

● חברת תעופה נוספת חוזרת לישראל. זה התאריך שבו תחדש את הטיסות

בתוך כך, יש לציין כי לפני כשלושה חודשים זכתה ישראייר במכרז שערכה רשות התעופה האזרחית על קו נתב"ג-אילת, לפיו היא תפעיל למשך שנה 8 טיסות יומיות, במחיר מרבי של 99 שקל שקל לכיוון (בכל טיסה יוקצו לפחות 40 מקומות לתושבי אילת), זאת לאחר שליטה כמעט מוחלטת של ארקיע בקו. החברה החל בכך בחודש אוגוסט, והיא צפויה לקבל תמורה של כ-6,500 לכל טיסה.

יש לציין כי אייר חיפה מציעה כעת מחיר נמוך יותר לטיסה, גם ללא הסבסוד מהמדינה. עם זאת, חשוב לזכור כי מדובר במחיר היכרות, ויש לעקוב אחרי המתרחש בעתיד.

את ניצני השינוי כבר ניתן לראות מנתוני רשות שדות התעופה לספטמבר: אם בשנה שעברה ישראייר הטיסה בחודש כ-17 אלף נוסעים בטיסות פנימיות, כעת מספרם עומד על כ-26 אלף. מנגד, ארקיע, שבספטמבר שעבר עמדה על כ-40 אלף נוסעים בפנים הארץ, עמדה השנה על כ-29 בלבד. כעת, יהיה מעניין לבחון איך תשפיע הכניסה של אייר חיפה עם מחירי השיווק המוזלים.

מציינת שנתיים לפעילות

פתיחת הקו החדש מגיעה בסמוך לציון שנתיים לפעילותה של אייר חיפה. מאז החלה לפעול בספטמבר 2024, הטיסה החברה כ-600 אלף נוסעים בכ-10,000 טיסות. בחודש אוגוסט האחרון רשמה החברה שיא פעילות חודשי, עם כ-61 אלף נוסעים בכ-880 טיסות.

במקביל למה שקורה בארץ, יש גם חדשות לטיסות הבינלאומיות, כאשר כרתים מתרחבת מעבר לקיץ. כך, חברת התעופה בלו בירד איירווייז מרחיבה את פעילותה לראשונה גם לעונת הסתיו והחורף, עם טיסות ישירות מנתב"ג להירקליון, בירת כרתים, במחיר של החל מ-65 אירו לכיוון.