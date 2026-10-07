חברת תעופה נוספת חוזרת לישראל. זה התאריך שבו תחדש את הטיסות

למרות חוסר הוודאות שעדיין מלווה את ענף התעופה בישראל, נראה כי חברות התעופה הזרות אינן נרתעות מלחזור לפעילות בארץ. בריטיש איירווייז הודיעה היום (ד') כי תחזור לישראל ב-25 באוקטובר ותפעיל טיסה יומית אחת בקו תל אביב-לונדון מנמל התעופה הית'רו.

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החברה הבריטית לא חזרה לישראל מאז מבצע "שאגת הארי". זאת, אף שכבר הודיעה באפריל כי היא צפויה לחדש את טיסותיה לארץ, עם טיסה יומית אחת במקום שתיים, אך החזרה נדחתה שוב ושוב.

"חזרתה של בריטיש איירווייז לפעילות בישראל היא בשורה משמעותית הרבה מעבר לחידוש קו הטיסות ללונדון", אומרת תמר גרזון, מנכ"לית חברת התיירות גוליבר.

לדבריה, "מדובר בחיזוק משמעותי של הקישוריות האווירית של ישראל לעולם, כאשר לונדון משמשת כשער מרכזי ליעדים רבים באירופה, בצפון אמריקה ובמזרח הרחוק. עבור הנוסע הישראלי, המשמעות היא יותר אפשרויות, יותר גמישות בבניית מסלולי הטיסה ובעיקר הרחבת היצע הטיסות והיעדים.

"ככל שיותר חברות תעופה זרות חוזרות לישראל ומגדילות את היצע הקווים, כך השוק הופך תחרותי יותר, והצרכן הישראלי הוא המרוויח הגדול - הן מבחינת מגוון האפשרויות והן מבחינת הפוטנציאל למחירים אטרקטיביים יותר. בנוסף, חזרתן של חברות התעופה הבינלאומיות היא אינדיקציה חיובית להתאוששות ענף התיירות הישראלי ולחיזוק הקשרים האוויריים של ישראל עם העולם".

חברה נוספת שהודיעה לאחרונה על חזרתה לישראל היא אייר אינדיה, שצפויה לשוב ב-1 בדצמבר ולהפעיל חמש טיסות שבועיות מנתב"ג. בחודש שעבר חזרו לישראל גם החברות האמריקאיות יונייטד איירליינס ודלתא, ואייר קנדה צפויה לשוב ב-30 בנובמבר. מנגד, חברת התעופה הסקנדינבית SAS הודיעה כי תחזור לישראל ב-26 באוקטובר, אך בהמשך הודיעה כי "התנאים אינם מתאימים בשלב זה להשקת קו הטיסות המתוכנן".