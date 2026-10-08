בצל סערת פליי דובאי: כמה ישראלים טסו לאמירויות בספטמבר?

אחרי עוד חודש סוער בנתב"ג, בעיקר סביב טיסת פליי דובאי, רשות שדות התעופה מפרסמת היום (ה') את הדוח החודשי שלה לספטמבר. אחרי 2.65 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות שעברו בנתב"ג בחודש אוגוסט, ספטמבר היה מעט סולידי יותר עם 2.27 מיליון נוסעים. עם זאת, מדובר בעלייה של 14.81% ביחס לספטמבר הקודם - עלייה שמיוחסת בעיקר לתקופת החגים שנפלה השנה על ספטמבר, בניגוד לשנים קודמות.

● "נוהל ויזה": בנתב"ג נערכים לשינוי אבטחה דרמטי

● חברת תעופה נוספת חוזרת לישראל. זה התאריך שבו תחדש את הטיסות

חברות התעופה הישראליות ממשיכות להגדיל את נפח הפעילות שלהן, והן הטיסו החודש 1.2 מיליון נוסעים - 53.5% מכלל הנוסעים שעברו בנתב"ג. למעשה, מדובר בעלייה של 10.25% לעומת ספטמבר שעבר. שדה התעופה בעל נפח התנועה הגדול ביותר היה זה של לרנקה (145,663 - עלייה של כ-20% ביחס לשנה שעברה), והמדינה בעלת הנפח הגדול ביותר הייתה יוון (397.6 אלף נוסעים). אחריה קפריסין (200 אלף), איטליה (197 אלף) וארה"ב (163 אלף).

המדינה החמישית בביקושים היא זו שעלתה לכותרות ב-30 בספטמבר לאחר טיסת פליי דובאי - איחוד האמירויות. מספר הנוסעים אל המדינה עמד על 134.8 אלף (5.9% מכלל הטיסות) - גידול של 14 אלף ביחס לשנה שעברה. מתחילת השנה התנועה לאיחוד האמירויות עומדת על 971 אלף נוסעים - 7.25% מכלל התנועה בנתב"ג.

הפעילות של החברות הישראליות תמשיך לצמוח

ומה באשר לחברות עצמן? פליי דובאי למעשה תרגיש את הצניחה בפעילות רק בחודש הבא, אך כעת ניתן להבין כמה היא תהיה משמעותית: בחודש ספטמבר טסו 75 אלף נוסעים עם החברה מנתב"ג (3.3% מכלל הנוסעים) - החברה השישית בגודלה בשדה התעופה המקומי. מתחילת השנה עומדת החברה על כחצי מיליון נוסעים. יש לציין כי מאז סוף החודש פליי דובאי לא טסה לישראל, עד להודעה חדשה.

עוד חברה אמירותית, שגם עליה האירועים כנראה צפויים להשפיע היא איתיאחד איירוויז. בינתיים, בחודש ספטמבר, הטיסה החברה 59.4 אלף נוסעים - גידול מ-31.6 אלף בספטמבר שעבר. מתחילת השנה, טסו בחברה כ-390 אלף נוסעים והיא ממוקמת במקום ה-7, מיד אחרי פליי דובאי.

כעת, כאמור, פליי דובאי יצאה בינתיים מהשוק, ומהחודש הבא צפויות להיכנס לשוק האמירויות גם החברות הישראליות. וכך, נפח החברות הישראליות בנתב"ג רק צפוי להמשיך לגדול. במקומות הראשונים שאחרי החברות הישראליות, אגב, עומדות בחודש ספטמבר חברת וויזאייר (עם 232 אלף נוסעים) וחברת בלו בירד (142 אלף נוסעים).