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רכב ותחבורה "בשיעור הגבוה ביותר בהיסטוריה": האזהרה מעליית מחירי הטיסות
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טיסות

"בשיעור הגבוה ביותר בהיסטוריה": מנכ"ל ריינאייר מזהיר מעליית מחירי הטיסות

כתוצאה מהמלחמה עם איראן ועליית מחיר הנפט: מנכ"ל חברת הלאוקוסט ריינאייר טוען כי מחירי הטיסות באירופה צפויים לזנק בשיעור הגבוה ביותר בהיסטוריה • חברות הלאוקוסט רגישות יותר לתנודות במחירי הדלק, ולכן צפויות להיפגע מהן יותר

אלון פרל 12:16
מנכ''ל ריינאייר מייקל אולירי / צילום: ap, Virginia Mayo
מנכ''ל ריינאייר מייקל אולירי / צילום: ap, Virginia Mayo

במסיבת עיתונאים שקיים היום (ג') בבריסל, הזהיר מנכ"ל ריינאייר מייקל אולירי כי בשנה הקרובה מחירי הטיסות באירופה יעלו בשיעור הגבוה ביותר בהיסטוריה. זאת, כתוצאה מהמלחמה במזרח התיכון שמזניקה את מחירי הנפט ומאלצת את חברות התעופה לגלגל עלויות גם לצרכנים.

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לדבריו, מחירי הכרטיסים צפויים לעלות עד 20% בשנה הקרובה. אזהרה זו מצטרפת לדבריו בתחילת החודש, אז אמר כי חברות תעופה אירופיות עלולות להתמודד עם עלויות דלק גבוהות ומחירי כרטיסים יקרים יותר אחרי יותר משנה של מלחמה עם איראן. "מחיר הדלק הסילוני כיום גבוה בכ-50% בהשוואה לרמתו לפני המלחמה, וסביר להניח שיישאר ברמות אלו ב-12 עד 18 החודשים הקרובים", אמר.

יש לציין כי בחודשים האחרונים אולירי מצטייר כנביא זעם. באפריל הוא הזהיר בראיון לסקיי ניוז כי אם המלחמה תימשך "קיים סיכון לשיבושים באספקה באירופה במהלך מאי ויוני, ואנחנו מקווים שהמלחמה תסתיים לפני כן והסיכון ייעלם". עוד הוסיף כי "אנחנו מעריכים שיש סיכון סביר, כי בין 10%-25% מאספקת הדלק של החברה עלול להיות בסיכון במהלך מאי ויוני".

כך או כך, כל החברות צפויות להיפגע מעליית הדלק, אך נראה כי הפגיעה המורכבת יותר תהיה בריינאייר ובחברות הלואו קוסט. אלו, בנו את כוחן על מחירים נמוכים ועל היכולת להציע כרטיסים זולים מאוד. כשהדלק מתייקר בחדות, הן צריכות לבחור בין העלאת מחירים, צמצום טיסות וספיגת פגיעה ברווחיות.