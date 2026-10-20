במסיבת עיתונאים שקיים היום (ג') בבריסל, הזהיר מנכ"ל ריינאייר מייקל אולירי כי בשנה הקרובה מחירי הטיסות באירופה יעלו בשיעור הגבוה ביותר בהיסטוריה. זאת, כתוצאה מהמלחמה במזרח התיכון שמזניקה את מחירי הנפט ומאלצת את חברות התעופה לגלגל עלויות גם לצרכנים.

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לדבריו, מחירי הכרטיסים צפויים לעלות עד 20% בשנה הקרובה. אזהרה זו מצטרפת לדבריו בתחילת החודש, אז אמר כי חברות תעופה אירופיות עלולות להתמודד עם עלויות דלק גבוהות ומחירי כרטיסים יקרים יותר אחרי יותר משנה של מלחמה עם איראן. "מחיר הדלק הסילוני כיום גבוה בכ-50% בהשוואה לרמתו לפני המלחמה, וסביר להניח שיישאר ברמות אלו ב-12 עד 18 החודשים הקרובים", אמר.

יש לציין כי בחודשים האחרונים אולירי מצטייר כנביא זעם. באפריל הוא הזהיר בראיון לסקיי ניוז כי אם המלחמה תימשך "קיים סיכון לשיבושים באספקה באירופה במהלך מאי ויוני, ואנחנו מקווים שהמלחמה תסתיים לפני כן והסיכון ייעלם". עוד הוסיף כי "אנחנו מעריכים שיש סיכון סביר, כי בין 10%-25% מאספקת הדלק של החברה עלול להיות בסיכון במהלך מאי ויוני".

כך או כך, כל החברות צפויות להיפגע מעליית הדלק, אך נראה כי הפגיעה המורכבת יותר תהיה בריינאייר ובחברות הלואו קוסט. אלו, בנו את כוחן על מחירים נמוכים ועל היכולת להציע כרטיסים זולים מאוד. כשהדלק מתייקר בחדות, הן צריכות לבחור בין העלאת מחירים, צמצום טיסות וספיגת פגיעה ברווחיות.