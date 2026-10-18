חברת האוטובוסים תנופה עומדת כבר כמה חודשים תחת תלונות כבדות, ועד לא מזמן נראה היה כי חברת מטרופולין צפויה לקנות אותה. אלא שלפני כמה שבועות גם חברת דן נכנסה למרוץ, והשבוע נראה כי הסיפור נגמר: דן ותנופה הודיעו לרשות הארצית לתחבורה הציבורית כי העסקה נסגרה באופן רשמי. על־פי גורמים המעורים בפרטים, היקף העסקה עומד על כ־150 מיליון שקל.

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עם זאת, ולמרות שבעל השליטה בתנופה חתם על העסקה, עדיין יש חילוקי דעות בין השותפים השונים בתוך החברה - מאיה תור, EL, צ'יינה מוטורוס וקבוצת שאשא. יש לציין כי בשלב זה חילוקי דעות אלה לא מאיימים על העסקה, אלא רק על שאלת חלוקת הכספים בתוך תנופה עצמה.

תנופה מפעילה תחבורה ציבורית בפרוזדור ירושלים ובשומרון, אך בחודשים האחרונים כאמור התלונות הלכו והתגברו. כך למשל, לפי דוח הבקרה החצי־שנתי של משרד התחבורה, בחציון השני של 2025 קיבלה תנופה את הציון הגרוע ביותר מכלל המפעילות (55.81). עד סוף 2025 החברה אף ספגה קנסות בהיקף של כ־78 מיליון שקל.

ב־27 ביולי כינסו במשרד התחבורה דיון בנושא "שירות לקוי חברת תנופה", ובו ביקש מנכ"ל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, עידן מועלם, לבחון את רמת השירות הלקויה בחברה ואת הצעדים שניתן לנקוט מולה. בתוך כך, מועלם אף דרש לבחון את האפשרות לשלול את רישיונה של החברה. עם זאת, באותו דיון, הייעוץ המשפטי מסר כי יש למצות קודם את השלבים המקדימים.

בשבוע שעבר פנה מועלם למנכ"ל חברת תנופה והציב לו דד־ליין. "בהתאם להחלטת ועדת המכרזים, הנכם נדרשים להעביר לרשות תוכנית לשיפור רמת השירות עד ליום 18 באוקטובר, לכל המאוחר. הרינו להודיעכם כי לא תינתן כל ארכה נוספת. ככל שלא תוגש התוכנית במועד, ועדת המכרזים תפעל בהתאם לשיקול־דעתה הבלעדי ובאמצעות הכלים העומדים לרשותה על־פי דין כדי להביא לשיפור משמעותי ברמת השירות באשכולות שבנדון בטווח הזמן הקצר".

בתוך כך, מועלם הזהיר כי חלק מהסנקציות עשויות להיות בדמות העברת קווים למפעילים אחרים, שלילת רישיונות הפעלה והטלת סנקציות כספיות.

המשבר והמכירה: איך התגלגלה עסקת תנופה ● החברה, בבעלות מאיה תור, EL, צ'יינה מוטורס וקבוצת שאשא, מפעילה תחבורה ציבורית בפרוזדור ירושלים ובשומרון ● החברה קיבלה את הציון הגרוע ביותר על איכות השירות מכלל המפעילות בדוח הבקרה של משרד התחבורה ● לחברה הוצב דד־ליין להכין תוכנית לשיפור רמת השירות, ותוך כדי הועלתה אפשרות למכירתה ● ביולי פורסם בגלובס כי חברת מטרופולין בדרך לרכוש את תנופה, אך כעת דן סגרה את העסקה

"לחברה עצמה אין כמעט ערך"

למעשה, הדד־ליין שניתן לתנופה נגמר בתחילת השבוע, אלא שבמקביל, גם בדיונים במשרד התחבורה עלתה אפשרות נוספת - מכירת תנופה. בכך למעשה אפשר יהיה לפתוח דף חדש, והרבה כאבי ראש יוסרו ממשרד התחבורה.

אלא שהדרך לשם לא הייתה כל־כך פשוטה: ביולי האחרון פורסם בגלובס כי חברת מטרופולין בדרך לרכוש את תנופה. מטרופולין נמצאת בבעלות של חברת בון תור, שמוחזקת בעצמה על־ידי קרן ההשקעות ג'נריישן קפיטל (73%) וקבוצה בראשות לאומי פרטנרס (27%). אלא שכאמור, בסופו של דבר, דן לקחה את המכירה.

"צריך להבין שלתנופה עצמה אין כמעט שום ערך", מסביר יצחק למפרט מארגון "תחבורה בדרך שלנו". "למעשה, מחצית מכליה שייכים למותג וויסדום הסיני, שאין לו שירות סדיר בארץ. זה אומר שרק חברות שהן גם יבואניות גדולות, ויש להן תשתיות של מוסכים, יכולות להרוויח מקניית תנופה. בפועל רק לסופרבוס, לדן ואולי גם לאפיקים היה להיכנס לזה עכשיו".

בנוסף, למפרט מציין כי לתנופה יש כיום 462 כלים רשומים, כאשר 50-70 מושבתים באופן סופי, ו־30-40 מושבתים ברמות שונות. "לפי המכרז, תנופה צריכה שיהיה לה עכשיו עוד 80 כלים שלא מבלים במוסך. גיל האוטובוסים הממוצע במכרז עומד על 7, כך שעד 2028 הם יצטרכו להחליף לכל הפחות 150 כלים".

כאבי הראש שמחכים לרוכש החדש

בתוך כך, לגלובס נודע כי בכוונת מועלם והרשות הארצית לתחבורה ציבורית לחייב כעת את דן לרכוש לפחות 100 אוטובוסים חדשים. כך שלמעשה, לצד הגדילה - הקונה החדשה תקבל איתה גם לא מעט כאבי ראש וחברה שצריך לשקם.

כעת, דן תקבל את המכרזים של תנופה, לרבות האוטובוסים והנהגים שלהם, שנראה שרק מחכים למהלך שכזה. לפני כחודשיים, יותר מ־400 נהגים בחברה הודיעו על שביתת אזהרה במחאה "על ליקויים חמורים בתחזוקת האוטובוסים לצד אי־ודאות בנוגע לתשלום שכר".

בפברואר האחרון חתמו קבוצת רוכשים בראשות מנכ"ל דן אופיר קרני על הסכם לרכישת כ־50% מחברת דן תחבורה תמורת 1.4 מיליארד שקל ולפי שווי של 2.8 מיליארד שקל לחברה כולה. כעת מחכים בחברה גם להחלטת בעלי המניות על השלב השני במהלך, שלפיו, אותה קבוצת רוכשים (שכוללת גם את כלל ואת זרועות ההשקעה של בנק לאומי ובנק מזרחי טפחות) תרכוש 25% נוספים ממניות דן, לפי אותו שווי חברה, ובכך תגיע לשיעור המקסימלי שהוצב על־ידי רשות התחרות: 75%.