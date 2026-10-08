כפי שפורסם בגלובס: הדד-ליין לעובדי דן נדחה, מיליונים על הפרק

כפי שפורסם בגלובס: בעקבות בקשות עובדי דן, הדד-ליין ל-1,100 חברי הקבוצה נדחה, ועל פי ההערכות הם יצטרכו להחליט על עתיד המניות שלהם רק בעוד שבוע לפחות. מוקדם יותר השבוע נודע לגלובס כי בשלב זה ההיענות נמוכה, וכי שיעור המוכרים לא צפוי לעלות על מחצית מהעובדים.

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בפברואר האחרון, חתמו קבוצת רוכשים בראשות מנכ"ל דן אופיר קרני, על הסכם לרכישת כ־50% מחברת דן תחבורה תמורת 1.4 מיליארד שקל ולפי שווי של 2.8 מיליארד שקל לחברה כולה. על פי השלב השני במהלך, אותה קבוצת רוכשים (שכוללת גם את כלל ואת זרועות ההשקעה של בנק לאומי ובנק מזרחי טפחות) תרכוש 25% נוספים ממניות דן, לפי אותו שווי חברה, ובכך תגיע לשיעור המקסימלי שהוצב על ידי רשות התחרות: 75%. על פי תנאי העסקה נקבע בתחילה כי עד 8 באוקטובר חברי דן יצטרכו להחליט להחליט אם ואיזה חלק מהמניות הם מוכרים.

אופיר קרני, מנכ״ל קבוצת דן / צילום: יונתן בלום

אך כאמור, בשלב הזה נראה כי חלק מהחברים מתקשים לקבל החלטה וסופית על פי בקשתם הדד-ליין נדחה. חלק מהם אף ביקשו לחכות להגעת ילדיהם מחו"ל בשבוע הבא, לצורך התייעצות משפחתית.

החלטה גורלית

למעשה, מדובר בהחלטה גורלית עבור החברים, שעשויה להשפיע גם על הדורות הבאים. חברי דן יוכלו לבחור בין מכירה מלאה של המניות תמורת 1.2 מיליון שקל לחבר, מכירה חלקית תמורת 600 אלף שקל, ואי מכירה. כל המספרים הם, כמובן, לפני מס. וזה למעשה שיקול מרכזי - המס ינוע בין 25% לבין 50%. וכאן גם נכנסת התלבטות לעובדים הוותיקים של החברה: אמנם הם יכולים להעביר את המניות בירושה, אך ייתכן שילדיהם יצטרכו לשלם על כך יותר מס.

"החלטת המיסוי חלה בכל מקרה של מכירת מניותיך - גם בעתיד", נכתב באיגרת לחברי דן. "המשמעות היא שבעוד שפנסיונר או כל חבר דן שפרש (ואינו מקבל שכר ממקורות אחרים) צפוי לשלם כעת מס של כ־25% בלבד במכירת מניות על ידו, הרי שילדיו שיקבלו את המניה בירושה יידרשו לשלם מס בשיעורים גבוהים יותר, במקרה של מכירת מניות דן על ידם בעתיד".

לצד שיקולי המס, קיים גם פוטנציאל עליית הערך של דן. אמנם מדובר בהזדמנות לפגוש את הכסף כעת במזומן, אך ייתכן שבעתיד המניות יהיו שוות אף יותר. כך שבמובן מסוים, ההיענות הנמוכה למהלך היא גם הבעת אמון במשקיעים ובמנכ"ל. מנגד, יש כאלו שלא מוכנים לקחת את הסיכון: "עם כל הכבוד לתוכניות האסטרטגיות של החברה, אני על הירושה של הילדים שלי לא מהמר", אמר לגלובס מוקדם יותר השבוע אחד מאלו שהחליטו למכור.

אחד מעובדי דן אמר לגלובס: ״אני בדילמה של החיים שלי. מצד אחד, אני יכול לקחת עכשיו הרבה כסף ולעזור לילדים. מצד שני, אני מאמין בחברה הזו ובזה שהערך שלה עוד יעלה. זה כסף שחסכתי כל החיים, זו הירושה של הילדים שלי. אני גם מפחד שחס וחלילה הכסף יהיה שווה פחות, ולכן ההתלבטות כל כך קשה. אני מחכה שאחד הילדים שלי יחזור לארץ כדי לשבת איתו ולהתייעץ. בגלל זה ביקשתי עוד זמן, זה היה לי מאוד חשוב״.

דן תחבורה התאגדה ב־1945 והיא חברת האוטובוסים השנייה בגודלה בישראל, אחרי אגד. היא מעסיקה מעל ל־4,000 נהגים ויש לה כ־2,600 אוטובוסים.