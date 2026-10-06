בפברואר האחרון חתמו קבוצת רוכשים, בראשות מנכ"ל דן אופיר קרני, על הסכם לרכישת כ־50% מחברת דן תחבורה תמורת 1.4 מיליארד שקל ולפי שווי של 2.8 מיליארד שקל לחברה כולה.

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אך המהלך לא נגמר שם: ע"פ השלב השני במהלך, אותה קבוצת רוכשים (שכוללת גם את כלל ואת זרועות ההשקעה של בנק לאומי ובנק מזרחי טפחות) תרכוש 25% נוספים ממניות דן, לפי אותו שווי חברה, ובכך תגיע לשיעור המקסימלי שהוצב ע"י רשות התחרות: 75%. על פי תנאי העסקה נקבע כי עד 8 באוקטובר (יום חמישי השבוע) 1,100 חברי דן צריכים להחליט אם ואיזה חלק מהמניות הם מוכרים.

לגלובס נודע, כי בשלב זה נרשמת היענות נמוכה מצד החברים ועל פי ההערכות, שיעור המוכרים לא יעלה על מחצית מהעובדים. עם זאת, יש לציין כי תאריך הדד־ליין טרם הגיע, כך שדברים עדיין יכולים להשתנות. בנוסף, בדן אף שוקלים להזיז את התאריך, ולתת לעובדים עוד מספר ימים, בהתאם לבקשתם.

המס יכריע?

חברי דן יוכלו לבחור בין מכירה מלאה של המניות תמורת 1.2 מיליון שקל לחבר, מכירה חלקית תמורת 600 אלף שקל, ואי מכירה. כל המספרים הם, כמובן, לפני מס. וזה למעשה שיקול מרכזי - המס ינוע בין 25% לבין 50%. וכאן גם נכנסת התלבטות לעובדים הוותיקים של החברה: אמנם הם יכולים להעביר את המניות בירושה, אך ייתכן שילדיהם יצטרכו לשלם על כך יותר מס.

"החלטת המיסוי חלה בכל מקרה של מכירת מניותיך - גם בעתיד", נכתב באיגרת לחברי דן. "המשמעות היא שבעוד שפנסיונר או כל חבר דן שפרש (ואינו מקבל שכר ממקורות אחרים) צפוי לשלם כעת מס של כ־25% בלבד במכירת מניות על ידו, הרי שילדיו שיקבלו את המניה בירושה יידרשו לשלם מס בשיעורים גבוהים יותר, במקרה של מכירת מניות דן על ידם בעתיד".

לצד שיקולי המס, קיים גם פוטנציאל עליית הערך של דן. אמנם מדובר בהזדמנות לפגוש את הכסף כעת במזומן, אך ייתכן שבעתיד המניות יהיו שוות אף יותר. כך שבמובן מסוים, ההיענות הנמוכה למהלך היא גם הבעת אמון במשקיעים ובמנכ"ל. מנגד, יש כאלו שלא מוכנים לקחת את הסיכון: "עם כל הכבוד לתכניות האסטרטגיות של החברה, אני על הירושה של הילדים שלי לא מהמר", אמר לגלובס אחד מאלו שהחליטו למכור.

דן תחבורה התאגדה ב־1945, היא חברת האוטובוסים השניה בגודלה בישראל, אחרי אגד. היא מעסיקה מעל ל־4,000 נהגים ויש לה כ־2,600 אוטובוסים.

הרוכשים

החברה מייצרת ההכנסות של כ־2.5 מיליארד שקל בשנה והיא מייצרת רווח תפעולי תזרימי (EBITDA) של 450-500 מיליון שקל בשנה. מנגד, יש לה חוב שמכביד על התוצאות בשורה התחתונה.

כאמור לפני כחצי שנה מכרה קבוצת ווליו-LBH מחצית ממניות דן תחבורה ונשארה עם החזקתה (50%) בזרוע הנדל"ן של דן, בעלת נכסים משמעותיים שגם מקימה משרדים ומבני מגורים, וכוללת גם את החזקתה במתקן ההתפלה שורק. פעילות הנדל"ן נמצאת כיום במגעים למיזוג עם חברת הנדל"ן הבורסאית דוניץ.