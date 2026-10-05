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משרד התחבורה

משרד התחבורה הגן אתמול על ראש אגף התחבורה. היום הוא חזר בו

יממה בלבד לאחר שטען כי ראש אגף הביטחון, אברי כהן, פעל באישור כששימש כקב"ט בחברות תעופה ישראליות בחו"ל מאז 2018 - במשרד התחבורה חוזרים בהם ומודים: "הובהר לו כי עליו להפסיק באופן מיידי כל עבודה נוספת כל עוד לא ניתן היתר"

אלון פרל 21:34
נתב''ג / צילום: טלי בוגדנובסקי
נתב''ג / צילום: טלי בוגדנובסקי

משרד התחבורה מפרסם הערב (ב') תגובה חדשה אודות עבודתו הנוספת של ראש אגף הביטחון במשרד, אברי כהן, ולמעשה חוזר בו מההודעה שפורסמה רק אתמול. "מרגע שנודע להנהלת המשרד שהעובד מועסק בעבודה נוספת, הובהר לו באופן מיידי ובצורה שלא משתמעת לשתי פנים כי עליו להפסיק באופן מיידי כל עבודה נוספת כל עוד לא ניתן היתר כאמור", נכתב בהודעה.

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ברקע, בימים האחרונים התגלה כי כהן, בנוסף לעבודתו באגף הביטחון במשרד התחבורה, עובד במקביל כ- "קב"ט עתודאי", וטס לשדה תעופה בחו"ל כאחראי על האבטחה מטעם חברות התעופה הישראליות. כהן עושה זאת מ-2018, ואתמול טענו במשרד שהוא קיבל לכך אישור. כעת, כאמור, משרד התחבורה חזר בו והודה כי אין לו אישור לעבודתו וכי הוא צריך לסיימה באופן מיידי.

"משרד התחבורה פועל בהתאם להוראות נציבות שירות המדינה, המחייבות קבלת היתר לעבודה נוספת. החובה לבקש היתר ולקבלו טרם ביצוע עבודה נוספת חלה על העובד", נכתב בנוסף בהודעה. "הסמכות למתן היתר לעובד בדרגתו היא נציבות שירות המדינה והנהלת המשרד לא העבירה בקשה שכזאת בעניינו של העובד וממילא לא ניתן לו היתר".

הסיבה שכהן עלה לכותרת היא כמובן טיסת פליי דובאי, ותפקידו המכריע של הגוף אותו הוא מנהל. על-פי הגדרת התפקיד הרשמית של אגף ביטחון, חירום וסייבר במשרד התחבורה, האגף אחראי על "קביעה, פיתוח, התאמה והכוונה של סדרי ביטחון לשירותי תחבורה יבשתיים, אוויריים וימיים בישראל, אליה וממנה, כשהם חופשיים מאיומי טרור, ובין היתר: אבחון ביטחוני של טיסות זרות החוצות/מגיעות לישראל ומתן הנחיות ביטחון לחברות תעופה בהתאם לחלוקת אחריות".

אמנם במשרד התחבורה טוענים בתוקף כי הם לא אחראים על הדבר, וכי הם לא גוף מודיעני שיכול לסכל איומים, אך החלטות ממשלה שהתקבלו אכן מטילות את האחריות על ביטחון הטיסות הזרות על משרד התחבורה. עם זאת, על פי נהליו, שנבדקו ואושרו על-ידי המל"ל, הם מסתפקים בבדיקה של רשויות הביטחון של מדינת המוצא של חברת התעופה ולא בודקים את כלל הטייסים.