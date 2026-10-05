דלק ישראל משתלטת על זאפה: רשות התחרות אישרה את העסקה

רשות התחרות אישרה היום (ב') את רכישת מרבית פעילות זאפה על-ידי דלק ישראל. במסגרת העסקה תגדיל דלק ישראל את החזקותיה ברשת ההופעות, בכך שתרכוש את חלקה של ענקית הכרטיסים הגרמנית איוונטים (Eventim) בזאפה ותעלה להחזקה של 81% ברשת. לאחר השלמת המהלך תצא איוונטים מהשותפות, בעוד שאיש העסקים גולן עינת ימשיך להחזיק ב-19% הנותרים.

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ההיפרדות בין הצדדים תחלק למעשה את הפעילויות: דלק ישראל תקבל את מלוא השליטה בפעילות זאפה, בעוד שאיוונטים תישאר עם חברת הכרטיסים. במקביל, יבוטל הסכם הבלעדיות בין הצדדים, כך שזאפה לא תהיה מחויבת לעבוד רק עם פלטפורמת הכרטיסים של איוונטים, ואילו איוונטים תוכל לספק שירותי כרטוס גם לגורמים נוספים בשוק.

כבר ב-2021 רכשה דלק ישראל 20% מזאפה תמורה כ-20 מיליון שקל, במהלך ששיקף לחברת ההופעות שווי של כ-100 מיליון שקל.

ברשות התחרות הגדירו את המהלך כ"עסקה ירוקה", כלומר עסקה שאינה מעוררת חשש תחרותי משמעותי, ולכן אינה דורשת בחינה רגולטורית מורכבת. ברשות מפעילים מסלול בדיקה מצומצם לעסקאות מסוג זה, כאשר ברור יחסית כבר בשלב הראשוני כי הן אינן צפויות לפגוע בתחרות. המשמעות במקרה של זאפה היא שהעברת השליטה בפועל לידי דלק ישראל לא נתפסה כמהלך שמחייב התערבות מיוחדת מצד הרשות.

התרחבות לקמעונאות ושירותים

הגדלת ההחזקה בזאפה משתלבת באסטרטגיה רחבה יותר של דלק ישראל, שבשנים האחרונות הולכת ומתרחקת מההגדרה המסורתית של חברת תחנות דלק והופכת לקבוצה שמחזיקה בשורה של פעילויות קמעונאות ושירותים. החברה, המנוהלת בידי יורם איל, מפעילה כ-240 מתחמי תדלוק, המהווים לפי נתוני החברה כ-18% מהשוק, ולצדם את חנויות הנוחות מנטה. היא מחזיקה גם בקפה ג'ו ובכ-93% מרשת ברגר קינג בישראל.

בחודשים האחרונים הצטרפה לפורטפוליו גם הוט מובייל, שבה מחזיקה דלק ישראל 40%, לצד קיסטון שמחזיקה בשיעור דומה ולאומי פרטנרס עם 20%. עסקת הוט מובייל הושלמה לאחרונה לאחר קבלת אישור מרשות התחרות וממשרד התקשורת.

בדלק ישראל מנסים בשנים האחרונות להפוך את בסיס הלקוחות הגדול של תחנות הדלק לפלטפורמה שמשרתת גם את יתר המותגים בקבוצה. באוגוסט 2025 השיקה החברה את "מועדון החברים של ג'ו דלק", שמאגד הטבות של דלק, קפה ג'ו וברגר קינג. כבר בעת ההשקה דווח בגלובס כי הכוונה היא לצרף בהמשך גם את זאפה למועדון. עוד קודם לכן מסרה החברה כי באפליקציית דלק היו כחצי מיליון משתמשים משלמים, וכי המטרה היא לרכז בה בהדרגה את מותגי הקבוצה.

הכיוון הזה עלה גם בראיון לגלובס עם מנכ"לית ברגר קינג ישראל, דנה טוכנר. לדבריה, היתרון של פעילות תחת דלק לא מסתכם ביכולת לפתוח מסעדות במתחמי התדלוק. "לקבוצת דלק יש כוח. יש לנו מועדון חזק, דלק-ג'ו, שמאפשר להציע ללקוחות הרבה הטבות דרך האפליקציה", אמרה אז. "ככה אנחנו נעזרים לא רק בלוקיישנים של דלק, אלא גם ביתר העולמות שיש בקבוצה". הגדלת השליטה בזאפה מאפשרת לדלק להוסיף למארג הזה גם הופעות וכרטיסים, לצד דלק, מזון, קפה וכעת גם סלולר.

שיפור בתוצאות

במקביל להרחבת סל הפעילויות, דלק ישראל מציגה בתקופה האחרונה גם שיפור בתוצאות. מהדוחות הכספיים של החברה שצורפו לדוחות להב אל.אר לרבעון השני עולה כי הכנסות דלק ישראל ברבעון הסתכמו בכ-1.5 מיליארד שקל, לעומת כ-1.18 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-28%. הרווח התפעולי קפץ ל-81 מיליון שקל, לעומת 32 מיליון שקל בתקופה המקבילה, והרווח הנקי הגיע ל-46 מיליון שקל, לעומת 7 מיליון שקל בלבד ברבעון המקביל.

במחצית הראשונה כולה הסתכמו ההכנסות בכ-2.58 מיליארד שקל והרווח הנקי ב-51 מיליון שקל, לעומת 21 מיליון שקל במחצית המקבילה. את 2025 כולה סיימה דלק ישראל עם הכנסות של כ-4.8 מיליארד שקל.

בחודש יולי האחרון נכנסה לאומי פרטנרס להשקעה ישירה בדלק ישראל, כשרכשה 20% מהחברה תמורת 213 מיליון שקל. העסקה שיקפה לדלק ישראל שווי של 850 מיליון שקל לפני הכסף, ונועדה בין היתר לסייע במימון חלקה ברכישת הוט מובייל. כפי שדווח בגלובס, המהלך עשוי לשמש גם שלב בדרך להנפקת דלק ישראל בשנים הקרובות.

זאפה, שהוקמה ב-2004, משכה לאורך התקופה עניין מצד שורה של משקיעים. בהמשך נבנה מבנה הבעלות החדש לצד איוונטים ועינת. ב-2023 העמיקו דלק ואיוונטים את השותפות והזרימו עשרות מיליוני שקלים לפעילות, כשברקע עמדה גם פעילות הכרטיסים של זאפה, שנחשבה לאורך השנים לנכס מרכזי בקבוצה.