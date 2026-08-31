העסקה הושלמה: התקבל האישור הסופי למכירת הוט מובייל

שר התקשורת שלמה קרעי אישר את העברת מניות השליטה בחברת הסלולר הוט מובייל מידי קבוצת אלטיס לקבוצת הרוכשים בהובלת דלק ישראל, קרן התשתיות קיסטון ולאומי פרטנרס. בכך התקבל האישור הרגולטורי האחרון שנדרש לעסקה, לאחר שרשות התחרות נתנה לה אור ירוק מוקדם יותר החודש.

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ממשרד התקשורת נמסר כי "החלטת השר התקבלה בתום בדיקה מקיפה שביצעו מנהל הכלכלה והלשכה המשפטית במשרד התקשורת. במסגרת הבדיקה נבחנו חוסנה הפיננסי של קבוצת הרוכשים, ההשפעות התחרותיות של העסקה על שוק התקשורת והמחויבות להשקעה בתשתיות תקשורת מתקדמות".

במסגרת העסקה ירכשו שלוש השותפות את מלוא מניות הוט מובייל מידי קבוצת הוט שבשליטת המיליארדר פטריק דרהי. דלק ישראל וקיסטון יחזיקו כל אחת ב-40% מהחברה, ולאומי פרטנרס תחזיק ב-20% הנותרים.

התמורה שתשולם למוכרת עומדת על כ-1.2 מיליארד שקל, והיא משקפת להוט מובייל שווי פעילות של כ-1.8 מיליארד שקל.

המשוכה הרגולטורית המרכזית

האישור של משרד התקשורת היה המשוכה הרגולטורית המרכזית שנותרה בדרך להשלמת העסקה. בתחילת אוגוסט אישרה רשות התחרות את הרכישה במהירות יחסית, בין היתר משום שלשלוש הרוכשות אין כיום פעילות סלולרית המתחרה בהוט מובייל. כעת יוכלו הצדדים להתקדם להשלמת התנאים הנוספים שנקבעו בהסכם ולסגירת העסקה בפועל.

הוט מובייל היא אחת מארבע חברות הסלולר הגדולות בישראל ומשרתת כ-2 מיליון מנויים. מעבר לפעילות הסלולר עצמה, אחד הנכסים המרכזיים שלה הוא החזקה של 49.99% ב-PHI Networks, חברת תשתיות הסלולר המשותפת לה ולפרטנר, שמפעילה אלפי אתרי סלולר ברחבי הארץ. הנכס הזה הוא גם אחת הסיבות המרכזיות לעניין של קיסטון בחברה, כחלק מהתמקדותה בהשקעות בתשתיות.

בשנת 2025 רשמה הוט מובייל הכנסות של כ-1.41 מיליארד שקל ורווח נקי של 85 מיליון שקל. ברבעון הראשון של 2026 הסתכמו הכנסותיה בכ-324 מיליון שקל, והרווח הנקי עמד על כ-23 מיליון שקל.

לקראת הנפקה בבורסה?

עבור דלק ישראל, הרכישה מכניסה את הקבוצה לראשונה לפעילות תקשורת בהיקף משמעותי, לצד עסקי תחנות הדלק, חנויות הנוחות ופעילויות קמעונאיות נוספות. החברה כבר סימנה אפשרות לייצר בעתיד חיבורים בין בסיס הלקוחות הגדול שלה לבין פעילות הוט מובייל.

לפי ההסכם בין הרוכשות, בכוונתן גם לפעול בעתיד להנפקת הוט מובייל בבורסה. אם המהלך יבשיל, הוא עשוי להפוך את חברת הסלולר לחברה ציבורית עצמאית ולספק לדלק ישראל, לקיסטון וללאומי פרטנרס אפשרות להציף ערך מההשקעה.

מכירת הוט מובייל מסמנת גם צעד נוסף בצמצום הפעילות של דרהי בישראל. המיליארדר הצרפתי-ישראלי, ששולט בהוט באמצעות קבוצת אלטיס, בחר למכור את פעילות הסלולר בנפרד מפעילות הטלוויזיה, האינטרנט והטלפוניה הקווית של הוט. במהלך התהליך התעניינה גם פלאפון ברכישת החברה, אולם לבסוף נבחרה הצעת קבוצת דלק ישראל, קיסטון ולאומי פרטנרס.