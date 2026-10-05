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רכב ותחבורה בכ-4 מיליארד שקל: מכרז חדש לאוטובוסים במודיעין יוצא לדרך
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מודיעין

בכ-4 מיליארד שקל, ובלי אגד: מכרז חדש לאוטובוסים במודיעין יוצא לדרך

המכרז להפעלת קווי האוטובוס באשכול החשמונאים, הכולל בין היתר את מודיעין ומודיעין עילית, יוביל להרחבת השירות בכ-10% ולהגדלת הצי לכ-207 אוטובוסים חדשים • אגד לא תוכל להתמודד בשל מגבלות רשות התחרות, שהכריזה עליה כמונופול • המפעיל החדש צפוי להיכנס לפעילות בהדרגה בתוך 12 עד 18 חודשים

אלון פרל 11:54
העיר מודיעין / צילום: Shutterstock
העיר מודיעין / צילום: Shutterstock

הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, בניהולו של עידן מועלם, צפויה לפרסם מחר (ד’) מכרז להפעלת קווי האוטובוס באשכול החשמונאים, הכולל את מודיעין ומודיעין עילית. קווים אלו מופעלים כיום על ידי חברת קווים, ולמעשה מדובר בפיצול של האשכול הקיים לשני אשכולות: אשכול החשמונאים, שהמכרז להפעלתו יפורסם השבוע, ואשכול רמלה-לוד, שיחלוש על מרחב רמלה, לוד ובאר יעקב.

עלות ההפעלה הכוללת של המכרז הנוכחי עומדת על 402.5 מיליון שקל בשנה, וכ-4 מיליארד שקל לכל התקופה. על פי פרטי המכרז, החברה שתזכה בהפעלה תידרש לבצע שדרוג משמעותי של השירות, שיכלול תוספת של כ-10% לסך תשומות ההפעלה. בנוסף, צי האוטובוסים באשכול יורחב ב-10% ויעמוד על כ-207 אוטובוסים עירוניים חדשים.

מי שתצפה במכרז מהצד היא אגד, שלא תוכל להשתתף בו מכיוון שנקבע כי היא חורגת מהמסגרת שקבעה רשות התחרות, שהכריזה עליה כמונופול. אם אגד תיקח חלק במכרז, היא תחרוג מתקרת 35 מיליון הקילומטרים השנתיים שנקבעה לה. נוסף על כך, במרחב יוטלו מגבלות זכייה, כך שהזוכה באשכול החשמונאים לא תוכל לזכות גם באשכול רמלה-לוד-באר יעקב.

כך או כך, השינוי בשטח לא יתרחש ביום אחד. כניסת המפעיל החדש לאזור תתבצע בהדרגה בשני שלבים, שייצאו לפועל בתוך 12 ו-18 חודשים ממועד הזכייה במכרז.