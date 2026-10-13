תשכחו מסבידור כפי שהכרתם: מרכז התחבורה הראשי בגוש דן יוצא לדרך

עוד שלב בדרך למרכז התחבורה הראשי במדינה: הוועדה לנושאי תכנון עקרוניים (ולנת"ע), בראשות מנכ"ל מינהל התכנון רפי אלמליח, המליצה היום (ג') למועצה הארצית לתכנון ולבנייה לפרסם להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור את תוכנית הענק להקמת מרכז תחבורה משולב (מתח"ם) בתל אביב מרכז - סבידור. למעשה, מדובר באחד מפרויקט התחבורה והפיתוח העירוני המשמעותיים, שיהפכו את מתחם סבידור למרכז התחבורה המשולב הראשי במדינה.

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כחלק מפרויקט המטרו מקודמים מספר מתח"מים - שאמורים לספק את הקישוריות הטובה ביותר בין אמצעי התחבורה ולאפשר שילוב ומעבר נוח ויעיל בין מערכות התחבורה השונות. המתח"מים, המקודמים במועצה הארצית ובות"ל, גם אמורים על-פי החזון להוות מוקדי ומשיכה אזוריים ומנוף לפיתוח עירוני וכלכלי.

בסך-הכול שבעה כאלה מתוכננים להיבנות לאורך קווי המטרו: בגלילות, במחלף השלום, בהגנה, בצומת חולון, ביוספטל (שלגביו כבר התקבלה החלטה על אישור התוכנית במועצה הארצית), בכפר גנים וכאמור בסבידור. לפני יותר משנה שקלו בוות"ל להקים את מרכב התחבורה הראשי דווקא בשלום, אך בסופו של דבר בחרו בסבידור משיקולי קיבולת וקישוריות מיטבית.

55 אלף איש בשעת שיא

מתחם בסבידור, שכאמור החל להיות מקודם היום, כולל את שטח תחנת הרכבת הפעילה תל אביב מרכז, תחנת ארלוזרוב של הקו האדום הפעיל, תחנת תל אביב מרכז של הקו הסגול שנמצאת בשלבי הקמה, מסוף אוטובוסים גדול יותר מהקיים, תחנת מסילות 5-6 בשלבי תכנון ורכיבים נוספים לטובת הנוסעים כגון חניות אופניים, מסחר ושירותים נלווים, אזורי שהייה והמתנה ועוד.

על-פי התחזיות, במתחם ובסביבתו צפויים לעבור כ-55 אלף איש בשעת שיא הבוקר. לצד מרכז התחבורה, התוכנית כוללת כ-700 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה, מסחר, מלונאות ומגורים, שיהפכו את האזור למוקד עירוני מרכזי בלב מטרופולין תל אביב. בנוסף, מסוף האוטובוסים החשמליים כולו ימוקם מתחת לפני הקרקע, וישרת קווי אוטובוסים מטרופוליניים וארציים.

כמו כן, על-פי התוכנית, תחנת הקצה של הקו הסגול של הרכבת צפויה לעבור אל מתחת לקרקע. מהלך זה צפוי לשפר את המעברים בין אמצעי התחבורה ולאפשר פיתוח מרחב ציבורי פתוח ואיכותי יותר במפלס הרחוב.

אומנם מדובר בפרויקט משמעותי, אך יש לציין כי הפיכת המתח"ם למוקד תעסוקתי שנויה במעט במחלוקת. לטענת גורמים בענף, מרכז תחבורה משולב אמור לשמש אך ורק למעבר מהיר וישיר בין אמצעי התחבורה השונים, ובלי הסחות דעת של מסחר רחב. כל השיקולים האלה ועוד יעמדו כעת בפני הערות הוועדות המחוזיות והערות הציבור.

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, מסר כי "מינהל התכנון ממשיך לקדם תוכניות המשפרות את מערכות הסעת ההמונים ומעודדות את השימוש בתחבורה הציבורית. תוכניות אלה מוסיפות בינוי למגורים, מסחר ותעסוקה בהיקפים משמעותיים במוקדי פיתוח אסטרטגיים, כגון מרכז העסקים הראשי של תל אביב לאורך נתיבי איילון. מרכז התחבורה המשולב סבידור משקף את הראייה הזאת בצורה מיטבית".