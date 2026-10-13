חברת הסייבר הישראלית-גרמנית אקס אם סייבר (XM Cyber), שבין מקימיה ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, נמכרת בפעם השנייה בתולדותיה - הפעם לענקית הסייבר האמריקאית קראודסטרייק. נדגיש כי מדובר במכירת הקניין הרוחני של אקס אם סייבר, ולא במכירת כלל החברה.

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הקניין הרוחני של אקס אם סייבר נמכר כעת ב-600 מיליון דולר, לאחר שהחברה נמכרה לפני 5 שנים ב-700 מיליון דולר לקבוצת שוורץ הגרמנית. ככל הידוע, פרדו כבר אינו מעורב בחברה.

בקרוב: ארגון מחדש ופיטורים

מדובר כאמור בעסקת רכישה של קניין רוחני בלבד, כאשר הלקוחות וההכנסות ייוותרו בידי אקס אם סייבר תחת הפעילות הגרמנית שלה. רוב העובדים יישארו בידי שוורץ גרופ, כאשר חלק קטן מהם יעבור לעבוד בקראודסטרייק.

בתקופה הקרובה צפויה אקס אם סייבר לעבור תהליך של ארגון מחדש ו"התאמת היקפי כוח-אדם בהתאם למשימות", כלומר מהלך של פיטורים. עם זאת, בחברה מבטיחים כי כלל העובדים ייהנו מהאקזיט בהתאם לאופציות שיש בידיהם. לפי ההערכות, מדובר בשווי של עשרות מיליוני דולרים. בנוסף, העובדים שיישארו יזכו למענקי שימור.

גם מייסדי החברה שנותרו לעבוד בה - המנכ"ל נעם ארז וסמנכ"ל הטכנולוגיות בועז גורודיסקי - ייוותרו בידי החברה הגרמנית.

שווה כמיליארד דולר

לפי ההערכות בשוק, צבר ההזמנות והחוזים של אקס אם סייבר עומד על 450 מיליון דולר, ובסביבתה מעריכים את שוויה בכמיליארד דולר - כלומר שוורץ גרופ רואה בעסקה הנוכחית עליית שווי של כ-300 מיליון דולר ביחס לעסקת הרכישה המקורית שנערכה לפני כ-5 שנים.

כאמור, אקס אם סייבר נרכשה בעבר על-ידי חברת שוורץ גרופ שמחזיקה ברשתות מרכולים בגרמניה - שרכשה אותה כדי להתמודד מול איומי סייבר התוקפים ארגונים דרך סביבות הענן הציבורי, הפרטי והמקומי שלהם (on prem). החברה חושפת מסלולי פריצה סמויים לתשתיות קריטיות בארגון ומאפשרת לצוותי אבטחת מידע לחסום אותם בזמן אמת.

החברה הוקמה על-ידי פרדו, ארז וגורודיסקי תחת השם XM, כלומר אקס-מוסד, לפני קרוב לעשור. פרדו, כאמור, כבר לא מכהן בתפקיד פעיל בחברה, והוא משמש לה כיועץ.

למרות שמדובר ברכישת קניין רוחני, זו אחת הרכישות הדרמטיות של קראודסטרייק בישראל - שגם תניב לה כמה מעובדי אקס אם, כאמור. עד כה רכשה קראודסטרייק שש חברות במאות מיליוני דולרים - בהן פלואו סקיוריטי, אדפטיב שילד, ריפוסיפיי ופרי-אמפט, וכעת היא מצויה במשא-ומתן לרכישת חברה נוספת בשם אוריון במאות מיליוני דולרים.