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סיילספורס

רכישה עשירית בישראל: סיילספורס רוכשת את חברת הבינה המלאכותית Loops

ענקית התוכנה האמריקאית הודיעה על רכישת החברה הישראלית, שגייסה מאז הקמתה כ-14 מיליון דולר • סכום העסקה לא פורסם, אך לפי הערכות הוא עומד על עשרות מיליוני דולרים

מיטל וייזברג 16:57
מארק בניוף, מנכ''ל סיילספורס / צילום: ap, Markus Schreiber
מארק בניוף, מנכ''ל סיילספורס / צילום: ap, Markus Schreiber

ענקית התוכנה האמריקאית סיילספורס (Salesforce) הודיעה היום (ב’) כי חתמה על הסכם לרכישת חברת הבינה המלאכותית הישראלית Loops. החברה, שהוקמה ב-2020 וגייסה מאז כ-14 מיליון דולר, פיתחה פלטפורמה לניתוח נתונים עסקיים באמצעות בינה מלאכותית. סכום העסקה לא פורסם, והיא צפויה להיסגר בתחילת נובמבר, בכפוף להתקיימות התנאים המקובלים להשלמתה.

Loops, שהוקמה על ידי טום לאופר, עידו אדיב ובריאן בלפור, פיתחה מערכת המנטרת באופן רציף את הביצועים העסקיים של ארגונים, מזהה שינויים במדדים מרכזיים ומסייעת להבין את הגורמים להם. בשונה מכלי אנליטיקה מסורתיים, המציגים נתונים באמצעות דוחות ולוחות מחוונים, המערכת נועדה גם להסביר את השינויים בביצועים ולהציע פעולות לשיפור התוצאות. את סבב הגיוס המרכזי של החברה, שנערך ב-2022, הובילה קרן ההון סיכון Scale Venture Partners, בהשתתפות Cardumen Capital ומשקיעים נוספים.

הרכישה העשירית של סיילספורס בישראל

רכישת Loops תהיה העשירית של סיילספורס בישראל, והיא מצטרפת לשורת עסקאות שביצעה ענקית התוכנה האמריקאית בשוק המקומי לאורך השנים. פעילות הפיתוח של סיילספורס בישראל החלה בעקבות רכישת Navajo Systems ב-2011, שהובילה להקמת מרכז הפיתוח המקומי שלה. בהמשך רכשה החברה חברות ישראליות נוספות, ובהן ClickSoftware, Bonobo, Own ו-Doti AI.

לפי הודעת סיילספורס, לאחר השלמת העסקה מתכננת החברה לשלב את הטכנולוגיה ואת עובדי Loops בחטיבת Tableau, המתמחה בניתוח נתונים ובבינה עסקית. המהלך נועד להרחיב את יכולות הבינה המלאכותית של הפלטפורמה, ולאפשר לה לזהות מגמות וחריגות בנתונים ולהמליץ על פעולות בהתאם.

מארק רכר, סגן נשיא בכיר ומנהל Tableau בסיילספורס, מסר כי הטכנולוגיה של Loops תסייע ללקוחות להבין טוב יותר את הגורמים המשפיעים על ביצועיהם העסקיים ולזהות בזמן אמת היכן עובדים וסוכני בינה מלאכותית יכולים לפעול. טום לאופר, מנכ"ל ומייסד שותף של Loops, מסר כי החברה הוקמה מתוך תפיסה שלפיה מערכות אנליטיקה צריכות לסייע לארגונים להבין את הנתונים שלהם ולקבל החלטות על בסיסם. לדבריו, החיבור לסיילספורס ול-Tableau יאפשר לחשוף את הטכנולוגיה שפיתחה החברה לקהל לקוחות רחב בהרבה.