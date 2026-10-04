החל מהיום: הנתיב החדש באיילון יוצא לדרך

לפני חצי שנה יצא לדרך השלב הראשון של פרויקט הנתיבים המהירים, כאשר נפתח המקטע בין מחלף השלום בתל אביב לשפיים, באורך של 18 ק"מ לכל כיוון. היום (א') יושק השלב השני של הפרויקט, עם פתיחת מתחם התחבורה החדש בראשון לציון, והנתיב המהיר באיילון צפון - מתל אביב ועד ראשון.

● למפת קווי השאטלים מראשון לציון לחצו כאן

וכך, החל מהיום יצאו ארבעה קווים שונים של שאטלים (לקריה, לבורסה, לבגין-המסגר וליגאל אלון), על נתיב ייעודי לתחבורה ציבורית באורך של כ-25 ק"מ, ותושבי השפלה והדרום יוכלו להשאיר את רכבם בראשון לציון ולהגיע במהירות לתל אביב. הקווים יצאו בשעות השיא כל 5 דקות, ובשאר שעות הפעילות כל 15 דקות. יש לציין כי השירות ניתן ללא תשלום. כמו כן, מתחם התחבורה בראשון יכלול כ-3500 מקומות חניה, 350 עמדות טעינה למכוניות חשמליות ואף 500 מקומות חנייה לאופניים לרוכבים שיכולים להגיע למתחם על שביל אופנים שנבנה במיוחד.

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השלב הראשון של הפרויקט, כאמור, נפתח לפני כחצי שנה ובמסגרתו נפתח מתחם תחבורה בשפיים ובו כ-7,000 מקומות חנייה. משם יוצאים שאטלים בחמישה מסלולים למוקדי תעסוקה ומסחר, כמו שרונה, עזריאלי, הקריה, הבורסה ברמת גן, מנחם בגין ועוד. החניון עומד כיום על 50% תפוסה, ומדי יום מגיעים אליו כ-3,500 רכבים.

הפרויקט, שאותו הובילה חברת נתיבי איילון, נאמד בכ-8 מיליארד שקלים, שמתוכם 4 מיליארד הושקעו על ידי המדינה בתשתיות ובסלילת נתיב חדש. את הפרויקט מפעילה "דן נתיבים", מקבוצת דן תחבורה, שביחד עם דניה סיבוס ואלקטרה הקימו את "נתיב לעיר", שקיבלה את הזיכיון להפעלה ולתחזוקה.

מתי תגיע האגרה?

בשלב זה העלייה על הנתיבים תתאפשר רק לשאטלים, אך בהמשך, ככל הנראה בתחילת 2027, תותר נסיעה ללא תשלום בנתיבים המהירים גם לרכבים פרטיים, עם 3 נוסעים ומעלה. באותו הזמן הכביש גם יהפוך לכביש אגרה, כאשר כלי רכב פרטיים ובהם נוסע אחד או שניים יוכלו לנסוע בנתיבים אף הם, בתעריף שישתנה כתלות בעומסי התנועה.

המחיר יחושב לפי כמות מקטעי הנסיעה שעברו במהלך הנסיעה, מתוך שבעה מקטעים בכביש. החלוקה כוללת שני מקטעים לכיוון דרום, שלושה מקטעים לכיוון צפון ושניים במסלול המרכזי בין נתניה לשפיים - שבהם כיוון הנסיעה יכול להתחלף בהתאם לעומסי התנועה.