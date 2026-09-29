פערי החניה בתל אביב: 156 שקל ליום, באותה שכונה

מציאת חניה ברחובות תל אביב היא אירוע נדיר, ורבים מנוסעי הרכב מוותרים על הניסיון מראש ופונים ישירות לחניונים המוסדרים שיש לעיר להציע. אלא שגם המלאכה הזו עשויה להיות מעט מורכבת: מעבר לזמינות, שלפעמים לא קיימת, המחירים ממקום למקום עשויים להשתנות באופן דרמטי.

בדיוק בשביל זה החליט הדר ניר, מפתח תוכנה עם רקע בסייבר, להקים את ParkWise - אפליקציה חינמית שמציגה את רשימת החניונים והתמחור באזור היעד שלכם, עוד לפני היציאה מהבית. כיום כוללת האפליקציה 343 חניונים, ב־24 ערים.

● חידת נתב"ג: עם 20 אלף חניות, איך נגמר המקום?

● 18 מנדטים על הכוונת: המיזמים ששואפים לשנע מאות אלפי ישראלים מחו"ל לקלפי. עד כמה זה ריאלי?

כדי להבין כמה האירוע הזה עשוי להיות דרמטי, די להביט על הנתונים בתל אביב. באזור פלורנטין, למשל, ניתן למצוא באפליקציה 4 חניונים במרחק של 10 דקות הליכה. הזול ביניהם גובה על יום עבודה מלא (בין 09:00-17:00) 36 שקל, ועל היקר ביניהם תשלמו 192 שקל - פער של 156 שקל רק על בחירת החניון. יש לציין כי המחיר לשעה עשוי להיות מאוד דומה, אך הפער נובע בעיקר ממחיר התקרה שמציב החניון.

בנוסף, באזור הירקון תוכלו למצוא באפליקציה 13 חניונים במרחק של 10 דקות הליכה מהיעד, כאשר הזול ביניהם גובה 70 שקל עבור יום עבודה והיקר 210 שקל. באזור הבימה הפערים בין הזול ליקר עומדים על 120 שקל, בדיזינגוף על 117 שקל ובכיכר אתרים על 112. ביד אליהו, אגב, קיימים 3 חניונים באפליקציה והפער ביניהם זניח - 12 שקל בלבד. יש לציין כי המחירים אינם כוללים הנחת תושב (ומועדוני הנחות נוספות), כאשר בחניונים העירוניים היא נעה בין 50%־75%.

הדר ניר / צילום: פרטי

ניתן לראות גם פערים משמעותיים בחניה של שלוש שעות בימי חמישי בערב. כך למשל, בפלורנטין המחירים נעים בין 15־150 שקל, בירקון בין 36־45 שקל ובדיזינגוף בין 25־135 שקל.

במקביל לנתונים, יש לציין שני דברים שהשפיעו על המחירים בתל אביב: האחד, באוגוסט האחרון העלתה העירייה את המחירים בחניוני אחוזת החוף והם עומדים כעת על 24 שקל לשעה לתושבי חוץ (גם עלות הכניסה בערב עלתה מ־30 שקל ל־36); "חוק החניונים", שנכנס לתוקף בדצמבר 2025 קבע כי מחירי החניונים בשעה הראשונה יחושבו לפי דקה. לפני שלושה חודשים, לאחר שנוכחו לגלות שחניונים רבים העלו את המחיר, ועדת הכלכלה הצביעה לבטל את החוק והעלתה את זה לאישור המליאה (דבר שטרם קרה).

מלבד תל אביב, נתוני ParkWise אף מאפשרים לבחון ולהשוות בין המחירים בכל הארץ. יש לציין שבאפליקציה עדיין לא ניתן למצוא את כל החניונים בארץ, כך שהנתונים מתייחסים רק לאלו שהוזנו. כך, במחיר של שהייה ביום עבודה שלם - ירושלים בה 30 חניונים נבדקו, נמצאת במקום הראשון עם מחיר חציוני של 105 שקל. אחריה תל אביב (מחיר חציוני של 89 שקל), בני ברק (80), הרצליה (72), ורמת גן (71).

אם בוחנים פר שעה, החניונים הכי יקרים נמצאים דווקא באילת (מחיר חציוני של 32.5 שקל), בני ברק ורמת גן (30 שקל), תל אביב (26.4) וראשון לציון (25). בחציון של כלל החניונים שבאפליקציה המחיר לשעה עומד על 25 שקל, וליום עבודה מלא על 72 שקל.

מאחורי האפליקציה

ParkWise עוקבת באופן שטוף אחרי החניונים מארבעה מקורות: מחירונים רשמיים, סנכרון עם מפעילי החניות, נתונים עירוניים פתוחים וקהילת משתמשים שמצלמת שלטי מחירים. באתר אף ניתן למצוא באילו חניונים קיימת טעינה חשמלית, ומה שיעור התפוסה הממוצע בהם. ככלל, ע"פ נתוני התפוסה שהחניונים העירוניים מפרסמים - שיעור התפוסה הרב ביותר נמצא בימי שישי באזור השעה 13:00; בימי חול הפיק המרכזי הוא באזור 11:00.

ניר, מייסד האפליקציה מסביר מה הוביל אותו להקים אותה בתחילת השנה. "שנה שעברה 'נעקצתי' כמה פעמים בחניונים ברחבי הארץ עם 120-130 שקל לכמה שעות. שם עלה הרעיון להקים אפליקציה שתוכל לשים בה את הכתובת שלך והיא תגיד לך בדיוק לאיפה ללכת וכמה זה יעלה לך.

"כיום יש לנו אלפי משתמשים, ורובם הגיעו בחודשים האחרונים. הרעיון פשוט - אתה מכניס שם של מסעדה, חוף, או כל מקום אחר, בוחר יום ושעת כניסה לצד שעת יציאה ומקבל את המחיר המדויק".

הקמת את הכל לבד? במה אתה מתעסק מעבר לזה?

"בחזון שלי - ככל שזה יתרחב, בעלי חניונים יראו מה קורה סביבם, ואם משהו יקר מדי - הם יבינו שהם לא תואמים לסביבה. בכנות, לא הקמתי את המיזם הזה כדי להתעשר, אם הייתי רוצה עוד כסף הייתי משקיע יותר במה שאני עושה בסייבר. אבל היה לי חשוב לפתור את הבעיה הזו. כיום אני מרגיש שהפתרון קיים, עכשיו רק צריך שזה יותר יתרחב".

האותיות הקטנות

יש לציין שאמנם בתל אביב ובירושלים קיים מגוון די רחב של חניונים באפליקציה, אך בשאר האזורים בארץ יש עוד מה לשפר.

עם זאת, אחד הפיצ'רים באפליקציה הוא כזה שמאפשר למשתמשים להעלות בעצמם חניונים, כך שניר מקווה למצוא שותפים רבים. "אמנם אנשים יכולים לעלות דברים, אבל בשביל לשמור על הבקרה והאמינות - אני אישית מאשר מה שעולה. בנוסף, אם חניון עלה לאפליקציה ועם הזמן אנחנו מגלים שאין בו מחירים מסודרים והם משתנים מיום יום, כמובן שנסיר אותו".