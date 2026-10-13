באוניברסיטה העברית מתכננים מתיחת פנים לתוכנית לימודי הרפואה, שתאפשר לה להכפיל את מספר הסטודנטים בפקולטה. התוכנית החדשה מתאפשרת בין היתר הודות לתרומה של סטיב לוין, תעשיין ופילנתרופ יהודי אמריקאי, יו"ר ובעל השליטה בחברת הבשר OSI, מיצרניות הבשר המובילות בעולם (בין היתר יצרנית מרכזית עבור רשת מקדונלדס).

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התרומה נועדה להקמת מרכז חינוכי רפואי מתקדם, שעיקרו הכשרת רופאים בכלים דיגיטליים. המיזם כולו בהיקף של 90 מיליון דולר על פני 10 שנים, כמחציתו ממקורות של האוניברסיטה ומחציתו מתרומות, בעיקר זו של לוין ושל גורמים פילנתרופיים מעיר מגוריו שיקגו, שהוא מתכנן לעזור לאוניברסיטה לגייס. הפרויקט הוא חלק ממיזם גדול יותר בהיקף של 250 מיליון דולר להעצמת הפקולטה לרפואה באוניברסיטה, הכוללת יוזמות נוספות ל בתחום ההוראה והמחקר.

סטיב לוין אישי: בן 71, נשוי עם שני ילדים, מתגורר בשיקגו

מקצועי: לוין הוא נשיא משרד עורכי הדין Lavin&Gedville בשיקגו והקים את חברת ההשקעות והייעוץ Silver Road Capital עם הישראלים דני איילון וליאור מיימון.

עם מותו של אביו, שלדון לוין, הפך סטיב ליו"ר חברת הבשר OSI

עוד משהו: שימש כיו"ר בנק לאומי ארה"ב וכדירקטור בבנק תחום עיסוק: נולד ב־1925 בעיר החופשית דנציג (כיום גדנסק שבפולין) בשם מאיר שטרנברג, בנם של ציונים תומכי ז'בוטינסקי

לזהות את צוואר הבקבוק של ההכשרה

לדברי פרופ' אלי פיקרסקי, דקאן הפקולטה לרפואה באוניברסיטה, "בכל העולם כוח האדם הרפואי נמצא במחסור, ובעיקר הרופאים עצמם. אנחנו צריכים להכשיר יותר רופאים, ולהכשיר אותם טוב יותר. לפעמים אדם הולך לרופא מעולה ואומר, 'הייתי רוצה להיות מטופל על ידי הרופא הזה כל חיי, כי הוא מסביר באמפתיה, בבהירות וגם מקשיב לי'. המטרה שלנו היא שכל הרופאים שלנו יהיו כאלה".

מבחינת פיקרסקי צוואר הבקבוק נמצא במחסור במנטורים. "אנחנו בני מזל", הוא אומר, "יש לנו סטודנטים טובים, נלהבים, אבל הם זקוקים להכשרה מרופאים ותיקים ומנוסים יותר, ואי־אפשר להפסיק את עבודת בתי החולים".

המחסור ברופאים בישראל מאיים במיוחד מכמה סיבות. רפורמת יציב, שהגבילה את מוסדות הלימוד בחו"ל שמוכרים בישראל, הפחיתה את מספר הרופאים החדשים שנכנסים למערכת בכל שנה בכמה מאות. בנוסף, צפוי בשנים הקרובות גל גדול של פרישה לגמלאות, של רופאים שעלו מברה"מ לשעבר בשנות ה־90. במקביל, רק בשלוש השנים האחרונות עזבו את ישראל 1,300 רופאים, בהם רופאים מנוסים, אלה שהיו אמורים להיות עמוד השדרה של הכשרת הרופאים החדשים.

עיקרי התוכנית להקמת מרכז חינוכי רפואי מתקדם מערכת AI לניטור

מעקב קבוע אחרי איכות ההכשרה והידע של הסטודנטים

מנטורינג מותאם אישית

ייעול המנטורינג על ידי התאמתו לחולשות ולחוזקות הסטודנט

סימולציות מקוונות ופיזיות

המטרה היא לשפר את התנהגות הרופאים מול החולים

התוכנית של פיקרסקי היא להכניס ללימודי התואר הראשון בפקולטה לרפואה מערכת ניטור, שתמדוד את רמת הידע של הסטודנטים כל הזמן. הפיילוט לתוכנית יחל בינואר במחלקות לרפואת הילדים.

"באמצעות הטכנולוגיה, אנחנו מעוניינים לאפשר לסטודנט להבין טוב יותר מה מצופה ממנו והיכן הוא נמצא ביחס לרמה הרצויה. זו מערכת ניטור שתמדוד אותם לא ביחס לאחרים, אלא ביחס לעצמם, כי זה לא מקצוע שבו אנחנו רוצים לעודד תחרות אלא עבודת צוות. המדידה משמעותה שלא ייתכן שמישהו לא יבין את החומר ויעוף מתחת לרדאר.

"לכל סטודנט יהיה מנטור אנושי, אבל בזכות המערכת הזאת, המנטור יידע בדיוק היכן הסטודנט צריך עוד תמיכה, ויוכל למקד את הזמן שלו.

"רוצה לשתף פעולה עם הממשלה בהורדת מחירי המזון" לוין, שמכהן כיום כיו"ר אימפריית הבשר המשפחתית OSI, עשה את רוב הקריירה שלו כעורך דין ורואה חשבון בשיקגו. בין היתר היה יו"ר בנק לאומי ארה"ב ועד 2022 היה דירקטור בבנק. לפי הערכות "פורבס", OSI רושמת הכנסות של 8.6 מיליארד דולר והונם של לוין ומשפחתו מוערך ב־4.3 מיליארד דולר. החברה, שמשקיעה בסטארט־אפים בתחום הבשר, השקיעה בין היתר בחברת מיט־טק הישראלית, שפיתחה בשר מתורבת. לוין היה יו"ר החברה, עד שנפרדו דרכיהם. "הם התעקשו להיות חברת הייצור, אף שיכלו לייצר אצלנו ב־OSI, בעיניי זו טעות אסטרטגית. לא היה להם סיכוי להיות יעילים כלכלית". נראה ששוק הבשר המתורבת ככלל לא מתרומם. "ההצלחה תנבע משילוב של שלושה פרמטרים: טעם (כולל מרקם), מחיר ובריאות. למיט־טק היה מרקם בין הטובים בתעשייה, אבל הם לא הגיעו למחיר הנדרש. אני חושב שההזדמנות הגדולה בשוק הזה היא בתחום דגי הפרימיום. היום אני לא משקיע בחברות כאלה אך אשמח לייצר עבור כל מי שיש לו רעיון טוב, ולשתף מניסיוננו גם בפיתוח ובשיפור ההמצאה". כיום לוין משקיע בחברות שעוסקות בייעול תעשיית הבשר. "הייתי רוצה לראות את מחירי המזון בישראל יורדים, ואת התל"ג עולה, ואפילו לעשות זאת על ידי השקעה בטכנולוגיה, אבל רק בשיתוף פעולה עם הממשלה".​ "אירופה עושה טעות" לדברי לוין, אנחנו לקראת תקופה מאתגרת ו"צריך לעזור לציבור הישראלי להוריד את יוקר המחיה". כשנשאל אם זו תקופה מאתגרת לישראלים לעשיית עסקים בארה"ב, הוא עונה: "אני שומע הרבה על הסנטימנט השלילי נגד ישראל, אבל לא נתקל בבעיות באופן ישיר. באירופה רואים סנקציות ממשיות, ושם זה סיפור אחר. "אני חושב שאירופה עושה טעות - גם כי קשה לוותר על הטכנולוגיה ועל הכישרון הישראלי, וגם כי מבחינת המקום שלהם בעולם ומול המוסלמים במבט קדימה, אני לא בטוח שנכון להם לדרוש פרופורציות מול כוח פטאליסטי ומכוון מוות, בלי להתייחס ליתר המורכבויות. אני לא חושב שאירופה מיטיבה עם אזרחיה על ידי בידוד ישראל. כולנו חיים בכלכלה ובחברה גלובלית. ישראל, מצדה, צריכה להבין איך להתמודד עם זה ולא לחכות לממשלה חדשה, כי עצם בחירת ממשלה חדשה לא תעלים את הבעיה". קראו עוד

"מערכת שתלמד אותנו איך ללמד"

נעריך וננטר גם את ההכשרה עצמה, נוכל לדעת מה עובד בה ומה לא. המערכת תאפשר להם לשאול יותר שאלות. ממני הם קצת פוחדים. זה לא משמח אותי, אבל זה מה שקורה. המערכת גם תאפשר להם להפנות שאלות אלה לאלה. יהיו להם משימות עצמאיות ומשימות קבוצתיות, ואלה יחייבו אותם להיות נוכחים, להיות באינטראקציה ולתרגל את היכולות הבין־אישיות הכל־כך חשובות שלהם".

פיקרסקי מציין שמחקרים מראים שרופאים קוטעים את המטופל בממוצע 60 שניות אחרי שהחל לתאר את המקרה שלו. "המטופלים ממתינים שעתיים בחוץ, עורכים חזרות על מה שהם רוצים לומר כדי לוודא שהרופא מבין היטב את מצבם, ואז כאשר הרופא קוטע אותם, הם נפגעים ונלחצים שלא הצליחו להביע את עצמם, ואז הם בתורם לא שומעים את מה שהרופא אומר. אם אני לוקח את הרופא לשיחה וקוטע אותו אחרי דקה, הוא נדהם לשמוע שזה מה שהוא עושה. אנחנו נציע להם סימולציות ממוחשבות או אנושיות להתנהלות הזאת.

"מצב החינוך חייב להשתנות. אני מאמין שהמודל הזה ילמד אותנו איך ללמד רפואה אבל גם איך ללמד, לחנך, להכשיר באופן כללי. הכלים שיגרמו להם צמא לידע, ואולי יגבירו את השוויון".

דקאן הפקולטה לרפואה פרופ' אלי פיקרסקי / צילום: אלעד ברמי

"יותר מדי אנשים מוכשרים עוזבים"

לוין החל להשקיע בפילנתרופיה לפני כמה שנים. בישראל, הוא השקיע במרכז השיקום עדי נגב - נחלת ערן, וכן בבית החולים שיבא.

מדוע בחרת לייעד את כספי הפילנתרופיה שלך דווקא לנושא הזה?

"אנחנו משקיעים בפילנתרופיה בתחום הרפואי בארה"ב כבר כמה שנים. כשהחלה מגפת הקורונה, ערכנו מחקר עומק כדי להבין את הצרכים והבנו שהמחסור בכוח אדם הוא בעיה עיקרית, גם רופאים וגם פסיכולוגים. היה לי ברור שניתן לשפר את זמינות הרופאים בישראל דרך האוניברסיטה העברית. יוסי גל (מנהל קשרי החוץ של האוניברסיטה - ג"ו) הוא חבר שלי.

"אני חושב היום הרבה על תיקון עולם באמצעות פילנתרופיה, עסקים והשילוב ביניהם. אני משקיע בכלכלה הישראלית, בביטחון, בדיור, כמובן במזון, אבל מה שעומד מעל הכול הוא רפואה, כי אם אנחנו לא בריאים אנחנו לא יכולים ליהנות מהחיים, ואז למה בכלל להיות פה. ונוסיף על כך שבישראל יותר מדי אנשים מוכשרים עוזבים, והייתי רוצה להחזיר אותם הביתה.

"בארה"ב אנחנו משקיעים במרכזים רפואיים, ולאחרונה מקימים בשיקגו מרכז חדש לתסמונות נוירולוגיות נדירות. זה תחום שבו הכסף מאוד דרוש. החוט המקשר הוא שאנחנו לא רוצים שהכסף ילך לבניינים ולשמות על מגדלים, אנחנו אוהבים את התוכניות שבאמת מקדמות את הרפואה".

בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית / צילום: יורם אשהיים

האם תרומות נוספות עומדות על הפרק?

"הייתי רוצה להשתמש בפרויקט הזה כדי ליצור שותפות בין קהילת הפילנתרופיה והרפואה של שיקגו, שהיא מרכז רפואי משמעותי, לבין ישראל. אנחנו רוצים להשקיע עוד 18 מיליון דולר בפרויקט בתחום הפודטק, הקיימות ועלויות המחיה, גם באוניברסיטה העברית. יש לנו פרויקט נוסף שיגיע כנראה לסכום של 16 מיליון דולר, שיתחלקו בין אוניברסיטת תל אביב, העברית, הטכניון ובן גוריון. זה מיזם שמטרתו להביא סטודנטים מארה"ב ומקנדה ללמוד בישראל. למי שירצה להישאר - נעזור במימון התואר הבא או במציאת עבודה. ובצפון הארץ אנחנו עושים תוכנית הכשרה למנהיגות לקהילות דרוזיות. כל הדברים הללו חייבים להשתלב יחד, כדי לפתור חלק מהבעיות של העתיד".