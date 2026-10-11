1 1.2 מיליון דולר בחודש אחד: התרומה של גיל שויד

דיווח שהעבירה בשבוע שעבר חברת אבטחת הסייבר צ'ק פוינט ל-SEC, רשות ניירות הערך של ארה"ב, מגלה שהיו"ר הפעיל ואחד מהמייסדים, גיל שויד, תרם באוגוסט האחרון 9,000 מניות של החברה לעמותות ששמותיהן לא פורסמו. מדובר במניות שהשווי הנוכחי שלהן מגיע לכ-1.2 מיליון דולר.

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שויד הוא בעל המניות הגדול ביותר בצ'ק פוינט , עם החזקה של כ-25.5% מהון המניות, בשווי נוכחי של כ-3.5 מיליארד דולר. לאורך השנים הוא תרם לא מעט באופן אישי לעמותות שונות בתחומי הרווחה, הבריאות, סיוע וכדומה. בשנים קודמות, תרומות כאלה לא חייבו גילוי, אך לאחרונה חל שינוי בכללי הדיווח שמחייב חברות זרות שנסחרות בוול סטריט (ביניהן כמובן גם חברות ישראליות) לדווח באופן מיידי על כל שינוי בהחזקות של נושאי משרה בניירות הערך שלהן. כלומר, בין אם מדובר במכירה, קנייה או תרומה של מניות - קיימת חובת דיווח.

שויד ניהל את צ'ק פוינט מאז הקמתה ועד לפני כשנתיים, אז עבר לתפקיד היו"ר הפעיל, ונדב צפריר מונה למנכ"ל. החברה נסחרת כיום בנאסד"ק לפי שווי שוק של 14 מיליארד דולר, אחרי ירידה של 26% במחיר המניה מתחילת השנה, אך עלייה של 22% מאז השפל השנתי שרשמה באפריל.

2 אנרגיה

דלק ישראל משקיעה כ-3 מיליון שקל בקמפיין לציון 75 שנות פעילותה, הכולל שחזור של תחנות דלק מתקופות שונות בתולדות המדינה. במקביל, החברה מקיימת הגרלה בקרב חברי מועדון הלקוחות שלה, שבה יחולקו ל-30 זוכים כרטיסי תדלוק של 600 ליטר בנזין כל אחד.

תחנת דלק / צילום: סיון פרג'

3 ביטוח

חיזוק להפניקס ברוקרס (לשעבר הפניקס סוכנויות): חברת הדירוג S&P מעלות אישרה לחברה מקבוצת הפניקס, דירוג +ilAA לטווח ארוך ו-+ilA-1 לטווח קצר, עם תחזית דירוג יציבה. בין הנימוקים: תוצאות תפעוליות חזקות, שיפור מתמשך ברווחיות וצפי להמשך מגמת הצמיחה לא רק ב-2026 אלא גם ב-2027-2028, אם כי בקצב מתון יותר.

אורן כהן, מנכ''ל הפניקס ברוקרס / צילום: נעם מורנו

בראש החברה עומד המנכ"ל אורן כהן (בתמונה), אשר לדבריו, "הדוח משקף את איכות הצמיחה שלנו ואת השיפור המתמשך שאנחנו מציגים ברווחיות ובביצועים התפעוליים. אנחנו ממשיכים ליישם אסטרטגיה המשלבת צמיחה אורגנית עם רכישות ממוקדות, תוך הרחבת הפעילות, מימוש סינרגיות ושמירה על פרופיל פיננסי חזק".