תנובה נכנסת לתחום תוספי התזונה: משיקה את המותג הוליס

תנובה נכנסת לתחום תוספי הבריאות ומשיקה את המותג "הוליס" (קיצור של Holistic), כחלק מפעילותה בתחום התזונה המטיבה והמזון הפונקציונלי. בשלב ראשון מדובר ב-11 מוצרים בתשעה תחומי בריאות.

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בין היתר, מדובר בשני מוצרי טריביוטיקס - פרה, פרו ופוסט-ביוטיקה - שאחד מהם תומך במערכת החיסון, והשני במערכת העיכול. מוצרים נוספים הם פורמולה מתקדמת המותאמת לנשים בגיל המעבר; פורמולה פרוביוטית דנטלית לבריאות הפה; וברוח התקופה - גם מוצר שמקדם לונג'ביטי. בחברה לא חושפים את היקף ההשקעה במהלך.

בשלב ראשון יושקו המוצרים בעוד כשבוע-שבועיים בסופר-פארם ויימכרו שם באופן בלעדי למשך כשלושה חודשים. בתחילת 2027 ייצאו המוצרים לכלל השוק. טווח המחירים המומלצים לצרכן עומד על 60 עד 190 שקל.

לדברי מנכ"ל תנובה גדי קוניא, "עבדנו על המהלך מעל לשנתיים. הצרכים של הצרכנים משתנים ומתפתחים, ולכן מחברה של מזון טרי התפתחנו לעוד תחומים, כמו מזון פונקציונלי. עשינו את זה עם חלבון במותג go, ותוספי התזונה הם המשך טבעי לכך".

"הצעת ערך חדשה"

תחום תוספי המזון רושם פופולריות כבר שנים רבות, בארץ ובעולם, כאשר השנה נוספו בישראל שחקנים חדשים, בהם בטר של השחקנית ורשת הטלוויזיה רותם סלע.

על השאלה האם לא נכנסו לתחום מאוחר מדי, אומרים בתנובה כי "לאורך כל השנים קמים מותגים עם אג'נדה והתמחות, אנחנו חיפשנו את הבידול המיוחד שיביא ערך למדף. נכנסנו לטריטוריה חדשה של המיקרוביום".

קוניא עצמו ציין כי "אנחנו פועלים רק על בסיס מחקר ומדע, ובטוחים שיש לנו הצעת ערך חדשה לשוק".

תוספי התזונה של החברה מבוססים על חקר המיקרוביום, והיא משתפת פעולה עם שתי חברות מחקר המתמחות בתחום, adm האמריקאית ו-abbitocis הספרדית. נציין כי כיום מגלגל שוק המזון ותוספי התזונה מבוססי המיקרוביום הגלובלי 2.97 מיליארד דולר. הצפי הוא שהשוק יגדל ל-5.45 מיליארד דולר ב2029, ול-10 מיליארד ב2033.

תחום המיקרוביום נחקר ב15 השנים האחרונות, ובאירוע שערכה תנובה הסביר החוקר פרופ' אילן יונגסטר כי "במדע ידוע בשנים האחרונות שאנחנו 10% בני אדם ו-90% חיידקים - הגנים החיידקיים קובעים מי אנחנו יותר מהגנים האנושיים.

"המיקרוביום של מערכת העיכול הוא משמעותי במיוחד, ומכיוון שאנחנו לא יודעים לגדל 85% מהחיידקים האלה בתוך הגוף, אנחנו מרצפים את החומר הגנטי ובודקים איזו פעילות מטבולית הם עושים, ואיך אפשר להשקיע בהם בחזרה".

האם ישלבו רכיבי המיקרוביום במוצרי מזון, מעבר לסדרת התוספים? על כך אומרים בתנובה כי כפי ששילבו עד היום במוצרים קריאטין, חלבון וסידן, גם הכיוון הזה נשקל. "אנחנו חושבים על השקות נוספות", ציין קוניא, "על חלקן תשמעו בתחילת השנה הבאה".

"אין מחסור בחלב"

באירוע שערכה תנובה בתל אביב לרגל השקת "הוליס" התייחס קוניא גם למחסור במוצרי החלב של החברה.

"אין שום מחסור של חלב על המדפים, כי אנחנו השקענו מעל 200 מיליון שקל במכונות חדשות לחלב מפוקח", ציין המנכ"ל. "אנחנו משקיעים גם בחמאה וקוטג', אך אכן יש קצת מחסור אחרי החגים. אנחנו מייצרים כ80% מהמוצרים המפוקחים בישראל, וגם משקיעים במוצרים חדשים".