קבוצת עזריאלי, בראשות המנכ"לית והבעלים דנה עזריאלי, מקימה את מוזיאון האופנה הראשון בישראל, בשיתוף עם האוצרת והיסטוריונית האופנה ד"ר יערה קידר. היקף ההשקעה במהלך נאמד ב-8-10 מיליון שקל.

● ענקיות המסחר והמשרדים התרחבו לענף המגורים. האם זה השתלם להן?

● דארת' ויידר פוגש את פרידה קאלו: המוזיאון שמסודר אחרת מכל מה שהכרנו

המוזיאון ייפתח בתחילת שנת 2027 בעזריאלי שרונה בתל אביב, אחרי שלוש שנים של פיתוח. הוא יתפרס על פני שלוש קומות בשטח כולל של כ-1,150 מ"ר, שבהן ישולבו תרבות, מסחר, קולינריה ותוכן. לצד חללי תערוכות יהיו במקום אודיטוריום להרצאות ואירועים, וחנות מוזיאון. בהמשך תיפתח גם מסעדת שף. היעד שהוצב: רבע מיליון מבקרים בשנה, לפחות.

ביניים: מיישרים קו עם העולם

בעולם יש לא מעט מוזיאוני אופנה, הבולטים שבהם נמצאים בפריז, לונדון וניו יורק, אך גם בבלגיה, ספרד ואיטליה פועלים מוזיאונים נחשבים. רק החודש נפתחה במוזיאון הטייט בלונדון התערוכה The 90s, המוקדשת לאופנת שנות ה-90. אחת התערוכות המדוברות ביותר בענף, Schiaparelli: Fashion Becomes Art, נפתחה לפני חצי שנה במוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון.

בישראל, לעומת זאת, לא פעל עד כה מוזיאון אופנה. תערוכות המוקדשות לתחום הוצגו בעיקר במוזיאון העיצוב בחולון - ארבע כאלה אצרה ד"ר קידר (לרבות התערוכה של מעצב העל אלבר אלבז ז"ל), והן משכו כחצי מיליון מבקרים. בסך הכול היא אצרה בעשור האחרון 12 תערוכות בארץ ובעולם.

העבודה המשותפת על פיתוח המוזיאון החלה כאמור לפני כשלוש שנים. מטעם קבוצת עזריאלי, מקבוצות הנדל"ן הגדולות בישראל, הובילו את המהלך המנכ"לית דנה עזריאלי ומנהל מיזמי התוכן האסטרטגיים אילן ג'רבי, שיחד הביאו את היכולות היזמיות, המסחריות והתפעוליות לפרויקט, בעוד שד"ר קידר הביאה את הידע, הניסיון, הקשרים הבינלאומיים והחזון האוצרותי.

על פי הודעת הקבוצה, המוזיאון יציג תערוכות אופנה מקוריות ומתחלפות, יקדם מעצבות ומעצבים ישראלים, יפעל לפיתוח קשרים עם מוסדות אופנה ותרבות בעולם וייזום שיתופי פעולה ותערוכות נודדות. לצד זאת יתקיימו הרצאות, פעילויות חינוך, סיורים ואירועים מיוחדים .

"מחברים תרבות ונדל"ן"

"כקבוצה יזמית, אנו עוקבים כל העת אחר האופן שבו הצרכים וההרגלים של הקהל משתנים, וחושבים קדימה על המרחבים שאנחנו יוצרים", אומרת עזריאלי. "כיום החיבור בין מסחר, קולינריה, תרבות, תוכן ופנאי הוא חלק מההתפתחות של עולם הנדל"ן המסחרי. מוזיאון האופנה נולד מתוך זיהוי המגמה הזו, ומתוך רצון לייצר מודל חדש שמחבר בין העולמות."

באשר למיקום שנבחר, עזריאלי שרונה, היא אומרת כי "מדובר בסביבה שנמצאת בלב העשייה העסקית, היזמית והטכנולוגית של תל אביב, ואנחנו רוצים להוסיף אליה נדבך משמעותי של תרבות ויצירה.

"החיבור עם ד"ר יערה קידר מאפשר לנו ליצור מודל עסקי, בעל ערך תרבותי ובית לתערוכות מובילות, ובשאיפה תערוכות שינדדו ממנו הלאה לעולם" .

ד"ר קידר עצמה מגדירה את הקמת המוזיאון כ"הגשמת חלום. הוא נולד מהרצון ליצור מקום שבו הדמיון והידע הופכים נגישים וקרובים ללב. זהו צעד חשוב בהכרה באופנה כחלק מהתרבות שלנו, והדבר מתאפשר הודות לדנה, לאילן ולכל קבוצת עזריאלי.

"לראשונה בישראל אופנה מקבלת בית קבע, ואל הבית הזה כולם מוזמנים. אני מאמינה בכוחה של אופנה לספר סיפורים, לחבר בין עבר להווה, בין יופי למחשבה, בין חוויה אישית לשיחה תרבותית רחבה. דווקא במציאות מורכבת אנחנו זקוקים למרחבים של יופי, שלא מבטלים את העולם סביבנו ומאפשרים לנו להתבונן, ללמוד ולחלום".