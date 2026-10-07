לפני ארבעה חודשים פרסמו בנת"ע כי 33 חברות מהעולם, לרבות מארה"ב ומהודו, ניגשו למכרזי האינפרא 1 של המטרו. היום (ד') הודיעה נת"ע כי לאחר הליך המיון המקדים נותרו 19 קבוצות בינלאומיות, המורכבות מ-31 חברות, שיוכלו להתמודד במכרזים לביצוע העבודות בהיקף כולל של כ-65 מיליארד שקל.

הקבוצות מגיעות מהודו, מארה"ב, מיוון, מדרום קוריאה, מצרפת ומסין. גם חברות ישראליות יקחו חלק במכרז, ביניהן אלקטרה, דניה סיבוס, מנרב, אורון, תדהר, שפיר, אשטרום, קל בניין מקבוצת ברן, רימון, אלייקים בן ארי וסולל בונה. למעשה, רק שתי חברות לא עברו תנאי הסף.

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מכרזי אינפרא 1 מיועדים לעבודות ההנדסה האזרחית של המטרו, הכוללות את כריית המנהרות ואת הקמת המבנה התת-קרקעי של התחנות והמבנה המקשר בין הרחוב לבין התחנה התת-קרקעית. העבודות יכללו את קו M1 ואת קו M2 כולו ויותר ממחצית מ-M3, ובסך-הכול הקמת 75 ק"מ של מנהרות כפולות ו-59 תחנות תת-קרקעיות.

הליך המיון המקדים נפתח לפני כשנה, ובמהלך השנה האחרונה קיימו נת"ע, משרד התחבורה, משרד האוצר ורשות המטרו מפגשים עם עשרות חברות בינלאומיות מובילות בישראל וברחבי העולם. במסגרת ההליך קיימה נת"ע גם כנס חשיפה בישראל, בהשתתפות מאות נציגים של חברות בינלאומיות וישראליות שהתעניינו בהשתתפות בפרויקט.

ביניים

סיום הליך המיון המקדים של אינפרא 1 מצטרף להתקדמות במכרזי אינפרא 2 של המטרו, שהליך המיון המקדים עבורם נפתח רק לאחרונה. מכרזים אלה, בהיקף של כ-30 מיליארד שקל, עוסקים במערכות שיאפשרו את הפעלת המטרו, ובהן הרכבות, מערכות האיתות (רכבת ללא נהג), החשמל, התקשורת והבקרה.

רשת המטרו במטרופולין תל אביב תכלול שלושה קווים באורך כולל של כ-150 ק"מ, 109 תחנות תת-קרקעיות וחיבור בין 24 רשויות מקומיות. המערכת צפויה לבצע למעלה מ-600 מיליון נסיעות בשנה, וביחד עם רשת הרכבת הקלה, יותר מ-800 מיליון נסיעות מדי שנה.

מבחינת לוח הזמנים - עד סוף 2028 צפויים בנת"ע לסיים לעבוד על קידומי הזמינות עם קידום זמינות, ובמקביל לסיים עם המכרזים הגדולים. לאחר מכן הפרויקט ייכנס בהדרגה לשלב אינפרא 1, שיכלול את העבודות ההנדסיות הכבדות, לרבות חפירה ויציקת היסודות. בנת"ע מעריכים כי בשנת 2030 נתחיל לראות את העבודות המסיביות.