חברת נת"ע הציגה היום בברלין את פרויקט המטרו, מיזם הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב, שנחשב לפרויקט התשתיות הגדול ביותר בישראל כיום, בפני נציגי חברות בינלאומיות. בזה אחר זה הציגו נציגי החברה את המסמכים שפורסמו לפני כמה שבועות כחלק משלב המיון הראשוני (PQ), בחדר כינוסים שאליו הגיעו נציגי חברות ענק מרחבי העולם. היקף המכרז, הנקרא Infra 2, צפוי לעמוד על כ-35 מיליארד שקל. החברה ניצלה את העובדה כי השבוע מתקיימת בברלין תערוכת InnoTrans בתחום התחבורה, ובכירים רבים מחברות בינלאומיות הגיעו לבירת גרמניה.

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יותר מ-250 בני אדם מ-20 מדינות נכחו באירוע וביניהם היה ניתן לראות נציגי חברות אירופיות גדולות, כמו "אלסטום" הצרפתית ו-CAF הספרדית. לצידם הייתה גם נוכחות נכבדת של נציגים הודים וחברות אמריקאיות בתחום התחבורה. חלקם סירבו בנימוס לדבר עם גלובס בשל הנחיות החברה. בין הנוכחים היו גם ישראלים רבים המשמשים כנציגים של חברות בינלאומיות בישראל. במשך כשלוש שעות, הציגו נציגי נת"ע והממשלה את מסמכי השלב הנוכחי, הכוללים תכנון פרטני לגבי הקרונות שיידרשו, מתחמי מוסכי רכבות, השטח הנדרש לנוסע ופרטים נוספים, כמו מימון ודרישות אבטחה.

"מחפשים שותפים ארוכי טווח"

"אנחנו שמחים לראות שכל החברות הגדולות מהדרג הגבוה ביותר בעולם התייצבו כאן היום", אמר לגלובס מנכ"ל נת"ע, איתמר בן מאיר. לדבריו, "הפרויקט שלנו הוא למעשה אחד משישה פרויקטי התשתית הגדולים בעולם כיום, ואפשר לראות את העניין הרב בו לפי הנוכחות המרשימה בקהל". לדבריו, המצב הגיאופוליטי של ישראל והמלחמות האחרונות לא השפיעו על נכונות של חברות להתמודד, והוא אמר כי נת"ע הבהירה כי היא מחפשת "שותפים ארוכי טווח" לפרויקט וכי נעשתה מחשבה כיצד להבהיר שהסיכונים אינם אך ורק על הקבלנים, אלא גם על הצד הישראלי. "אנחנו מדברים פה על פרויקט אזרחי לטווח הזמן המאוד רחוק", אמר, "ואנחנו לא חשים שיש למישהו בעיה בנושא".

הצגת פרויקט המטרו של נת''ע בברלין / צילום: אסף אוני

בתוך האולם, האחראים על תחומים שונים של הפרויקט, הציגו דגשים לנציגים המעוניינים שצילמו את המצגות והשקפים השונים בטלפונים ניידים ורשמו בפנקסים. דגש מיוחד הושם על כך שהרכבות שיפעלו יהיו אוטונומיות לחלוטין, בסטנדרט בינלאומי הנקרא GOA4. לנוכחים הוצגו החומרים המותרים לקרונות הרכבת (אלומיניום או פלדת אל-חלד), דרישות בטיחות במקרה של שריפה, כמה מ"ר מינימלי יהיו לנוסע, וכן הוצגו שרטוטים של תחנות מוסכי הרכבות (Depot) המתוכננים ברעננה, בסגולה, במסובים ובראשונים.

"כמעט ואין פרויקטים כאלה בעולם", אמרה נציגה ישראלית מחוץ לאולם, "מדינות בונות קו תחתית אחד במשך שנים, ואנחנו מדברים כאן היום על מערכת שלמה עם שלושה קווים בטווח הזמן הקרוב". סך הקרונות הנדרש צפוי לעמוד על יותר מ-150. מספר התחנות המתוכנן הוא 109. נציג הודי שביקש לא לציין את שמו אמר כי מדובר בפרויקט המושך אליו חברות מכל רחבי העולם. "אנחנו בהודו מאוד בעד עסקים עם ישראל ואני מעריך שיהיו אפילו כמה הצעות שלנו שיתמודדו על הפרויקט הזה, לא רק אחת", אמר. גורמים ישראלים אמרו כי כבר התנהלו ביקורים הדדים בהודו ובדרום קוריאה, בין היתר, בנושא.

"גידור מלא" בפני הפרשי מט"ח למשך כל חיי הפרויקט

"המטרה שלנו היא לזהות באמצעות ההליך הזה של המיון הראשוני, ישויות בינלאומיות שיקימו ויתפעלו את הפרויקט העצום הזה למשך עשורים קדימה", אמרה הלן מאור, מנהלת אגף התקשרויות בנת"ע. גלעד פוקס, סמנכ"ל מערכות וטכנולוגיות בנת"ע, אמר לנוכחים כי זו נקודת הזמן הנכונה "למצוא את השותפים שלכם ולהגיש הצעות".

לדבריו, אחרי השלב הנוכחי של המיון המוקדם (PQ) יפורסם באופן יוצא דופן מסמך מתוקן, עוד לפני פרסום המכרז המלא בעוד כשנה. "ברבעון הראשון של 2027 נפיץ למתמודדים את המפרטים הטכניים לשלב הערות, ואז נוכל לבחון את שיפורם שלא בתהליך המכרזי. זה לא בוצע במכרזים בארץ עד כה, והמטרה שלנו - כפי שלמדנו מניסיון העבר - היא לטייב את המפרטים על סמך ההערות, משום שקבלני המערכות הרכבתיות הבינלאומיים מכירים הכי טוב את התחום". לנוכחים הוא הציג גם את הדרישות הביטחוניות המתחייבות לפרויקט, ואמר כי "חשוב לנו להדגיש את זה". כחלק מ"ההליכה לקראת" החברות הבינלאומיות, הבטיח נציג אחר של הפרויקט "גידור מלא" בפני הפרשי מט"ח למשך כל חיי הפרויקט.

מאחורי הקלעים, עם זאת, אמרו גורמים ישראלים כי חברות אירופיות רבות ניצבות בפני לחץ פנימי רב בנוגע לישראל. במיוחד הדבר רלוונטי לצרפת ולספרד, שבהן הממשלות מובילות קו ביקורתי כלפי ישראל. "מוצאים פתרונות, פותחים סניפים בישראל, עושים עסקים דרך חברות אחרות, אבל אין ספק שזו סוגיה שצריך להתמודד אתה", אמר גורם ישראלי לגלובס.

השלב הראשוני יימשך עד ה-18 בינואר, והמכרז הכולל יפורסם בעוד כשנה. "חשוב לנו שתזכרו, אנחנו מדברים על דדליין של ה-18 בינואר, ב-14:00 בצהריים", אמרה מאור לנוכחים, "הרשויות אצלנו מאוד קשיחות בנושא ולא תתאפשר חריגה ממנו".

יודפת אפק ארזי, יו״ר דירקטוריון נת״ע: "היום ברור שהמטרו הישראלי נמצא על מפת התשתיות העולמית. יותר מ-250 נציגים מ-110 חברות ומיותר מ-20 מדינות הגיעו לכאן כדי להכיר את הפרויקט ולבחון את האפשרות לקחת בו חלק. זהו הישג משמעותי עבור נת״ע ועבור הפרויקט. אנחנו רוצים את החברות הטובות בעולם במטרו הישראלי. אנחנו רוצים להביא לישראל את הידע, הניסיון והטכנולוגיות המתקדמים ביותר, לצד היכולות המצוינות של החברות הישראליות, ולייצר כאן שותפויות שיאפשרו לנו לבצע את אחד מפרויקטי התשתית הגדולים והמורכבים בעולם בסטנדרטים הגבוהים ביותר".