מס תיירים: ממשלת בריטניה תאפשר לראשי ערים למסות לינה בבתי מלון

אף שנטל המס בבריטניה שובר שיאים של עשורים, ממשלת הלייבור של אנדי ברנהאם בוחנת הטלת מס חדש: "מס תיירות". מדובר בהיטל שישלמו תיירים השוהים בבתי מלון, באכסניות ובאתרי לינה נוספים, בנוסף למסים המשולמים כיום.

בעוד שבמדינות רבות באירופה מוטל מס כזה, הנקרא לעתים "מס עירוני", בריטניה נמנעה מלהטילו במשך שנים. ב־2024 העביר הפרלמנט הסקוטי חקיקה המאפשרת לערים לגבות מס תיירות כאחוז מעלות השהייה. ביולי האחרון הייתה אדינבורו לעיר הראשונה שהחילה אותו, בשיעור של 5% לחמשת הלילות הראשונים, וערים סקוטיות נוספות צפויות להצטרף אליה ב־2027.

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ב־2025 העבירה גם ויילס חקיקה שתאפשר למועצות המקומיות, החל מ־2027, להחליט אם לגבות בשטחן מס קבוע בגובה 1.3 ליש"ט לאדם ללילה, או 75 פני במלונות מוזלים ובאתרי מחנאות. באנגליה - שאין לה פרלמנט או ממשלה מקומית משלה - אין לרשויות סמכות להטיל מס כזה, אך במנצ'סטר ובליברפול החליטה תעשיית המלונאות להשית היטל דומה במסגרת תשלומי העסקים לרשויות העסקיות האזוריות (Business Improvement District).

הממשלה הבריטית סירבה במשך זמן רב לאפשר לרשויות באנגליה להצטרף לוויילס ולסקוטלנד, וגם ממשלת קיר סטארמר הבהירה בתחילה כי אינה מתכננת לעשות זאת. אלא שבחודשיה האחרונים שינתה הממשלה את גישתה, והודיעה על כוונתה לאפשר לראשי הערים הגדולות באנגליה - החולשים על אזורים מטרופוליטניים הכוללים מספר מועצות מקומיות - לקבוע מס כזה. אולם בטרם קודמה היוזמה והתבררה מתכונת המס, התפטר סטארמר והוחלף בברנהאם.

בימים האחרונים החזיר ברנהאם את הרעיון לשולחן. לפי התוכנית העדכנית, המס ייקבע לפי המודל הסקוטי ולא הוולשי, כך שיהווה אחוז מוגדר מעלות הלינה עצמה, ללא תקרה בחוק. פירוש הדבר הוא שככל שהמלון יוקרתי יותר, התוספת תהיה גבוהה יותר, וראשי הערים יוכלו לקבוע את שיעור המס כראות עיניהם - בהנחה שראש העיר המקומי יחליט להשיתו בשטחו. הבחירה במבנה מס זה נועדה למנוע פגיעה בתקציבם של תיירים בתקציב נמוך. הכנסות המס יועברו לרשויות המקומיות למימון שירותים ציבוריים, ועשויות להניב עבורן, לפי ההערכות, מאות מיליוני ליש"ט.

"מנצ'סטריזם"

אף שמסים עירוניים מסוג זה מוטלים במקומות רבים מחוץ לאנגליה ואף מחוץ לבריטניה, במקרה הזה מדובר חלק ממשנה רחבה יותר של ברנהאם להאצלת סמכויות לשלטון המקומי - תפיסה שהוא מכנה "מנצ'סטריזם", על שם העיר שבראשה עמד עד לאחרונה. משנה זו מהווה עמוד תווך לא רק בתפיסתו הפוליטית של ברנהאם אלא גם בגישתו הכלכלית, שלפיה המנהיגים המקומיים הם אלה שמכירים כראוי את צורכי הקהילות שבאחריותם, ובהינתן הסמכויות המתאימות יוכלו להוביל לצמיחה כלכלית בכל חלקי הממלכה, חלף ריכוזה באזורים העשירים בלבד.

מקור המימון החדש צפוי גם להקל סוגיה שמטרידה את הבריטים כבר עשורים - חוסר העצמאות הפיננסית של השלטון המקומי, הנובע מתלות עמוקה במענקים מהממשלה המרכזית ומכך שחלק נכבד מהארנונה העסקית מועבר אליה. בהתאם לכך, היו שבירכו על המס בטענה כי הוא יפחית, ולו במעט, את נזקקות הרשויות למענקים אלה.

לצד היתרונות שמציעה היוזמה, מעורר המס התנגדות רבה, בעיקר בשל הכוונה שלא לקבוע תקרה חוקית לגובהו ולהותיר לראשי הערים שיקול דעת בלתי מוגבל. אלן סימפסון, מנכ"ל אגודת המלונאות והאירוח UKHospitality , ציין בשיחה עם ה־ BBC כי בניגוד לערים באירופה כמו פריז, רומא וברלין, שבהן קיימת מגבלה בחוק, הרשויות המקומיות באנגליה שרויות במצוקה תקציבית. להערכתו, מאחר שמגוון המסים העומד לרשותן מוגבל בהשוואה לממשלה המרכזית, הן עלולות להעלות את המס שוב ושוב.

לדברי סימפסון, מהלך כזה יסכן משרות רבות בענף התיירות ויפגע בקהילות קטנות המתבססות על תעשייה זו. ברשתות מלונאות דוגמת הילטון ובאטלינ'ס העריכו אף הן כי מדובר בסכנה לעשרות אלפי משרות. עוד הוסיף סימפסון כי ההיטל יכביד עוד יותר על יוקר המחיה הגבוה בלאו הכי של משפחות שיבקשו לצאת לחופשה באנגליה, ויגרור תוספת עלות של 100 עד 120 ליש"ט למשפחה.

ראשי ערים מטעם הלייבור התחייבו לא להעלות את המס מעבר ל־5%

בתגובה לטיעונים מסוג זה, מקורות בממשלה הבריטית אמרו לתקשורת כי להערכתם ראשי הערים לא יגזימו ולא ישיתו מס בשיעור של יותר מ־5%. בהתאם לכך, עשרה ראשי ערים מטעם מפלגת הלייבור כבר התחייבו כי אם יבחרו להטיל את המס בשטחם, הם לא יעלו אותו מעבר ל־5%. כמו כן מסרה הממשלה כי מרבית העסקים במגזר לא יושפעו, שכן המס חל רק על שירותי לינה.

אולם עצם קיומו של מס נוסף ספג ביקורת חריפה. "אנחנו מטילים עוד ועוד מסים", אמרה ראשת האופוזיציה קמי בדנוק, "לממשלה הזו נגמרו הרעיונות". דייוויד סימונדס, שר הבינוי בממשלת הצללים השמרנית, הזכיר כי המע"מ על בתי מלון עומד בלאו הכי על 20%, וכעת יתווסף אליו מס חדש. מנהיג מפלגת הרפורמה, נייג'ל פאראג', כינה את המהלך "מס חופשה". רוברט ג'נריק, המיועד מטעם פאראג' לתפקיד שר האוצר, טען כי בלייבור מעוניינים ב"ממשלת מלונות" שתעבור בין בתי הארחה ותבדוק אם הם גובים את המס כנדרש - מבלי להסביר במה שונה פיקוח זה מגביית כל מס אחר. בהתאם לכך, ראשי ערים מטעם המפלגה השמרנית ומפלגת הרפורמה כבר הודיעו כי לא ישתמשו בסמכויות שיינתנו להם ולא יטילו את המס.

לפי הערכות ארגון UKHospitality, העלות לתעשיית התיירות במקרה של מס תיירות בגובה 5% תעמוד על 1.6 מיליארד ליש"ט. ואולם בשבוע שעבר אמר השר לשלטון מקומי ג'ים מקמהון בפרלמנט כי הממשלה כלל לא ביצעה הערכה של ההשפעה הכלכלית של המדיניות החדשה. לדבריו, הדבר נובע מכך שהממשלה רק מספקת את המסגרת הכללית שבתחומה יוכלו ראשי הערים לפעול, ועד שלא יתקבל מידע על אופן הפעולה של כל עיר, לא ניתן יהיה לערוך חישוב כזה. רבים מחברי הפרלמנט, ובהם גם חברים ממפלגת השלטון, לא השתכנעו ודרשו ממקמהון שוב ושוב ראיות לכך שהמס יוכל לתרום לצמיחה ולא יהפוך לנטל על עסקים ועל נופשים.