חברות אמריקאיות והודיות ניגשו לראשונה למכרזי המטרו בישראל

שלב המיון המוקדם למכרזי המטרו הסתיים אתמול (ב'), והבוקר מפרסמים בנת"ע נתונים ראשונים: 20 קבוצות בינלאומית וישראליות, הכוללות 33 חברות, הגישו בקשה להתמודד במכרז. בתוכם, לראשונה, שתי חברות מארה"ב (עד היום חברות אמריקאיות כלל לא ניגשו לפרויקטי תשתית) ותשע חברות מהודו (שעד היום לא לקחה חלק במכרזי נת"ע). בנוסף, במכרז לקחו חלק 11 חברות מישראל, שש מסין וחמש מאירופה.

התוצאות שמפורסמות היום מתייחסות למיון המוקדם של שלב אינפרא 1 במטרו - הכולל את עבודות ההנדסה האזרחית הכבדות של הפרויקט: כריית המנהרות, הקמת המבנה התת-קרקעי של התחנות והמבנים המקשרים בין פני הרחוב לתחנה התת-קרקעית. המכרז, שנאמד בהיקף כספי של כ-65 מיליארד שקל, כולל כריית 75 ק"מ (מתוך 150) של מנהרות כפולות ו-59 תחנות תת-קרקעיות. למעשה, זהו מקטע הליבה של קו M1, כל קו M2, ויותר ממחצית מקו M3.

כעת נת"ע תבחן האם הקבוצות השונות עומדות בתנאי הסף, ואלה שיעמדו בכך יוכלו לגשת למכרזי הענק שצפויה לפרסם החברה כבר בסוף השנה הנוכחית, ובהם ייבחרו הקבלנים שיבצעו את עבודות התשתית הכבדות של הפרויקט.

"ההיענות הגבוהה למכרז, כמוה כהצבעת אמון בינלאומית יוצאת דופן בישראל ובמשק בישראלי, במיוחד על רקע המציאות המדינית-ביטחונית של השנים האחרונות", אמר מנכ"ל נת"ע איתמר בן מאיר. "כמות המתמודדים ממקמת את המטרו הישראלי בשורה אחת עם פרויקטי התשתית הגדולים והמבוקשים בעולם. העובדה שבמכרז מתמודדות 11 חברות ישראליות משמחת במיוחד, כי הניסיון שהן עתידות לצבור בתחום ישמש את המדינה בפרויקטים עתידיים, מה שיפחית את התלות בגורמי חוץ".

"זו תוצאה של עבודה מקצועית וממוקדת שנעשתה בשנה האחרונה מול חברות התשתית המובילות בעולם", הוסיפה יו"ר דירקטוריון נת"ע יודפת אפק-ארזי. "הקשבנו לחששות, הסרנו חסמים והצגנו את גודל ההזדמנות. העובדה ש-20 קבוצות בחרו להתמודד על הפרויקט היא הבעת אמון משמעותית במטרו, במשק הישראלי וביכולת שלנו להוציא לפועל את פרויקט התשתית הגדול בתולדות המדינה. השוק הבינלאומי הצביע ברגליים. התוצאה מראה בבירור שהעולם מסתכל על המטרו בישראל ורוצה להיות חלק ממנו. בפרויקט המטרו אין קיצורי דרך. זו ריצה למרחקים ארוכים. זהו ציון דרך משמעותי, אבל מבחינתנו זו רק ההתחלה".

"אמירה שאי-אפשר לזייף"

כשאפק-ארזי מדברת על העבודה הממוקדת, היא מתייחסת בין היתר לכך שבחודשים האחרונים ניהלה החברה מסע גיוס ופרסום עולמי. במסגרתו יצאו משלחות למפגשים פנים אל פנים עם עשרות חברות תשתית מובילות בעולם, ממזרח אסיה, ארה"ב ואירופה. בפברואר האחרון גם התקיים בתל אביב כנס חשיפה בינלאומי של נת"ע לפרויקט המטרו בגוש דן, שמטרתו הייתה להציג לחברות תשתית את המכרזים הצפויים בשלב האינפרא הראשון. לכנס הגיעו יותר מ-550 משתתפים, ובהם נציגים של למעלה מ-60 חברות תשתית בינלאומיות מכ-20 מדינות, לצד גורמים ישראליים הפועלים בענף.

גם שרת התחבורה מירי רגב הצטרפה לברכות: "זו הבעת אמון אדירה בחוסן הכלכלי של מדינת ישראל וביכולות הביצוע של משרד התחבורה ונת"ע להוציא לפועל את הפרויקט הגדול בתולדות המדינה. בתקופה מורכבת זו, חברות גלובליות בוחרות להשקיע, להתחרות ולבנות כאן לא במקרה. המטרו יחבר את ישראל ויזניק את פריון המשק כולו. 34 מיליארד ש"ח של תועלת חברתית-כלכלית בשנה, מיליון מכוניות פחות בכבישים, 2 מיליון נוסעים ביום, זה לא פרויקט תחבורה - זו רפורמה חברתית שתשנה את פניה של המדינה".

"זו אמירה שאי-אפשר לזייף", חתם מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן. "העולם הצביע, וההצבעה ברורה. זו תעודת אמון בחוסן הכלכלי של המדינה, ביכולות הביצוע של משרד התחבורה ונת"ע, ובציבור הישראלי כולו".

רשת המטרו, שחלקה הראשון אמור להיפתח ב-2037, תכלול שלושה קווים, שיחברו בין 24 רשויות, אזורי תעסוקה, מוסדות חינוך ורפואה ומוקדי מגורים. בסה"כ מדובר ב-300 ק"מ של מנהרות ו-109 תחנות תת-קרקעיות. במטרו עתידות להתבצע למעלה מ-600 מיליון נסיעות בשנה, ובחיבור עם רשת הרק"ל - יותר מ-800 מיליון נסיעות מדי שנה.