"אם לא אני, היית בכלא": השיחה הקשה בין טראמפ לנתניהו

עדכונים שוטפים

02:18 - דובר צה"ל מעדכן בעקבות האזעקות שנשמעו בגליל ובגולן בשעה האחרונה: שני טילים ששוגרו מלבנון יורטו, כטב"ם שחדר לשטח הארץ נפל סמוך לגבול. אין נפגעים

01:49 - אזעקות כעת גם בשלומי ובראש הנקרה

01:35 -התרעות בגולן ובאזורים נרחבים בגליל בעקבות ירי טילים, שני שיגורים יורטו

לילה לא שקט בצפון: התרעות הופעלו בדרום הגולן וביישובים רבים בגליל, בהם גם צפת, בעקבות ירי טילים מלבנון. זמן קצר לאחר מכן עדכן דובר צה"ל כי מדובר בשני שיגורים שחצו מלבנון לשטח הארץ - ויורטו. לא היו נפגעים באירוע.

01:30 - "אם לא אני, היית בכלא": טראמפ תקף את נתניהו בשיחתם וכינה אותו "כפוי טובה"

בכירים אמריקנים לחדשות 12: הנשיא ניהל עם נתניהו את אחת השיחות הקשות מאז שב לבית הלבן. טראמפ זעם על הכוונה להסלים את הלחימה בלבנון, כינה את רה"מ "משוגע" ובלם את התוכנית הישראלית לתקוף בביירות. ברקע: האיום האיראני לפוצץ את המו"מ עם ארה"ב במידה וישראל תרחיב את פעילותה בלבנון. לכתבה המלאה

00:54 - טראמפ: נתניהו הסכים לא לצאת למבצע רחב בביירות, גם בחיזבאללה הסכימו להפסיק לירות על ישראל - נראה כמה זמן זה יחזיק

00:52 - טראמפ ל-ABC: חושב שתהיה עסקה עם איראן בשבוע הבא

00:49 - טראמפ: ביקשתי מנתניהו לא לצאת למבצע רחב היקף בביירות, הוא הורה לכוחותיו לשוב על עקבותיהם

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס פעם נוספת להסכמות סביב לבנון וצייץ בחשבונו: "שוחחתי היום עם נתניהו וביקשתי ממנו שלא לצאת למבצע רחב היקף בביירות. הוא הורה לכוחותיו לשוב על עקבותיהם. תודה ביבי!".

הוא הוסיף שקיים שיחה "עם נציגים מטעם הנהגת חיזבאללה - והם הסכימו להפסיק לירות לעבר ישראל וחייליה. בהתאם לכך, גם ישראל הסכימה להפסיק לירות לעברם". טראמפ חתם: "נראה כמה זמן זה יחזיק מעמד - נקווה שלנצח נצחים!".

00:21 - יו"ר הפרלמנט האיראני: שוחחתי עם מקבילי בלבנון, אם התקיפות יימשכו - "נתייצב מול ישראל"

פורסם לראשונה ב-N12







