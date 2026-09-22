דירקטוריון נת"ע מתרחב: המינויים החדשים, ואלו שעזבו

נת"ע מודיעה היום (ג') על אישור מינויים של ארבעה דירקטורים חדשים: דאוד חורי, סיון דטאוקר, גלעד רבינוביץ ואבי דויטשמן. המינויים אושרו על ידי הוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות, ולאחר מכן על ידי שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב והשר הממונה על רשות החברות הממשלתיות דודי אמסלם. כהונת הדירקטורים החדשים תעמוד על שלוש שנים.

במקביל, הדירקטורים יורם כהן וטל בסכס סיימו את כהונתם בדירקטוריון. זאת, בעקבות תפקידיהם החדשים: באפריל האחרון מונה כהן למנכ"ל בנק ישראל, ובסכס מונה מוקדם יותר ליו"ר חברת נגה.

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דאוד חורי הוא מנכ"ל חברת כרמל חורי בע"מ, חברת נדל"ן הפועלת בנצרת, ובעל ניסיון בתחומי המימון וההשקעות. הוא כיהן כשותף מייסד בקרן ההשקעות JIP וכאנליסט בכיר (Associate) בבנק ההשקעות פרלה וויינברג פרטנרס בניו יורק.

סיון דטאוקר מכהנת כמנכ"לית התאחדות המלונות בישראל מאז שנת 2024. קודם לכן שימשה כסמנכ"לית פיתוח עסקי, רגולציה ומחלקה משפטית בחברת GETT ישראל, וצברה ניסיון ממשלתי רחב בתפקידי מטה בכירים, ובהם ראש מטה השר במשרד האנרגיה והתשתיות הלאומיות וראש מטה השר במשרד המודיעין והאסטרטגיה.

גלעד רבינוביץ הוא בעל ניסיון ניהולי של יותר משלושים שנה, מתוכן שנים רבות בתפקידי מנכ"ל ודירקטור בחברות מובילות בישראל, ובהן חברות נסחרות. הוא מונה לאחרונה למנכ"ל קבוצת תקשוב, ומשמש גם כדירקטור בבנק מזרחי טפחות ובחברת הסלולר וויקום ובעלים של חברת הייעוץ ITStrategy. בעבר כיהן כמנכ"ל SQLink, כמנכ"ל EDS ישראל והים התיכון וכמנכ"ל קבוצת מלם.

אבי דויטשמן מכהן כיועץ לחשב הכללי במשרד האוצר מאז מרץ 2024. קודם לכן כיהן כסמנכ"ל בכיר לכספים, כלכלה וניהול סיכונים בחברת החשמל לישראל וכחבר בהנהלתה המצומצמת, ולפני כן שימש כעשרים שנה בתפקידי כספים בכירים בקבוצת כימיקלים לישראל, ובהם משנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי של הקבוצה.

"אני מברכת את ארבעת הדירקטורים החדשים שמצטרפים לדירקטוריון נת"ע, ומבקשת להודות לדירקטורים היוצאים, יורם כהן וטל בסכס, על תרומתם לחברה", אמרה יו"ר דירקטוריון נת"ע, יודפת אפק-ארזי.

אנחנו מביאים לדירקטוריון כוח אדם איכותי ומנוסה מאוד, וזאת לטובת הפרויקט הלאומי הגדול ביותר במדינת ישראל. המטרו הוא הרבה יותר מפרויקט תחבורה, הוא תשתית צמיחה למדינת ישראל: הוא יחבר בין מגורים לתעסוקה, ירחיב את שוק העבודה, יאפשר פיתוח עירוני בהיקפים עצומים ויחזק את הפריון והכלכלה הישראלית. ההרכב המקצועי המחוזק של הדירקטוריון ילווה אותנו בעבודה הנחושה להפוך את הפרויקט משנה המציאות הזה לעובדה מוגמרת".