"המטרו הוא מהפכה נדל"נית, הוא מייצר פוטנציאל לאורך כל הקווים שלו, מייצר מציאות אחרת. יש פה פוטנציאל להתחדשות עירונית, פוטנציאל למרכזי מסחר ותעסוקה חדשים שלא בהכרח באזורי הביקוש של היום, ונראה גם שכונות שנבנות סביב תחנות המטרו, כי נגישות וניידות מביאות להזדמנויות חדשות. תמ"א 70 היא תוכנית המעצימה את הזכויות לאורך תוואי המטרו, וכיום יש מתח בינה לבין הוראות תוכנית המתאר של תל אביב־יפו. למזלי אני לא צריכה להכריע בנושא הזה, אבל כשהמדינה משקיעה 180 מיליארד בפרויקט מסוים, לדעתי צריך לדאוג שהוא ימצה את הפוטנציאל שלו עד הסוף".

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כך אמרה יו"ר נת"ע יודפת אפק ארזי, המובילה את פרויקט המטרו בגוש דן, בשיחה עם אסף זגריזק, כתב גלובס, במסגרת ועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי, המתקיימת היום (ב') במלון הילטון בתל אביב־יפו. תמ"א 70 היא התוכנית הארצית אשר קובעת את כללי הפיתוח לאורך קווי המטרו, ובמקרים מסוימים היא "מתנגשת" עם הוראות תוכנית המתאר של תל אביב־יפו, שכן היא עוברת בתחומי העיר. אפק ארזי הוסיפה ואמרה כי "זו תהיה טעות אם המדינה משקיעה בתוכנית בכזו עוצמה ובסוף לא נראה את הביטוי שלה בעולם הנדל"ן, זו תהיה בכייה לדורות. אבל אני בטוחה שמי שיצטרך להכריע בזה יעשה זאת".

"שלב ה־PQ: הצלחה אדירה לנת"ע, למשרד התחבורה ולמדינת ישראל"

אפק ארזי דיברה בשיחה על שלב ה־PQ (Pre-Qualification, מיון מוקדם) למכרזי המטרו, בו השתתפו 20 קבוצות משמונה מדינות: "להביא את המדינות האלה במציאות המורכבת שלנו - זו הצלחה אדירה לנת"ע, למשרד התחבורה ולמדינת ישראל. עשינו את כנס ה־PQ - עם 500 איש מכל העולם - ויום אחריו פרץ מבצע 'שאגת הארי'. אני מאוד שמחה גם על זה ש־20 חברות ישראליות ניגשו לשלב הזה. חשוב לראות בפרויקט המטרו את הגודל של השוק הישראלי, אני חושבת שהוא צריך להיות מאוד מרכזי בפרויקט.

"בימים או בשבועות הקרובים, נפרסם את החברות שעברו את שלב ה־PQ, ונדע מי יכולות להשתתף במכרזי האינפרא 1 - לעבודות ההנדסה האזרחית. לאחרונה, פרסמנו גם את ה־PQ לאינפרא 2, בהיקף של 30 מיליארד, עבור כל הקרונות והמערכות. אנחנו מכוונים לטופ של הטכנולוגיה, למשל רכבות ללא נהג, ומכוונים לחברות המרכזיות בעולם", אמרה אפק ארזי.

היא הוסיפה: "כל זה נשמע רחוק אולי, כי לפי התכנון יתחילו רק בשנה הבאה - אבל המטרו קורה. כבר היום יש עבודות ביותר ממיליארד שקל באין־ספור אתרים, להעתקת תשתיות. זה לא על הנייר ולא רחוק, זה קורה וחייב לקרות בשביל מדינת ישראל. מדובר במגה־פרויקט כלכלי, נדל"ני וחברתי. אחד הדברים הכי משמעותיים בנדל"ן זה הניידות והזמינות. המטרו בעצם מקרב את הכול להכול. משנה כללי משחק של הרבה מאוד שווקים. זה רץ, ואנחנו צריכים את כולם איתנו - את ראשי הערים, החברות והממשלה".

"יש התקדמות משמעותית בקו הירוק של הרק"ל - אבל היא לא מספקת"

כיו"ר נת"ע' נשאלה אפק ארזי גם על ההתקדמות בהקמת שני קווי הרכבת הקלה בגוש דן, הסגול והירוק. באחרון נרשמים עיכובים משמעותיים מאוד. "אתחיל דווקא בקו האדום: תחשבו כמה דיברו על העיכובים שם וכמה אנשים היום נוסעים בו, ומבינים שזו בשורה אמיתית. 70 מיליון נסיעות, זו הצלחה. נכון, לקח זמן ולומדים מהפרויקטים האלה, ואנחנו חייבים כל הזמן להפיק לקחים ולעשות יותר טוב.

"הקו הסגול - בתקווה יעמוד בזמנים, ביוני 2028 נחנוך אותו. הירוק - לפני שנה ישבתי פה ואמרתי שאני לא מרוצה ושיש לי ציפיות. יש התקדמות משמעותית בקו הזה, יש הנחה של מסילות. אבל היא לא מספקת, זה חייב להיות הרבה יותר מהיר. כבר קנסנו את הזכיין בסכומים של 70 מיליון שקל, ונת"ע תשתמש בכל הכלים שיש לה כדי להבטיח שכל מי שעובד איתנו יקיים הסכמים. אנחנו מברכים על ההתקדמות בקו הירוק, אבל צריך להאיץ את זה כדי לקצר את לוחות הזמנים. צריך לעמוד בלוחות זמנים ויש משמעות לזה. אנחנו כמדינה, כזרועות ביצוע, צריכים לדרוש זאת. הסכמים צריך לקיים, גם עמידה בלו"ז, בתקציב ובאיכות".

כמי שהייתה מנכ"לית עיריית בת ים, דיברה אפק ארזי גם על הדרך שבה העיריות צריכות לעבוד על המיזמים: "הכול זה ניהול, ניהול וניהול. אם יש ראש עיר שמציב יעדים לצוות המקצוע, ומנכ"ל ומהנדס שעובדים בצורה מסודרת, שקופים, עם מדיניות ברורה, כשבאמת מטמיעים את זה ומודדים את עצמנו - רק ככה זה יכול לעבוד. צריך לא להתייחס לשוק העסקי כאנשים מושחתים: כמו שנותנים שירות לתושב, כך צריך לתת גם לעסקים. כשכללי המשחק ידועים מראש, אין מקום לשחיתות".

*** גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון. ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.