"כמה כאן היו בביג גלילות?" שאל חי גאליס, מנכ"ל ביג מרכזי קניות את הקהל בועידת ישראל לנדל"ן של גלובס ובנק לאומי. רוב המשתתפים הרימו את ידיהם. "בכל תחום יש אבולוציה שפתאום בא מכשיר חדש ומחליף את המיושן - זה קורה במכוניות, מחשבים, פלאפונים וזה יכול לקרות גם במרכזי קניות", אמר גאליס לכתבת גלובס שירה ספיר.

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"רוב הקניונים כיום הם מוצרים ישנים בלי חנייה, והם לא יכולים להכיל את מה שהמרכזים שלנו יכולים להכיל. כשאנשים מתלבטים לאיפה ללכת, הם ילכו לקניון החדש עם החנייה. ואנחנו רואים את זה גם בביג גלילות, שצמח בשנה השנייה שלו בצורה מדהימה והוא מכניס בממוצע כ-20-25 אלף איש ביום חול ויותר מ-40 אלף בשבתות".

ובכל זאת, אנחנו רואים מגמה אצל המתחרים להרחיב את הקניון ולתת לכם פייט

"אם יש משהו שאני מאוד אוהב זה תחרות. באנו להתחרות, לא באנו למגרש נקי. תחרות עושה טוב - אנחנו לא מתעניינים בלעשות מרכזים חצי כוח: או שנעשה כמו ווינרים או שלא נעשה. ביג גלילות מוכיח שהוא ווינר גדול שעשה רעידת אדמה בפדיונות של המרכזים בגוש דן. יש לנו תקציבי פרסום מאוד גדולים, נבחרת משפיענים הכי חזקה בארץ. עושים הכי טוב בשביל לנצח, ובסוף צריך לנצח על המגרש".

אחד הצעדים מעוררי המחלוקת שעשו בביג לאחרונה, הוא להציב שלטים סמוך למתחרים ולהציע להם לנסוע 4 דקות ולהגיע למרכזי ביג. גאליס לא מתרגש מהביקורת.

"אני מכביסט. וכשאתה מכביסט אתה בא לנצח כל משחק, ואנחנו לא רואים בעיניים בשביל לנצח ובשביל לשנות הרגלי צריכה. אם הלקוח שגר בהרצליה בטעות הגיע לשבעת הכוכבים, שיזכור שעוד 4 דקות הוא מגיע אלינו. אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי שהלקוח יתרגל - שינוי הרגלי צריכה זה תהליך קשה שלוקח סביב 3-4 שנים. לשמחתי בגלילות זה קורה יותר מהר. אבל אנחנו עושים את העבודה שלנו, אני לא רואה בזה משהו פסול. כשבאים לנצח, כל עוד לא עושים דברים אסורים, זה בסדר גמור".

גאליס אמנם מעיד על עצמו שהוא "מכור לביג גלילות", אך הוא מבקש להזכיר שזו לא הפעילות היחידה של ביג. "אני נמצא הרבה במשרד שם והוא אחד המדהימים בישראל. אבל לצידו, פתחנו בשנה שעברה עוד 4 מרכזים והרחבנו 2, אנחנו צומחים בכ-20% לעומת שנה שעברה. לכל מקום יצרנו את המוצר שמתאים לו. במרכזים הבאים - פתח תקווה, נס ציונה ואשקלון - נמשיך לעשות חווית אחרת ומשודרגת שתבוא ותעשה צונמי. בפתח תקווה יש קניונים ישנים מאוד והם פחות מחצי מהמרכז שנעשה".

"אף פעם לא היינו מהפחדנים"

גאליס וביג גם עושים דברים שלא תמיד נמצאים בקונזצוס, כמו למשל לפתוח את ביג גלילות בשבת. "בשבת הקודמת היו 43 אלף איש שבאו, נהנו וקנו. אנחנו עדיין חיים במדינה חילונית, ליברלית ודמוקרטית, ומקווים שהיא תישאר ככה בעתיד. אף פעם לא היינו מהפחדנים. אנחנו עושים את מה שנראה לנו הגיוני ומתבקש - מאמינים בחיה ותן לחיות. אנחנו לא עושים דווקא - בערים כמו בית שמש אנחנו לא עובדים בשבת, לא באנו להפריע לאף אחד. אבל במקום כמו גלילות, אם צריך להילחם על השבת אז נילחם על השבת".

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"רוב הריקושטים היו חיוביים. בסוף אנחנו חושבים שכחברה משמעותית במשק הישראלי, שמחזיקה נכסים ומשקיעה במדינה שלנו מיליארדי שקלים, אין לנו פריבלגיה לשתוק. אם קורים במדינה דברים משמעותיים שיסכנו את הכיוון שאליה הולכת המדינה, זה אומר שגם הנכסים שלנו עלולים להיות שווים הרבה פחות. את המעט שביכולתנו לעשות - אנחנו לא מהססים לעשות. ולא מתרגשים משום איומים וחרמות, עושים את מה שנכון בעינינו וברוב המקרים גם יש פידבקים חיוביים".

לקראת סיום, גאליס מבקש להזכיר שכמחצית מביג נמצאת במזרח אירופה. "ביג תמיד תהיה בישראל, אבל זה לא רע שיש לנו את היכולת לפתח נכסים גם במדינות אחרות. אנחנו במדינות מערב אירופה - סרביה, מונטגרו, פולין - ואלו אזורים שלא הייתה בהם הגירה מוסלמית ואין הפגנות. צריך להבין, אנחנו נמצאים בסרביה למשל כמעט 20 שנה. אנחנו לא יזם ישראלי שזורק ז'יטון וקונה נכס. ביג שאנחנו מכירים בישראל זו ביג שנמצאת בסרביה, במונטנגרו ובפולין. אנחנו מקומיים, לא אורחים ולא זרים".

***גילוי מלא: הוועידה בשיתוף בנק לאומי, חסות ראשית קבוצת אשטרום. בחסות: אמפא קפיטל, פרופדו, פישר (.FBC & Co), אביב מליסרון. ובהשתתפות: נתיבי ישראל ועדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים.