הוועדה פסלה את המינוי: חוצה ישראל נותרת ללא מנכ"ל

הוועדה לבדיקת מינויים פסלה היום (ה') את מועמדו של גיא לויאן למנכ"ל בפועל של חברת חוצה ישראל בעקבות ניגוד עניינים. לויאן מכהן כמ"מ מנכ"ל מאז חודש מאי, לאחר פרישתו של המנכ"ל דן שנבך, וכעת למעשה חוצה ישראל נותרת ללא מנכ"ל.

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אמנם לויאן, ע"פ הוועדה, עומד בתנאי הכשירות הנדרשים לכהונה, אך ישנו קושי במינויו משום שהוא משמש גם כיועמ"ש של החברה. "תפקידו של המנכ"ל הוא להוביל את ביצוע התוכניות העסקיות של החברה. היועץ המשפטי נדרש לסייע למנכ"ל, אולם עליו גם להקפיד כי ההחלטות יתקבלו ויבוצעו במסגרת הדין", נכתב בהחלטה. "על כן, כהונה בו זמנית של אדם בשני התפקידים האלה זה ניגוד עניינים ברור".

במכתב מצוין כי גם דירקטוריון החברה היה ער לכך, ואף הוחלט להעביר חלק מהסמכויות לייעוץ חיצוני, אך "אין מענה לשאלות, כגון: מי הגורם המשפטי הבכיר בחברה, בעל האחריות והסמכות לפעול במקרה של מחלוקות משפטיות.. ולא ניתן להבין האם המועמד עצמו יהיה מנוע מלפעול כיועץ משפטי". בסיום הדברים מציעה הוועדה גם לשקול למנות את אחד מחמשת הסמנכ"לים האחרים בחברה למנכ"ל בפועל.

ברקע, על הפרק מונח מיזוג אפשרי בין חוצה ישראל לנתיבי ישראל. ביולי האחרון התבקשה הנהלת חוצה ישראל לכנס דיון בנושא, שבו הובאה לבחינה הצעת המיזוג כשלב נוסף בדרך לאישור הממשלה. עם זאת, נראה שהדבר לא ייצא לפועל, לכל הפחות עד אחרי הבחירות.

חברת חוצה ישראל הוקמה במקור כמנהלת להקמת כביש 6. מאז סיום הפרויקט, כשנפח פעילותה דעך, הקצתה לה הממשלה משימות חדשות בתחומי המטרונית והרכבת הקלה בצפון.