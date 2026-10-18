דן הודיעה למשרד התחבורה: חתמנו על הסכם לרכישת חברת תנופה

חברת האוטובוסים תנופה עומדת כבר מספר חודשים תחת תלונות כבדות, ולפני כחודשיים נראה היה כי חברת מטרופולין תרכוש אותה. אלא שבשבועות האחרונים גם חברת דן נכנסה למשחק, והיום (א') נראה כי הסיפור נגמר: לגלובס נודע כי דן ותנופה הודיעו לרשות הארצית לתחבורה ציבורית כי העסקה נסגרה באופן רשמי. על-פי גורמים המעורים בפרטים, היקף העסקה עומד על כ-150 מיליון שקל.

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עם זאת, ולמרות שבעל השליטה בתנופה חתם על העסקה, עדיין קיימים חילוקי דעות בין השותפים השונים בתוך החברה - מאיה תור, EL, צ'יינה מוטורוס וקבוצת שאשא. נציין כי בשלב זה חילוקי דעות אלה לא מאיימים על העסקה, אלא רק על שאלת חלוקת הכספים בתוך תנופה עצמה.

מכירת תנופה מגיעה אחרי מספר חודשים של לחצים ותלונות. על-פי דוח הבקרה החצי-שנתי של משרד התחבורה, בחציון השני של 2025 קיבלה תנופה את הציון הגרוע ביותר מכלל המפעילות (55.81). החברה אף ספגה עד סוף 2025 קנסות בהיקף של כ-78 מיליון שקל.

הדד-ליין של משרד התחבורה

ב-27 ביולי כינסו במשרד התחבורה דיון בנושא "שירות לקוי חברת תנופה", ובו ביקש מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית עידן מועלם לבחון את רמת השירות הלקויה בחברה ואת הצעדים שניתן לנקוט מולה. בתוך כך, מועלם אף דרש לבחון את האפשרות לשלול את רישיונה של החברה. עם זאת, באותה הדיון הייעוץ המשפטי מסר כי יש למצות קודם את השלבים המקדימים.

כהמשך לכך, בשבוע שעבר פנה מועלם למנכ"ל חברת תנופה והציב לו דד-ליין. "בהתאם להחלטת ועדת המכרזים, הנכם נדרשים להעביר לרשות תוכנית לשיפור רמת השירות עד ליום 18 באוקטובר לכל המאוחר. הרינו להודיעכם כי לא תינתן כל ארכה נוספת. ככל שלא תוגש התוכנית במועד, תפעל ועדת המכרזים בהתאם לשיקול-דעתה הבלעדי ובאמצעות הכלים העומדים לרשותה על-פי דין כדי להביא לשיפור משמעותי ברמת השירות באשכולות שבנדון בטווח הזמן הקצר".

כעת, נראה כי חברת דן תקבל את המכרזים של תנופה - בפרוזדור ירושלים ובשומרון, לרבות האוטובוסים והנהגים שלהם. עם זאת, בכוונת מועלם והרשות הארצית לתחבורה ציבורית לחייב את דן לרכוש לפחות 100 אוטובוסים חדשים.