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פקקי תנועה

מספר כלי הרכב הוכפל בתוך 20 שנה, והפתרון לפקקים לא נראה באופק

לפי הלמ"ס, בהצטברות כוללת של 20 שנה, מ-2005-2025, סך הנסועה השנתית גדלה ב-66%, ומצבת כלי הרכב יותר מהכפילה את עצמה • לעומת זאת, באותה התקופה שטח הכבישים גדל ב-31%, ואורך הכבישים גדל ב-43% - כך שהצפיפות גדלה משמעותית

אלון פרל 13:00
נתיבי איילון / צילום: Shutterstock
נתיבי איילון / צילום: Shutterstock

את החמרת הפקקים בישראל כולנו מרגישים בשנים האחרונות, ומנתוני הלמ"ס שמתפרסמים היום (א') ניתן לראות את התמונה בבירור: בשנת 2025 הסתכמה הנסועה של כלי הרכב המנועיים ב-69.3 מיליארד ק"מ - עלייה של 2.6% לעומת 2024. בהצטברות כוללת של 20 שנה, מ-2005-2025, סך הנסועה השנתית גדלה ב-66%, ומצבת כלי הרכב יותר מהכפילה את עצמה. לעומת זאת, באותה התקופה שטח הכבישים גדל ב-31%, ואורך הכבישים גדל ב-43% - כך שהצפיפות גדלה משמעותית.

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רוב הנסועה ב-2025, הייתה כמובן של כלי רכב פרטיים (80.5%). עם זאת, יש לציין כי הנסיעה הממוצעת של סך כלי הרכב לא השתנתה ואף ירדה בכ-0.6% לעומת 2024 - זאת אומרת, אנשים נוסעים פחות ברכב. עם זאת, מכיוון שיש יותר כלי רכב - הנסועה הכללית עלתה, ואיתה גם הפקקים.

ככלל, ניתן לומר כי מצד אחד יותר ויותר ישראלים מבינים ברמה כזו או אחרת שהם צריכים לצמצם את הנסיעות ברכב - אך מנגד הם גם מבינים שאין להם יכולת להסתדר בלי רכב בכלל, וממילא יותר רכבים עולים על הכביש.

כלחי הרכב הפרטיים שנסעו הכי הרבה בשנת 2025 היו אלה החדשים. כך למשל, רכב עד גיל 3 נסע 16.7 אלף ק"מ בממוצע, לעומת 14.9 אלף ק"מ בקבוצת הגיל 4-6 שנים. בנוסף, כלי הרכב החשמליים נוסעים יותר - למרות שהיו רק 4.9% ממצבת הרכב, סך הנסועה שלהם עמד על 7%.

עם זאת, הפער הגדול ביותר נרשם במוניות, שהיו 0.6% ממצבת כלי הרכב, אך היוו 2.2% מסך הנסועה. כמו כן, גם כלי רכב בבעלות חברות החכר (ליסינג) נוסעים יותר - בעוד שהם עמדו על 20.4% ממצבת כלי הרכב, חלקם בנסועה עמד על 27.7%.