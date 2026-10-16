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מכונית מעופפת

אילון מאסק מציג: מכונית מעופפת

"הרודסטר המעופפת" של אלון מאסק הושקה במופע רועש בטקסס • המקדמה למזמינים היא 250 אלף דולר אבל המחיר הסופי עדיין לא ידוע

דובי בן גדליהו 09:34
אירוע השקה בווייקו, טקסס, ארה''ב, ב-15 באוקטובר 2026 / צילום: Reuters, Tesla
אירוע השקה בווייקו, טקסס, ארה''ב, ב-15 באוקטובר 2026 / צילום: Reuters, Tesla

באיחור קל של תשע שנים ועדיין ללא מפרט, ללא מחיר סופי ועם מועד ייצור די כללי של "החל מ-2028" השיקה אמש טסלה את הדור החדש של הרודסטר החשמלית שלה.

האירוע, שנערך במתחם של ספייס אקס בטקסס, היה עתיר גימיקים רועשים - תרתי משמע - על פי מיטב המסורת של אלון מאסק.

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המכונית חוברה למאיצי גז קר מתעשיית החלל, שככל הנראה לא יהיו חוקיים לשימוש בכביש וריחפה לגובה של כמה מטרים באוויר. סרטון הריחוף כבר הפך לאחד הויראליים ביותר השנה. בנאום שנשא מאסק בהשקה, הוא הכריז כי הרודסטר "משתמשת במכל אוויר מתקדם בלחץ גבוה במיוחד, כך שהמכונית יכולה למלא מחדש את מכל האוויר שלה. כלומר, לא צריך חומר הנעה מיוחד או משהו כזה. היא פשוט תנפח את עצמה באמצעות פרצי אוויר ותוכל לבצע את התמרונים האלה בכל פעם שתרצו".

אבל מי שירצה להזמין את המכונית הסדרתית בהזמנה מוקדמת יצטרך להפקיד מיד "דמי רצינות" של 5000 דולר ועוד 245 אלף דולר בתוך עשרה ימים. גם הסכום הזה לא מבטיח את המחיר הסופי, שייקבע בסמוך להשקה. אבל על סמך העבר אפשר להניח שכל סדרת הייצור הראשונה, בהנחה שאכן תהיה כזו, תימכר מיד.

כאמור, טרם פורסם מפרט טכני למכונית אבל בחברה טוענים שהיא תהיה הרכב הסדרתי בעל התאוצה המהירה ביותר אי פעם גם בלי מאיצי הסילון. באירוע ההשקה הבטיח מאסק כי הרודסטר יכולה להאיץ ל-97 קמ"ש בתוך פחות משנייה ולהגיע למהירות מרבית של כ-370 קמ״ש.

הרכב, כאמור, הוכרז לראשונה ב-2017, והאספקות היו מיועדות להתחיל ב-2020. מאז ההשקה נדחתה מספר פעמים, וגם לאחר החשיפה אתמול לא ידוע מתי הרכב יגיע לכבישים.