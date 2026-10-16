אילון מאסק מציג: מכונית מעופפת

באיחור קל של תשע שנים ועדיין ללא מפרט, ללא מחיר סופי ועם מועד ייצור די כללי של "החל מ-2028" השיקה אמש טסלה את הדור החדש של הרודסטר החשמלית שלה.

האירוע, שנערך במתחם של ספייס אקס בטקסס, היה עתיר גימיקים רועשים - תרתי משמע - על פי מיטב המסורת של אלון מאסק.

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המכונית חוברה למאיצי גז קר מתעשיית החלל, שככל הנראה לא יהיו חוקיים לשימוש בכביש וריחפה לגובה של כמה מטרים באוויר. סרטון הריחוף כבר הפך לאחד הויראליים ביותר השנה. בנאום שנשא מאסק בהשקה, הוא הכריז כי הרודסטר "משתמשת במכל אוויר מתקדם בלחץ גבוה במיוחד, כך שהמכונית יכולה למלא מחדש את מכל האוויר שלה. כלומר, לא צריך חומר הנעה מיוחד או משהו כזה. היא פשוט תנפח את עצמה באמצעות פרצי אוויר ותוכל לבצע את התמרונים האלה בכל פעם שתרצו".

📺 INCROYABLE ! APRÈS 9 ANS D’ATTENTE, ELON MUSK A DÉVOILÉ CETTE NUIT LA NOUVELLE TESLA VOLANTE DEVANT UN PUBLIC COMPLÈTEMENT SOUS LE CHOC 🤯 "Vous venez d’assister à l’histoire. Les voitures volantes sont désormais réelles." https://t.co/1TyAWKS2GJ - FRENCHRAPUS 刚刚 (@FrenchRapUS) October 16, 2026

אבל מי שירצה להזמין את המכונית הסדרתית בהזמנה מוקדמת יצטרך להפקיד מיד "דמי רצינות" של 5000 דולר ועוד 245 אלף דולר בתוך עשרה ימים. גם הסכום הזה לא מבטיח את המחיר הסופי, שייקבע בסמוך להשקה. אבל על סמך העבר אפשר להניח שכל סדרת הייצור הראשונה, בהנחה שאכן תהיה כזו, תימכר מיד.

כאמור, טרם פורסם מפרט טכני למכונית אבל בחברה טוענים שהיא תהיה הרכב הסדרתי בעל התאוצה המהירה ביותר אי פעם גם בלי מאיצי הסילון. באירוע ההשקה הבטיח מאסק כי הרודסטר יכולה להאיץ ל-97 קמ"ש בתוך פחות משנייה ולהגיע למהירות מרבית של כ-370 קמ״ש.

הרכב, כאמור, הוכרז לראשונה ב-2017, והאספקות היו מיועדות להתחיל ב-2020. מאז ההשקה נדחתה מספר פעמים, וגם לאחר החשיפה אתמול לא ידוע מתי הרכב יגיע לכבישים.

📺刚刚 0 TO 60 IN 0.81 SECONDS!!! The new Tesla Roadster just did the IMPOSSIBLE! Faster than any car has ever been!!! UNBELIEVABLE📺 Writer: Bri https://t.co/OOL21oOywP - Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 16, 2026