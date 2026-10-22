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אל על

אחרי ישראייר וארקיע: גם אל על מקפיאה את הקו למרקש

לאחר שארקיע עצרה את מכירת הכרטיסים וישראייר הקפיאה את תוכנית ההתרחבות, כעת גם אל על דוחה את השקת הקו למרקש לפחות בחודש בשל היעדר האישורים הביטחוניים הנדרשים • הנוסעים יוכלו לקבל החזר, זיכוי או להחליף יעד ללא עלות

אלון פרל 17:26
מטוס של אל על / צילום: עידו וכטל
מטוס של אל על / צילום: עידו וכטל

אחרי ישראייר וארקיע, אל על מעדכנת היום (ה') כי השקת הקו למרקש, של חברת הבת סאן דור, שתוכננה ל-16 בנובמבר, מבוטלת לפחות עד ה-15 בדצמבר. "אנו נמצאים בקשר רציף מול גורמי הביטחון והרשויות הרלוונטיות לקבלת האישורים הנדרשים", נמסר בהודעה.

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עבור הלקוחות שקנו כבר כרטיסים, החברה מציעה קבלת החזר כספי מלא, קבלת שובר זיכוי לשימוש עתידי או שינוי הטיסה לאחד מיעדי אל על או סאן דור באירופה ללא תשלום או הפרשים (בטווח של 3 ימים קדימה או אחורה ממועד הטיסה המקורית).

כזכור, אתמול (ד') הודיעה ארקיע כי היא עוצרת את מכירת הכרטיסים בקו עד להודעה חדשה בעקבות דרישת גורמי הביטחון בישראל. ארקיע, שמפעילה טיסות למרקש החל מאוגוסט האחרון, מסרה כי היא בוחנת את המשך פעילות הקו, ואם אכן בסופו של דבר יחליטו בישראל על הפסקת הטיסות של החברות הישראליות למרוקו, היא תיבחן חלופות נוספות, ובהן הפעלת טיסות באמצעות שותפיה המסחריים ומטוסים חכורים.

במקביל, ישראייר עדכנה לפני שלושה שבועות כי פעילותה במרוקו מתרחבת, אך בשבוע שעבר הוחלט להקפיא את התוכנית "בעקבות האירוע בטיסת פליי דובאי והנחיות הביטחון החדשות שהתקבלו בעקבותיו".

כך או כך, במקביל לכל זה - הפלונטר סביב חברות התעופה הישראליות בדובאי נמשך, ובשלב זה הצדדים לא הצליחו להגיע לפתרון שיספק את מערכת הביטחון הישראלית ויאפשר את הטיסות למדינה.