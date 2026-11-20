חברת ארקיע תחזור להפעיל טיסות ישירות למרקש שבמרוקו החל מ-4 בינואר 2027, לאחר שקיבלה את כלל האישורים הנדרשים מרשות התעופה האזרחית ומגורמי הביטחון בישראל. החברה הודיעה כי תפעיל את הקו פעמיים בשבוע, בימים שני ורביעי, באמצעות מטוסי Airbus A321neo מתוצרתה, בעלי 214 מושבים ושירות Wi-Fi. בארקיע מתכננים להפעיל את הקו לאורך כל השנה, ומחיר כרטיס בכיוון אחד יחל ב-299 דולר.

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חידוש הטיסות מגיע לאחר חודשים של חוסר ודאות סביב הפעילות הישראלית במרוקו. באוגוסט האחרון הייתה ארקיע לחברה הישראלית הראשונה שחידשה את הטיסות הישירות למרקש, לאחר הפסקה של כמעט שלוש שנים, מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023. בתחילת ספטמבר הצטרפה גם ישראייר, ובהמשך הודיעה סאן דור מקבוצת אל על על כוונתה להיכנס לקו.

אלא שבאוקטובר שוב השתנתה התמונה. בעקבות אירוע הביטחון בטיסת פליי דובאי והנחיות חדשות של גורמי הביטחון בישראל, שהקשו על הפעלת טיסות של חברות ישראליות באמצעות מטוסים וצוותים זרים, הודיעה ישראייר על הקפאת מכירת הכרטיסים למרקש. כשבוע לאחר מכן הצטרפה אליה ארקיע ועצרה גם היא את המכירה עד להודעה חדשה. במקביל, סאן דור דחתה את השקת הקו שתוכננה ל-16 בנובמבר, לפחות עד 15 בדצמבר.

כעת, קבלת האישורים להפעלת הטיסות במטוסי ארקיע מספקת לחברה אפשרות לחדש את הקו. ההודעה על הפעלתו במטוסים ישראליים של החברה היא משמעותית, על רקע הקשיים שהתעוררו סביב הפעלתו באמצעות מטוסים חכורים וצוותים זרים.

מרקש נחשבת ליעד מבוקש בקרב התיירים הישראלים, בין היתר בשל התיירות המאורגנת, אתרי המורשת היהודית והאפשרות לטיולים ברחבי מרוקו. הטיסות החדשות פתוחות כעת למכירה באתר ארקיע ובאמצעות סוכני הנסיעות המורשים.