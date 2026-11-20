חברת התעופה ישראייר חתמה על מערכת הסכמים לשיתוף פעולה מסחרי עם אמריקן איירליינס, אחת מחברות התעופה הגדולות בעולם. ההסכמים כוללים הסכם אינטרליין, הסכם שיתוף קוד (קוד-שייר) והסדרים מסחריים נלווים. כך דיווחה ישראייר לבורסה בתל אביב. מניית החברה ירדה בת"א ב-5% מתחילת השנה והיא תפתח את המסחר הבוקר בשווי שוק של 439 מיליון שקל.

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בשלב הראשון ישראייר תוכל למכור ולשווק טיסות שאמריקן מפעילה, ובכלל זה טיסות שישווקו תחת קוד הטיסה של ישראייר. כך תוכל החברה להציע ללקוחותיה טיסות המשך ליעדים רבים בארה"ב, בקנדה וביעדים נוספים ברשת הנתיבים של אמריקן.

לפי ישראייר, החשיבות העיקרית של ההסכם אינה בהרחבת מגוון היעדים אלא בהרחבת השוק שבו היא יכולה להתחרות. עד היום התחרתה החברה בקו לניו יורק בעיקר על נוסעים שזה היעד הסופי שלהם.

שיתוף הפעולה יאפשר לה להתחרות גם על נוסעים שממשיכים ליעדים אחרים בצפון אמריקה, שוק שבו נהנו עד כה חברות תעופה בינלאומיות עם רשת יעדי המשך רחבה.

החברה מעריכה שהמהלך ירחיב את קהל היעד הפוטנציאלי שלה בכ-20%-25%, ויפתח הזדמנויות להכנסות נוספות של 20-40 מיליון דולר בשנה. עם זאת, ישראייר מבהירה כי מדובר בהערכה לגבי היקף השוק שיהיה נגיש לה, ולא בתחזית לגידול בפועל במספר הנוסעים או בהכנסות.

יישום ההסכמים מותנה בהשלמת ההיערכות התפעולית והטכנולוגית של שתי החברות, בקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ובהתקיימות תנאים נוספים. הצדדים פועלים להתחיל ביישום עד סוף 2026. ההסכמים כוללים גם מנגנוני התחשבנות, התחייבויות הדדיות והוראות לגבי תקופת ההתקשרות וסיומה.

ישראייר נכנסה השנה לקו הישיר לניו יורק עם מטוסי איירבוס A330 רחבי גוף, ובכך הצטרפה לתחרות הישירה על אחד הקווים המבוקשים ביותר מישראל, שבו פועלות אל על וארקיע. במקביל חוזרות החברות האמריקאיות: דלתא מפעילה קו יומי לניו יורק, יונייטד שתי טיסות יומיות לניוארק, ואמריקן איירליינס דחתה את חזרתה לישראל עד סוף מרץ 2027.