חברת ההחזקות נורסטאר שבשליטת חיים כצמן עצרה היום (ה') מהלך להנפקת אג"ח להמרה, לטענתה "לאור הצעות ראשוניות שנתקבלו לאפשרויות מימון ו/או השקעה חלופיות לחברה, אשר על פניהן עדיפות על הנפקת אגרות החוב להמרה כאמור....לאחר בחינת חלופות כאמור, החברה תעדכן בהתאם".

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יש לציין כי האג"ח הקיימות של נורסטאר, חוב בהיקף מצרפי של כחצי מיליארד שקל, נסחרות כיום בתשואות זבל דו ספרתיות של 12%-20% המשקפות את חשש המשקיעים מיכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה.

נורסטאר, בעלת השליטה בענקית הנדל"ן המניב ג'י סיטי (57%), ביקשה לגייס בהנפקת האג"ח להמרה סכום של 85 מיליון שקל, כאשר כצמן, בעל השליטה וסגן יו"ר דירקטוריון החברה, אמור היה להזרים 30 מיליון שקל - כשליש מכספי הגיוס.

האג"ח (סדרה טו') היו אמורות לשלם ריבית של 5.75% וניתנות להמרה, במשך ארבע שנים, לפי מחיר של 6 שקלים למניה. מדובר במחיר הגבוה בכ-20% ממחיר השוק הנוכחי, לאחר שמניית נורסטאר איבדה בחודש האחרון כשליש מערכה, ומשקפת לחברה שווי של כ-300 מיליון שקל בלבד. מניית ג'י סיטי נפלה כ-30% בחודש האחרון והיא נסחרת בשווי של 1.3 מיליארד שקל.

העסקאות שנפלו

נזכיר כי באוגוסט האחרון החליט כצמן לבטל עסקה למכירת השליטה בג'י סיטי לארי נדל"ן של חי אבו . עסקה אליה הצטרפו, למורת רוחו של כצמן, כך התברר בדיעבד, גם אנשי העסקים כידן דהרי וירון אדיב, באמצעות חברת הנדל"ן ישפרו שבבעלותם.

השלושה הציעו לרכוש מידי נורסטאר, החברה שבאמצעותה שולט כצמן בג'י סיטי, את מניות השליטה לפי שווי של 2.55 מיליארד שקל - כפול מהשווי הנוכחי. הם לא הסתפקו בהסכם והצהירו על כוונתם לחולל בה מהפיכות, כולל קיצוץ שכר המנהלים, מימוש נכסים ברחבי העולם והקטנת המינוף לרמה של 50%.

פיצוץ העסקה מול יזמי נדל"ן צעירים ומלאי האנרגיה, עשוי להזכיר אירוע דומה שחווה כצמן לפני ארבע שנים. בתחילת שנת 2022 הפתיעה יזמית הנדל"ן ישראל קנדה, שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר, כשרכשה 10% ממניות נורסטאר (החברה האם של ג'י סיטי), בניסיון לתפוס שליטה בחברה של כצמן. בהמשך היא רכשה נתח נוסף (12%) מידיו של כצמן עצמו, בתמורה להסכם "הפסקת אש".

בשוק פירשו את המהלך של ישראל קנדה, כניסיון להשתלטות עוינת מצד שני היזמים הפעלתנים. השניים אף הגישו בתגובה הצעה לרכישה מלאה של נורסטאר, אשר לא יצאה לבסוף אל הפועל בעקבות עליית הריבית במשק וצניחת מניותיה של נורסטאר בבורסה.