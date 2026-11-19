עוד לפני מכירת השליטה לחברת הביטוח ווישור ולמנכ"ל יאיר לוינשטיין, אלטשולר שחם פיננסים , החברה הציבורית של בית ההשקעות, ומי שמרכזת בעיקר את פעילות הגמל והפנסיה, איבדה בשנה האחרונה (עד ספטמבר 2026) כ-286 אלף חשבונות של לקוחות, כך על פי דוחות החברה לרבעון השלישי. הדבר מתרחש במקביל להמשך ירידה משמעותי בנכסי החברה, מה שגם משפיע על היקף דמי הניהול שהחברה גובה מהלקוחות.

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על פי החברה, היקף נכסיה בסוף הרבעון השלישי עמדו על 107 מיליארד שקל בתחום הגמל, ירידה של 15% מתחילת השנה (והמשיכו לרדת מאז ל-103 מיליארד שקל בסוף אוקטובר) וזאת כאשר מנגד היקף הנכסים של הציבור בישראל בכלל גדל ב-11%. גם בתחום הפנסיה החברה חוותה ירידה של 3.25% לסכום של 37 מיליארד שקל. נזכיר כי על פי נתוני גמל נט לסוף חודש אוקטובר, מתחילת השנה איבדה החברה למתחרותיה נכסים בהיקף של יותר מ-28 מיליארד שקל רק בתחום הגמל.

הירידה בנכסים הובילה לפחות דמי ניהול ולכן ההכנסות מדמי ניהול נשחקו ב-16% לסכום של 191.7 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה. בתשעת החודשים הראשונים של השנה ההכנסות נשחקו ב-11% לסכום של 609 מיליון שקל.

האשראי החוץ-בנקאי מכפיל הכנסות ועובר לרווח

אלא שמנגד, ההכנסות בתחום הפעילות החדש, האשראי החוץ בנקאי, יותר מהוכפלו ל-15 מיליון שקל ברבעון השלישי ול-37 מיליון שקל מתחילת השנה, מה שעזר למתן את הירידה בהכנסות. כך, החברה רשמה ירידה של 11% בהכנסות הכוללות ברבעון ל-209 מיליון שקל ומתחילת השנה החברה הכניסה 653 מיליון שקל, ירידה של 7%.

גם בשורה התחתונה, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי נשחק ב-11% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכם בכ-25.2 מיליון שקל. אלא שהסיבה היא רווחי שיערוך חד פעמיים 9.4 מיליון שקל אשתקד. בנטרול הסעיף הרווח היה עולה.

באלטשולר שחם גם מבקשים לחדד כי ביחס לרבעון הקודם החברה הציגה עליה של 16% ברווח הנקי, בעיקר כאמור בעקבות הצמיחה בפעילות האשראי, שכבר עברה לרווח בתוצאות המגזר, וכן לצעדי התייעלות.

המנכ"ל יאיר לוינשטיין לגלובס: "ברגע שהעסקה תאושר נצא כמו כדור מלוע של תותח"

כזכור, החברה הציבורית נמצאת בעיצומו של תהליך מכירת השליטה מהבעלים גילעד אלטשולר ומשפחת שחם לחברת הביטוח ווישור ויאיר לוינשטיין תמורת כמיליארד שקל. ווישור גלובלטק תרכוש, אם יתקבל אישורן של רשות שוק ההון ורשות התחרות, 45% מהמניות, ואילו המנכ"ל יאיר לוינשטיין ירכוש 10% נוספים ויגדיל את החזקתו לכ-25% מהחברה.

יאיר לוינשטיין אומר כעת בשיחה עם גלובס כי "ברגע שהעסקה תאושר אנחנו נצא לדרך כמו כדור מלוע של תותח. נוכל להציג את התוכנית האסטרטגית לאן אנחנו הולכים ואלו מוצרים נוסיף תחת הפורטפוליו שלנו. נמשיך ליהנות גם מהשיפור בתשואות שלנו וכן מהערכים המוספים של השילוב עם ווישור. הכל ייצא החוצה ביום שהעסקה תאושר, גם החזון והאופטימיות שלנו, שנשענים על בסיס של 2 מיליון לקוחות".

עוד מציין לוינשטיין על יציאת הלקוחות כי "לפני שנתיים-שלוש הזמן ל'טרנאראונד' (שינוי כיוון) בזרימת כספי לקוחות היה לוקח שנה אל מול השינוי בתשואות. היום טווח הזמן התקצר למספר חודשים. כבר ברבעון האחרון ראינו התמתנות ביציאת הכספים לעומת הרבעון הקודם. זה אמנם שוב התחדש אבל אני מאמין שהמגמה שוב תהיה לטובתנו, על רקע התשואות שלנו בחצי השנה האחרונה".

עוד הוסיף לוינשטיין וציין כי "העסקה היא לא רק שינוי מבנה בעלות. זו עסקה שנותנת בסיס להתפתחות העתידית של חברת הפיננסים. ניקח את הבסיס שלנו, 2 מיליון לקוחות, צוות ההנהלה ומערך ההשקעות ואת כל מנועי הצמיחה שלא הצלחנו למצות עד היום. החיבור שלנו עם ווישור יביא את ההשלמה מעולמות הביטוח והטכנולוגיה. גם אני וגם ווישור מבינים למה אנחנו שמים הרבה כסף. אני משקיע 180 מיליון שקל והם 800 מיליון שקל. אנחנו יודעים לראות את הפוטנציאל לצמוח בטווח הארוך. אנחנו כבר בקשר עם הרגולטורים ומקווים שהתהליך יסתיים כמה שיותר מהר".