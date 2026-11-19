קרן התשתיות ג'נריישן , המחזיקה בנכסים בתחומי החשמל, המים, התחבורה והפסולת, מדווחת על זינוק ברווח, בעיקר בשל עלייה ניכרת בשווי של חברת התחבורה הציבורית מטרופולין בעקבות הסדרה ענפית מול משרד התחבורה, שהאריכה את החוזים הקיימים והוסיפה תגמול על הסעת נוסעים. ג'נריישן מעלה את הדיבידנד שלה ל-30 מיליון שקל ברבעון, לעומת 25 מיליון ברבעון הקודם, וחוזה עלייה ניכרת בתזרים המזומנים עד 2030.

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קרן ג'נריישן, כקרן המשקיעה בנכסי תשתית מניבים, מדווחת הכנסות בשני אפיקים שונים: אחד, עליית שווי של הנכסים שברשותה, והשני - כניסה של כסף מזומן "אמיתי" כתוצאה מהפעילות של אותם נכסים. ברבעון השלישי של 2026, ג'נריישן הוסיפה 202 מיליון שקל, שמתחלקים בין 124 מיליון שקל של עלייה בשווי הנכסים (בעיקר הזינוק בשווי של מטרופולין) לבין 78 מיליון שקל של הכנסות במזומן, שמגיעים דווקא מזרוע האנרגיה שלה, פאוורג'ן. כך, ההכנסות הכוללות צמחו פי יותר משניים לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז החברה דיווחה על הכנסות בגובה של 97 מיליון שקל.

הרווח שלה, כולל הוצאות תפעוליות והוצאות פיננסיות, הגיע ברבעון הנוכחי ל-143 מיליון שקל, פי יותר משלושה לעומת הרווח ברבעון המקביל של 2025, שעמד על 43 מיליון שקל בלבד. עם זאת, מדובר על ירידה מסוימת מהרווח האדיר שנרשם ברבעון השני (636 מיליון שקל) עקב הערכות שווי חדשות לבלוג'ן ופאוורג'ן, זרועות הסביבה והאנרגיה שלה.

התפתחויות חיוביות ברבעון השלישי

מספר אירועים מרכזיים התרחשו ברבעון האחרון: הראשון הוא הגעה של אצות מיקרוסקופיות מהנילוס לחופי הים התיכון, שהביאו להשבתה של רוב יכולת ההתפלה של ישראל. בטווח הקצר, ישראל הגבירה משמעותית שאיבה ממי התהום והכנרת (משאבים מוגבלים מאוד, בשלב זה). אך בהמשך, התגלה שניתן להמשיך להתפיל מים כרגיל, כשההשלכה היחידה היא שחיקה מוגברת של הממברנות (המסננים של מתקן ההתפלה), עליה הבטיחה המדינה פיצוי למתקני ההתפלה. ג'נריישן רואה את האירוע כ"הזדמנות לצמיחה" מכיוון ש"האירוע מדגיש את תלות משק המים במתקני ההתפלה ואת הבעיה הקיימת בהיעדר רזרבות מספקות".

אירוע שני היה האסדרה הענפית החדשה של מטרפולין מול משרד התחבורה, שכלל הארכה של המכרזים הקיימים בארבע שנים נוספות, התייעלות של מפת הנסיעות והכנסה של הסעת הנוסעים כחלק מהותי יותר (אך עדיין רק 15%) מהתגמול, לעומת עצם קיום הנסיעות. דבר זה הגדיל את השווי ההוגן שג'נריישן מדווחת עליו מ-713 מיליון שקל ל-848 מיליון שקל.

אירוע שלישי הוא החתימה על עסקת הענק לרכישת שיכון ובינוי אנרגיה ב-4.45 מיליארד שקל. מדובר על עסקה שתגדיל דרמטית את זרוע האנרגיה של ג'נריישן, פאוורג'ן, ותוסיף לה תחנות כוח ובעיקר נכסי אנרגיה סולארית נרחבים. דבר זה צפוי להשתלב היטב עם הפעילות של בזקג'ן, ספק החשמל הביתי הגדול בישראל (יחד עם בזק) שיכול על פי הרגולציה הנוכחית לרכוש חשמל מוזל אך ורק מפרויקטי אנרגיה מתחדשת. עם זאת, העסקה נתונה לאישור רשות החשמל, שצפויה לדרוש מפאוורג'ן למכור חלק מנכסיה הקונבנציונליים (ייצור חשמל בגז) כדי למנוע ריכוזיות גדולה מדי בתחום.

בשיחת הוועידה למשקיעים, אמר מנכ"ל ג'נריישן ארז בלשה ש"אני מעדכן שהעסקה מתקדמת" ושהוא מקבל אישורים מכל הגורמים הרלוונטיים, לרבות המממנים בישראל ובחו"ל ומאסיפת בעלי המניות של שיכון ובינוי. לגבי רשות התחרות ורשות החשמל, שטרם אישרו את העסקה, אומר בלשה ש"יש דיונים עם רשות התחרות, דיונים קונסטרוקטיביים, למתווה שיהיה מקובל על שני הצדדים". דברים דומים אמר בלשה לפודקאסט "כוחות השוק" של גלובס, באוקטובר האחרון.

לגבי תחנת הכוח ריינדיר, שטרם חתמה על הסכם לרכישת גז, בלשה אומר שהוא מתכוון בכל מקרה להביא לסגירה פיננסית שתביא להתחלת הקמתה: "ריינדיר היא לקראת סגירה פיננסית, אנחנו ממש בפינישים האחרונים, אנחנו נסגור עד סוף השנה, וכמובן נעדכן. כבר חתמנו עם קבלן, אספקת טורבינה, קיבלנו רישיון מותנה, היתר בנייה וכו'. הכל נמצא ממש בקו הסיום". ממי ריינדיר תרכוש גז לכשתקום? בלשה לא מזכיר זאת.