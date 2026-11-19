קבוצת שפיר הנדסה, הפועלת בתחומי התעשייה, התשתיות, הזכיינות, השילוח והלוגיסטיקה והנדל"ן, רשמה ברבעון השלישי של 2026 רווח נקי של כ-116 מיליון שקל, לעומת כ-60 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-93%. הכנסות הקבוצה צמחו באותה תקופה בכ-12% והסתכמו בכ-1.76 מיליארד שקל. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי בכ-311 מיליון שקל, עלייה של כ-145% לעומת כ-127 מיליון שקל בתקופה המקבילה, ואילו ההכנסות צמחו ב-15% לכ-5 מיליארד שקל.

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הרווחיות של שפיר בנדל"ן נשחקה

למרות העלייה החדה ברווח הנקי של הקבוצה, במגזר הנדל"ן נרשמה תמונה שונה: הכנסות המגזר גדלו משמעותית בעקבות עלייה במספר הדירות שנמכרו, אך שיעור הרווחיות ירד. פעילות הנדל"ן של שפיר כוללת ייזום דירות למגורים, מסחר ומשרדים, לצד דיור מוגן באמצעות רשת "עד 120". החברה עוסקת ברכישת קרקעות, תכנון והקמת פרויקטים, ומבצעת חלק ניכר מעבודות הבנייה בעצמה, באמצעות זרוע הביצוע ופעילות חומרי הגלם שלה.

בתשעת החודשים הראשונים של 2026 זינקו הכנסות מגזר הנדל"ן ב-77% והסתכמו בכ-530 מיליון שקל, לעומת כ-300 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וברבעון השלישי לבדו צמחו ההכנסות ב-45% לכ-174 מיליון שקל. בדוח הדירקטוריון מסבירה החברה כי הקפיצה נרשמה "בשל עלייה בכמות הדירות שנמכרו בתקופה עם העלייה בפעילות היזמית של החברה". התרחבות הפעילות באה לידי ביטוי גם בהיקף המלאים של שפיר: בסוף ספטמבר הסתכם מלאי הבניינים והדירות המיועדים למכירה בכ-1.14 מיליארד שקל, עלייה של 14% מתחילת השנה, לצד מלאי קרקעות בהיקף של כ-1.49 מיליארד שקל.

אלא שהקפיצה בהכנסות לא תורגמה לגידול ברווח. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה הרווח במגזר הנדל"ן ב-12% בלבד מ-89 מיליון שקל ל-100 מיליון שקל, מה שמשקף ירידה בשיעור הרווחיות מ-30% אשתקד ל-19% השנה. ברבעון השלישי הרווח ירד מ-36 מיליון שקל ל-26 מיליון שקל, ושיעור הרווחיות נחתך בחצי: מ-30% ל-15%.

בשפיר מסבירים את השחיקה ברווחיות בירידה ברווח הגולמי, שנובעת "בעיקר בשל תמהיל הפרויקטים שבביצוע בתקופות השונות ועדכון אומדנים". במקביל, העלייה בהיקף הבנייה ופתיחת פרויקטים חדשים למכירה הקפיצו את הוצאות המכירה והשיווק של הקבוצה ב-18% בתשעת החודשים, ל-47 מיליון שקל, זאת, לדברי החברה, "בעיקר ממספר פרויקטים נוספים שהתחילו בשיווקם במגזר הנדל"ן".

מנגד, פעילות הדיור המוגן של הקבוצה, באמצעות רשת "עד 120", המשיכה לצמוח. שווי הנדל"ן להשקעה, הכולל בעיקר את בתי הדיור המוגן, עלה ב-13% מתחילת השנה לכ-5 מיליארד שקל, בין היתר בעקבות שערוך נכסים שהניב רווח של 185 מיליון שקל. במקביל, פיקדונות הדיירים גדלו ב-26% והסתכמו בכ-1.033 מיליארד שקל, על רקע אכלוס יחידות נוספות בבית ברמת החייל ותחילת האכלוס של הבית החדש במודיעין.

מגזר התעשייה והזכיינות שיפרו רווחיות, במגזר התשתיות הרווח נשחק

בשאר מגזרי הפעילות נרשמה מגמה מעורבת. במגזר התעשייה (כרייה, חציבה וייצור חומרי גלם לבנייה) עלו ההכנסות בתשעת החודשים ב-14% לכ-2.225 מיליארד שקל והרווח המגזרי זינק ב-26% לכ-366 מיליון שקל, עם שיפור בשיעור הרווחיות מ-15% ל-16%. ברבעון השלישי עלו ההכנסות ב-12% לכ-804 מיליון שקל, הרווח המגזרי צמח ב-16% לכ-133 מיליון שקל, ושיעור הרווחיות השתפר ל-17% (לעומת 16%).

מנגד, במגזר התשתיות עלו ההכנסות בתשעת החודשים ב-22% לכ-2.239 מיליארד שקל בזכות האצת קצב הביצוע, אך הרווח המגזרי ירד לכ-110 מיליון שקל (לעומת 122 מיליון אשתקד) ושיעור הרווחיות נשחק מ-7% ל-5%. מגמה דומה נרשמה ברבעון השלישי: ההכנסות צמחו ב-24% לכ-811 מיליון שקל, בעוד הרווח ירד מ-46 ל-41 מיליון שקל ושיעור הרווחיות נותר 5% (לעומת 7%).

מגזר הזכיינות (הקמה ותפעול פרויקטים במודל PPP) שמר על יציבות בהכנסות בתשעת החודשים (כ-226 מיליון שקל) והציג עלייה של 10% ברווח ל-56 מיליון שקל, ששיפרה את הרווחיות מ-23% ל-25%. ברבעון השלישי עלו ההכנסות ב-5% לכ-81 מיליון שקל, הרווח הסתכם ב-21 מיליון שקל, ושיעור הרווחיות נותר יציב על 26%.

מימוש נכסים והכנסת שותפים: העסקאות האחרונות של שפיר

במקביל לתוצאות הרבעון, ביצעה שפיר בחודשים האחרונים שורה של עסקאות בתחום התשתיות והזכיינות. ביולי זכתה החברה במכרז להארכת כביש 6 צפונה, ממחלף סומך ועד בית העמק, ובספטמבר נחתם הסכם הזיכיון. הפרויקט כולל סלילה של כ-22 קילומטרים והקמת שלושה מחלפים. עלות ההקמה נאמדת בכ-2 מיליארד שקל, והיקפו הכולל לאורך תקופת ההקמה וההפעלה מוערך בכ-12 מיליארד שקל.

במקביל, השלימה שפיר מהלך להכנסת גופים מוסדיים כשותפים בפרויקטי הזכיינות שלה. בספטמבר הצטרפה מיטב גמל ופנסיה למגדל, עמיתים וכלל, ורכשה 11.5% מהזכויות בשותפות שמרכזת את ההחזקות בכביש 6 צפון, כביש 16 והנתיב המהיר, תמורת כ-109 מיליון שקל. בעקבות העסקה יחזיקו הגופים המוסדיים יחד ב-70% מהזכויות בשותפות, תמורת כ-665 מיליון שקל, בעוד שפיר תמשיך להחזיק ב-30% ולנהל אותה באמצעות השותף הכללי.

באוקטובר חתמה שפיר על הסכם למכירת מלוא החזקותיה בחברות חלוקת הגז הטבעי סופר אנ.ג'י וסופר אנ.ג'י חדרה והעמקים לקרן אלייד, תמורת 230 מיליון שקל במזומן. ההסכם כולל גם אופציה לאלייד לרכוש את זכויות שפיר בתשלום עתידי בגין ערך הגרט של תשתיות החלוקה, תמורת 130 מיליון שקל בתוספת ריבית שנתית של 9% ממועד חתימת ההסכם ועד למימוש האופציה. שפיר מעריכה כי העסקה תניב לה רווח של 50-100 מיליון שקל לפני מס והוצאות עסקה, והשלמתה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים.