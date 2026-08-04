חודש אחרי שנחתמה, התפוצצה עסקת מכירת השליטה בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי , לידי ארי נדל"ן וישפרו. זאת, אחרי שבשבועיים האחרונים היחסים בין הרוכשיםם לבין בעל השליטה בחברה חיים כצמן עלו על שרטון.

הרקע לפיצוץ: הסכם שחתם צחי אבו להכנסת ירון אדיב וכידן דהרי כמשקיעים נוספים ללא ידיעת כצמן.

התפוצצות העסקה מגיעה לאחר שבחודש שעבר חתמה חברת הנדל"ן המניב ארי נדל"ן, שבשליטת איש העסקים צחי אבו, על רכישת השליטה (26%) בחברת הנדל"ן המניב, ג'י סיטי, מידי נורסטאר של חיים כצמן תמורת 661 מיליון שקל, ולפי שווי של 2.55 מיליארד שקל. שבועיים לאחר מכן צרף אבו למהלך את חברת הנדל"ן המניב ישפרו, שבבעלות כידן דהרי וירון אדיב.

מי שפחות אהב את ההצטרפות של דהרי ואדיב הוא כצמן, שניהל בעבר מו"מ מול השניים, שהביעו מספר פעמים עניין ברכישת ג'י סיטי. בסוף השבוע שיגרו עורכי דינו של כצמן, מכתב לאבו, שבו הם דרשו לקבל את פרטי הסכם השליטה המשותפת שעליו חתמה ארי נדל"ן עם אדיב ודהרי.

בשבועות האחרונים טענו גורמים בסביבתו של אבו, כי מרגע כניסתם של דהרי ואדיב לתמונה, הבין כצמן כי בכוונת אבו לממש את האופציה שניתנה לו לרכישת השליטה, מה שהביא אותו לפעול בצעדים המתפרשים כלעומתיים כלפי מי שאמורים להיות שותפיו בעתיד.

המרכזי שבהם, מהשבוע שעבר, הוא זימון אסיפת בעלי מניות לאישור הקדמת מינויה של קרן כליפה, הנחשבת לידי ימינו, לתפקיד מנכ"לית החברה, לחודש אוקטובר הקרוב (במקום פברואר 2027). כליפה תהיה זכאית לשכר שנתי בעלות של 4.4 מיליון שקל וכן למצנח זהב נדיב - מענק בגובה של שנתיים שכר - במידה ועבודתה תופסק עקב העברת השליטה בחברה.

צעדים נוספים שבהם נקט כצמן לאחרונה הם גיוס סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ־260 מיליון שקל, אף שבקופת החברה כבר מצוי סכום של מעל מיליארד שקל (והיא צפויה להזרמת הון נוספת בהיקף דומה) והקצאת ניירות ערך של ג'י סיטי לחתנו, צבי גורדון.