ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות חודש אחרי שנחתמה: התפוצצה העסקה בין חיים כצמן וצחי אבו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ג'י סיטי

חודש בלבד אחרי שנחתמה: התפוצצה העסקה בין חיים כצמן וצחי אבו

היחסים בין הצדדים עלו על שרטון לאחר שצחי אבו, בעל השליטה בארי נדל"ן שרכשה את ג'י סיטי של חיים כצמן, הכניס לעסקה שותפים נוספים • בחודש שעבר הודיעו הצדדים על רכישת השליטה בחברת הנדל"ן המניב (26%) תמורת 661 מיליון שקל

איתן גרסטנפלד פורסם: 07:02 עודכן: 07:20
חיים כצמן, מייסד ג'י סיטי / צילום: אריק סולטן
חיים כצמן, מייסד ג'י סיטי / צילום: אריק סולטן

חודש אחרי שנחתמה, התפוצצה עסקת מכירת השליטה בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי , לידי ארי נדל"ן וישפרו. זאת, אחרי שבשבועיים האחרונים היחסים בין הרוכשיםם לבין בעל השליטה בחברה חיים כצמן עלו על שרטון.

הרקע לפיצוץ: הסכם שחתם צחי אבו להכנסת ירון אדיב וכידן דהרי כמשקיעים נוספים ללא ידיעת כצמן.

התפוצצות העסקה מגיעה לאחר שבחודש שעבר חתמה חברת הנדל"ן המניב ארי נדל"ן, שבשליטת איש העסקים צחי אבו, על רכישת השליטה (26%) בחברת הנדל"ן המניב, ג'י סיטי, מידי נורסטאר של חיים כצמן תמורת 661 מיליון שקל, ולפי שווי של 2.55 מיליארד שקל. שבועיים לאחר מכן צרף אבו למהלך את חברת הנדל"ן המניב ישפרו, שבבעלות כידן דהרי וירון אדיב.

מי שפחות אהב את ההצטרפות של דהרי ואדיב הוא כצמן, שניהל בעבר מו"מ מול השניים, שהביעו מספר פעמים עניין ברכישת ג'י סיטי. בסוף השבוע שיגרו עורכי דינו של כצמן, מכתב לאבו, שבו הם דרשו לקבל את פרטי הסכם השליטה המשותפת שעליו חתמה ארי נדל"ן עם אדיב ודהרי.

בשבועות האחרונים טענו גורמים בסביבתו של אבו, כי מרגע כניסתם של דהרי ואדיב לתמונה, הבין כצמן כי בכוונת אבו לממש את האופציה שניתנה לו לרכישת השליטה, מה שהביא אותו לפעול בצעדים המתפרשים כלעומתיים כלפי מי שאמורים להיות שותפיו בעתיד.

המרכזי שבהם, מהשבוע שעבר, הוא זימון אסיפת בעלי מניות לאישור הקדמת מינויה של קרן כליפה, הנחשבת לידי ימינו, לתפקיד מנכ"לית החברה, לחודש אוקטובר הקרוב (במקום פברואר 2027). כליפה תהיה זכאית לשכר שנתי בעלות של 4.4 מיליון שקל וכן למצנח זהב נדיב - מענק בגובה של שנתיים שכר - במידה ועבודתה תופסק עקב העברת השליטה בחברה.

צעדים נוספים שבהם נקט כצמן לאחרונה הם גיוס סדרת אג"ח חדשה בהיקף של כ־260 מיליון שקל, אף שבקופת החברה כבר מצוי סכום של מעל מיליארד שקל (והיא צפויה להזרמת הון נוספת בהיקף דומה) והקצאת ניירות ערך של ג'י סיטי לחתנו, צבי גורדון.