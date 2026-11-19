חברת אר. פי. אופטיקל הביטחונית בדרך לרשום הצפת ערך משמעותית. אלביט מערכות צפויה להשקיע סכום של עד 80 מיליון דולר בחברת הבת ראדומטיקס (100%), אותה רכשה לפני פחות משנה וחצי תמורת פחות מ-30 מיליון שקל (בעסקה הכוללת מזומן ומניות).

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במסגרת המהלך המסתמן, אלביט תבצע הזמנות של מוצרי ראדומטיקס, העוסקת בייצור מכ"מים, בהיקף של עד 80 מיליון דולר (על פני חמש שנים). בתמורה, תקצה החברה לאלביט אופציות אותן היא תוכל לממש למניות, אשר יהוו 40% מראדומטיקס, ללא תמורה נוספת.

למעשה, מדובר בהצפת ערך משמעותית ביותר עבור אר. פי. אופטיקל, שרכשה את ראדומטיקס לפני כשנה וחצי כחלק מהנפקתה הראשונית של מניותיה בבורסה המקומית - מהלך במסגרתו היא רכשה את כלל מניות ראדומטיקס תמורת 13 מיליון שקל במזומן, לצד הקצאת מניות שהיוו 11% מהחברה, ששווין בהנפקה עמד על כ-12.8 מיליון שקל.

ראדומטיקס עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מכ"מים ומערכות אלקטרוניות משימתיות המיועדים לשווקים צבאיים - ביטחוניים. לראדומטיקס התמחות בפיתוח ויצור של מוצרים אינטגרטיביים של מערכות מכ"ם, בעיקר מכ"מי "תזמון" המורכבים על אמצעי חימוש שונים ומכ"מים טקטיים לטווחים בינוניים לצורכי איתור ומעקב אחר איומים.

במחצית הראשונה של השנה, עמדו הכנסות החברה מפעילות ראדומטיקס, המהווה כ-11% מהכנסות אר.פי אופטיקל, על כ-3.5 מיליון דולר. בשורה התחתונה, הציגה הפעילות הפסד תפעולי של כ-1.2 מיליון דולר.

ההשקעה בחברת הבת מגיעה לאחר שבשנה שעברה השלימה אר. פי. אופטיקל, העוסקת ביצור ושיווק מוצרים אופטיים ואלקטרו־אופטיים לתעשיות הביטחוניות, הנפקה ראשונית של מניותיה לפי שווי של כ-685 מיליון שקל. זו הייתה להנפקה המוצלחת ביותר בשנתיים האחרונות בכל הקשור לתשואה, לאחר שמניית החברה זינקה פי 3.5 והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-2.5 מיליארד שקל.

מהלך ההנפקה היווה הצפת ערך משמעותית עבור קרן ההשקעות מנור, שרכשה את השליטה בחברה בתחילת שנת 2024, תמורת 70 מיליון שקל. מאז ההנפקה, מכרה הקרן מניות בהיקף של כ-422 מיליון שקל, שיחד עם ההחזקות שנותרו לה (9%) בשווי של 233 מיליון שקל), מורווחת על ההשקעה אותה ביצעה לפני כשנתיים בכ-585 מיליון שקל.