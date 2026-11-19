אחרי שאיבדה 8% בתוך יומיים, לאחר פרסום דוחות חלשים לרבעון השלישי, מניית דיסקונט מעניינת את בנק אוף אמריקה (BofA). הבנק מותיר על כנה את המלצת ה"קנייה" למניית בנק דיסקונט, אך מוריד את מחיר היעד מ-43.5 שקל ל-41.2 שקל.

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מחיר היעד החדש משקף פוטנציאל עלייה של 37% ממחיר המניה ביום המסחר האחרון (29.99 שקל), ולפי הבנק תשואה כוללת של יותר מ-40% בצירוף הדיבידנדים. שווי השוק של דיסקונט עומד על 36.7 מיליארד שקל.

לדברי האנליסט דייויד טרנטו, הטווח הקרוב צפוי להישאר חלש. צמיחה מתונה באשראי, ירידת הריבית והאינפלציה הכבידו על הכנסות הבנק ברבעון השלישי, והוא אינו צופה התאוששות משמעותית ברבעון הרביעי. במקביל, ההפרשות שביצע הבנק מראש לטובת תוכניות ההתייעלות הוסיפו לחץ על השורה התחתונה.

ההערכה החיובית של בנק אוף אמריקה נשענת בעיקר על ההתייעלות. לפי הסקירה, יחס היעילות המתואם של דיסקונט עמד ברבעון השלישי על 48%. האנליסט מעריך כי הבנק ייהנה מחיסכון שנתי של כ-270 מיליון שקל החל מ-2027, ובנוסף מחיסכון של כ-250 מיליון שקל מהמיזוג עם מרכנתיל, שאמור להתחיל במחצית השנייה של 2027.

ההשפעה המלאה צפויה ב-2028, אז יחס היעילות אמור להתקרב ל-40%. "ההשקעה בדיסקונט היא יותר ויותר סיפור של ביצוע", כותב טרנטו, ולדבריו היא תלויה פחות בסביבה מאקרו-כלכלית תומכת.

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