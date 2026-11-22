לפני כחודש הצהיר מנכ"ל ישראייר אורי סירקיס כי פוטנציאל הצמיחה של החברה גדול מזה של אל על, וכי היא עשויה להכפיל את שוויה. מאז, שורה של מהלכים ממחישים את הכיוון: הסכם עם אמריקן איירליינס, כניסה לטיסות ארוכות-טווח, רכישת מטוסים, הרחבת פעילות התחזוקה וניסיון לרכוש את ארקיע. בינתיים, בחברה נערכים לקראת הדוחות הכספיים בסוף החודש.

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"אם מסתכלים על מנועי הצמיחה שישראייר פיתחה, הסיכוי שלה להכפיל את עצמה גדול יותר מהסיכוי של אל על להכפיל את עצמה", הצהיר מנכ"ל ישראייר אורי סירקיס לפני כחודש בפסטיבל דור ההשקעות של הבית הפיננסי בשיתוף גלובס.

באותו מעמד הציג סירקיס חזון שאפתני לחברת התעופה שבשליטת רמי לוי: הרחבת צי המטוסים, כניסה לטיסות ארוכות-טווח, פעילות תחזוקה בינלאומית, השקעות במלונאות והגדלת מספר הנוסעים ל-3 מיליון כבר בשנה הבאה.

חודש לאחר מכן, נראה כי הדברים מתחילים לקבל ביטוי בשטח. ישראייר חתמה על הסכם שיתוף-פעולה מסחרי עם אמריקן איירליינס, החלה להפעיל טיסות ישירות לניו יורק, חתמה על מזכר הבנות לרכישת מטוס A320-200 נוסף ב-17 מיליון דולר, ואף ניסתה את מזלה כאשר ניהלה משא-ומתן לרכישת ארקיע. במקביל היא מרחיבה את פעילות מרכז התחזוקה שלה בקפריסין ומפתחת מנועי הכנסה נוספים מחוץ לעסקי הטסת הנוסעים המסורתיים.

המהלכים האלה אינם בהכרח מבטיחים שהחברה תעמוד ביעדי הצמיחה שהציבה, וחלקם עדיין בשלבי תכנון או בחינה. אבל יחד הם מצביעים על שינוי בכיוון שאליו מנסה סירקיס לקחת את ישראייר: מחברת תעופה המתמקדת בעיקר בטיסות קצרות ובינוניות לאירופה וליעדי נופש - לקבוצת תעופה ותיירות עם פעילות ארוכת-טווח, תשתיות עצמאיות ופריסה בינלאומית רחבה יותר.

ההסכם עם אמריקן איירליינס: פותר שתי מגבלות

המהלך האחרון, שפורסם בסוף השבוע, הוא שיתוף-הפעולה עם אמריקן איירליינס, אחת מחברות התעופה הגדולות בעולם. במסגרת ההסכמים שנחתמו בין החברות, ישראייר תוכל לשווק טיסות לניו יורק וטיסות המשך של אמריקן ליעדים ברחבי ארה"ב, קנדה, אמריקה הלטינית והקריביים. ההסכם כולל אינטרליין, שיתוף קוד (Codeshare) והסדרים מסחריים נוספים.

המשמעות היא שישראייר תוכל להציע ללקוחותיה מסלול הכולל טיסה ישירה מתל אביב לניו יורק והמשך ליעדים נוספים באמצעות רשת הטיסות של אמריקן. כך היא תוכל להתחרות גם על נוסעים שהיעד הסופי שלהם אינו ניו יורק, מבלי להידרש להפעיל בעצמה טיסות לכל אחת מהערים.

ההסכם נועד לפתור שתי מגבלות מרכזיות שעמדו בפני ישראייר מאז כניסתה לשוק האמריקאי: היעדר טיסות המשך והעובדה שהחברה אינה מפעילה טיסות לניו יורק בשבת. לדברי סירקיס, שתי המגבלות צמצמו את קהל הלקוחות הפוטנציאלי של החברה, וכעת שיתוף-הפעולה עשוי לשנות את התמונה.

"אחד החסרונות שלנו כרגע הוא שאין לנו טיסות המשך, וזה מקטין את הפוטנציאל ב-20%-25%", אומר סירקיס. "בנוסף, יש אנשים שרוצים לחזור בשבת לישראל, או בחמישי בערב, ובהסדר החדש שלנו הם יוכלו לעשות את זה עם אמריקן".

במילים אחרות, ההסכם מאפשר לישראייר להציע ללקוחותיה אפשרות לחזור לישראל גם ביום שבו היא עצמה אינה מפעילה טיסות. מבחינת החברה, מדובר בהרחבה של קהל היעד ולא רק בתוספת יעדים למפת הטיסות.

סירקיס מעריך כי ההסכם עשוי להגדיל את השוק הפוטנציאלי בכ-25%, ומוסיף כי אם החברה תצליח לממש את האפשרויות המסחריות הגלומות בו, פוטנציאל ההכנסות עשוי להגיע ל-20-40 מיליון דולר בשנה ואף יותר.

גם חוויית הנוסע היא חלק מהאסטרטגיה. סירקיס מודה כי לישראייר יש נחיתות מסוימת מול המתחרות מבחינת תדירות הטיסות, אך לדבריו החיבור לטרמינל 8 של אמריקן בנמל התעופה JFK , שקרוב מאוד לכניסה, מעניק לנוסעים חוויית מעבר נוחה במיוחד.

לדבריו, החברה עובדת גם על הסדרים לקיצור תורי הבידוק הביטחוני, בעיקר עבור נוסעים מתמידים, שאמורים להיות מוכנים בתוך כחודש וחצי עד חודשיים.

ההסכם עשוי לפתוח בפני ישראייר גם אפשרות להרחיב את הפעילות למיאמי. "עבורנו מדובר בדרמה", מסכם סירקיס. "אם נעבוד נכון, השוק יוכל להכפיל את עצמו".

היעד: 3 מיליון נוסעים בשנה הבאה

שיתוף-הפעולה עם אמריקן איירליינס הוא חלק מתוכנית רחבה יותר. סירקיס הציג בעבר יעד של 3 מיליון נוסעים בשנה הבאה, בין היתר בזכות הגדלת מספר חלונות ההמראה והנחיתה (סלוטים) של ישראייר בנתב"ג. בתוכנית האסטרטגית שלה לשנת 2030, ישראייר מציבה יעד שאפתני עוד יותר: 3.5 מיליון נוסעים בשנה.

כדי להגיע לשם, החברה מתכננת להרחיב משמעותית את צי המטוסים. לפי החזון, עד 2030 אמור הצי לכלול עשרה מטוסים צרי-גוף, חמישה מטוסים רחבי-גוף ולפחות ארבעה מטוסים פרטיים. כיום מחזיקה ישראייר בשבעה מטוסים בבעלותה ובארבעה נוספים בחכירה יבשה.

במקביל, ישראייר החלה לשנות גם את תמהיל הבעלות על המטוסים. בתחילת נובמבר החברה דיווחה על חתימת מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מטוס איירבוס A320-200, שאותו היא מפעילה כיום בחכירה יבשה, תמורת כ-17.05 מיליון דולר.

להערכת החברה, רכישת המטוס עשויה לחסוך לה כ-3 מיליון דולר בשנה בתזרים המזומנים ולהגדיל את הרווחיות בכמיליון דולר בשנה. עם זאת, העסקה מחייבת גם טיפול במנועים בהיקף של כ-11 מיליון דולר, הצפוי להתבצע במחצית הראשונה של 2027.

אולי הביטוי השאפתני ביותר לתוכניות של ישראייר הוא הניסיון לרכוש את ארקיע. בתחילת נובמבר אישרה החברה כי נעשתה אליה פנייה לבחינת רכישת המתחרה. זמן קצר לאחר מכן שלח סירקיס מכתב לעובדים, שבו הסביר כי ההשקעות שביצעה ישראייר בשנים האחרונות - במטוסים, במרכז התחזוקה, במלונאות ובטכנולוגיה - הציבו אותה בעמדה של רוכש פוטנציאלי משמעותי.

המהלך אומנם לא הבשיל בסופו של דבר, אבל עצם העובדה שישראייר נבחנה כרוכשת, ממחישה את שינוי המעמד שהיא מבקשת לעצמה. במקום להסתפק בהגדלת הפעילות האורגנית, היא בוחנת גם אפשרות לצמוח באמצעות רכישות ולשנות את מבנה התחרות בענף. סירקיס עצמו אף אמר לגלובס בשבוע שעבר כי הוא לא ישלול מיזוג עתידי עם הרוכשים החדשים של ארקיע.

נערכים לדוחות בסוף נובמבר

לצד ההתרחבות, סירקיס לא מתעלם גם מהאתגרים שמולם ניצבת החברה. באוקטובר הוא העריך כי מחירי הדלק הסילוני ברמתם הנוכחית פוגעים בתוצאות ישראייר בהיקף של 30-40 מיליון דולר בשנה. על רקע זה, סירקיס סיפר כי החברה ביצעה מהלך התייעלות שכלל צמצום של כ-5% מכוח-האדם.

הקושי בא לידי ביטוי גם בדוחות המחצית הראשונה של 2026. ישראייר סיימה את התקופה עם הפסד של 32 מיליון דולר, לעומת הפסד קטן יותר בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסותיה הסתכמו בכ-249.5 מיליון דולר, ירידה של 8.6%. החברה ייחסה חלק משמעותי מהפגיעה למבצע "שאגת הארי", ששיבש את הפעילות התעופתית והוביל לביטולי טיסות.

במובן הזה, האתגר של ישראייר אינו רק להגדיל את מספר המטוסים או את היקף הפעילות, אלא להוכיח שהצמיחה מתורגמת גם לרווחיות. הדוחות לרבעון השלישי, שצפויים להתפרסם בסוף נובמבר, יספקו אינדיקציה נוספת לביצועי החברה לאחר תחילת הפעילות בקו ניו יורק.

בסופו של דבר, החזון שסירקיס הציג באוקטובר מתחיל לקבל צורה: ישראייר מרחיבה את הפעילות ארוכת-הטווח, בונה רשת יעדים באמצעות שותפויות, משקיעה בצי המטוסים ומנסה לפתח מנועי הכנסה נוספים. ההסכם עם אמריקן איירליינס הוא דוגמה בולטת לכך שהחברה אינה מסתפקת עוד בהגדלת מספר הטיסות שהיא מפעילה בעצמה, אלא מבקשת להרחיב גם את מגוון השירותים שהיא מוכרת.

נותר לראות אם המהלכים האלה יצליחו להוביל את ישראייר ליעד שהציב סירקיס - הכפלת היקף הפעילות והפיכתה לשחקנית תעופה משמעותית הרבה יותר - או שההשקעות והאתגרים התפעוליים יקשו על החברה לתרגם את השאיפות לתוצאות כספיות.