מנכ"ל חברת התעופה ישראייר, אורי סירקיס, התייחס ביום שישי לראשונה לחשיפת גלובס שלפיה ישראייר נמצאת בדרך לרכוש את חברת התעופה המתחרה ארקיע. במכתב לעובדי החברה שלו נשמע סירקיס בהחלט נלהב כשפירט את ההשקעות בהתפתחות החברה שביצעה ישראייר בשנים האחרונות ברכישת מטוסים ומרכז תחזוקה בקפריסין, כמו גם 7 בתי מלון בשותפות, והוסיף כי "כל ההשקעות האלה יחד מציבות אותנו בעמדה של רוכש פוטנציאלי משמעותי. עתה נוצרה הזדמנות למנף את התשתית הזאת".

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סירקיס הזכיר את התוכנית האסטרטגית של החברה, שבשנת 2030 היא תטיס 3.5 מיליון נוסעים בשנה, לעומת 1.5 מיליון נוסעים מתחילת השנה ועד ספטמבר האחרון, כמו גם שצי המטוסים שלה יכלול 5 מטוסים רחבי גוף, 10 מטוסים צרי גוף, ולפחות 4 מטוסים פרטיים. המשמעות היא להכפיל את צי המטוסים של החברה. כיום ישראייר מחזיקה 7 מטוסים בבעלותה, ועוד 4 בחכירה יבשה.

לדברי סירקיס, "אם המהלך (של רכישת ארקיע, נ"א) יאושר, יתווספו הכוחות, הידע והשאיפות של ארקיע, ונקים קבוצת תעופה מדהימה שתתחרה במחיר ובשירות מול החברות הגדולות בעולם הפועלות בישראל. האפשרות לשלב שני מותגי תעופה ותיקים וחזקים, על תשתית אחת חזקה, שקופה וציבורית יכולה לשנות את מפת התעופה הישראלית".

"הרכישה תאפשר להקים מתחרה תחרותית אמיתית"

מעבר לקבלת סלוטים (מקום בנתב"ג) ואת קווי התעופה של ארקיע, סירקיס מעריך שרכישת החברה המתחרה תביא גם ל"חיסכון שנתי משמעותי בהוצאות התפעול, ולאפשר לנו להקים מתחרה תחרותית אמיתית עם 5 מטוסים רחבי גוף ועוד 15 מטוסים צרי גוף בדגל ישראלי".

סירקיס הוסיף כי "אנחנו בשלב בחינה ראשוני בלבד. אין ודאות שהמהלך יתממש, ואם יתממש הוא ייעשה בצורה אחראית ובשקיפות מלאה, עם כבוד מלא לעובדים של שתי החברות".

בשולי הדברים הוסיף מנכ"ל חברת התעופה התייחסות גם למתיחות הגיאו-פוליטית וציין כי "הימים האחרונים מתוחים מאד בזירה הביטחונית. אנו הקטנו בששה מטוסים את מצבת המטוסים החכורים שלנו בחכירה רטובה בכדי להקטין את הסיכון בהתרחש אירוע ונכונים באחת להוסיף קיבולת של נוסעים ומטען בקו לארה״ב".

רמי לוי: "לא יהיה פשוט לאשר את זה"

השבוע התייחס גם הבעלים רמי לוי לחשיפת גלובס והעריך כי "לא יהיה פשוט לאשר את זה", מאחר שרשות התחרות יכולה להתנגד לרכישה מסוג זה, שתוציא מתחרה מהשוק, אלא שארקיע הפסידה 30 מיליון דולר מתחילת השנה ויחד עם החובות שלה, מצבה לא פשוט והיא עשויה להגיע לחדלות פירעון.

לוי הוסיף כי "שואלים אם אני רוצה לקנות? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. עוד לא קונים. את יודעת מה זה לקנות את ארקיע? צריך אישור של הממונה (על התחרות) ולבדוק את העסק. זה לא דבר פשוט. האם אני רוצה לקנות? אחרי שאני אבדוק".

גלובס גם חשף כי חברת התעופה אל על מעוניינת לרכוש את ארקיע גם היא, אלא שההערכות הן שהסיכויים שלה נמוכים, עקב התנגדות צפויה של רשות התחרות.

רק אתמול ישראייר הודיעה על עסקה לרכישת מטוס איירבוס נוסף, A320-200, ב-17 מיליון דולר. המטוס כבר נמצא כיום בשימושה של ישראייר ב"חכירה יבשה", כלומר מטוס ללא צוות זר, ובחברה מעריכים שרכישת המטוס תחסוך לה עלויות של 3 מיליון דולר בשנה ולהגדיל את הרווחיות השנתית במיליון דולר.

כזכור, בחודש שעבר אמר סירקיס בפסטיבל דור ההשקעות "הבית הפיננסי" של גיא נתן בשיתוף גלובס, כי "אם מסתכלים על מנועי הצמיחה שישראייר פיתחה, הסיכוי שלה להכפיל את עצמה גדול יותר מהסיכוי של אל על להכפיל את עצמה".

בארקיע מבקרים את המנכ"ל

ומה חושבים על העסקה בעלי השליטה של ארקיע (80%), משפחת נקש? שם ביקרו את מנכ"ל החברה וציינו בתגובתם כי "לאור המצב שאליו נקלעה החברה תחת ניהולו של המנכ"ל עוז ברלוביץ', בעלי המניות פועלים במרץ לשיקום החברה ובוחנים חלופות שונות בארץ ובחו"ל".

בארקיע אף ביקשו להבהיר כי "פעילות החברה נמשכת כסדרה, ללא שינוי בפעילותה השוטפת. הנהלת החברה ממשיכה לפעול באחריות, בשיקול דעת ומתוך ראייה ארוכת טווח, כאשר בראש סדר העדיפויות עומדים נוסעי ארקיע, לקוחותיה, עובדיה והמשך מתן שירות סדיר ורציף. ארקיע ממשיכה להפעיל את טיסותיה, לעמוד בהתחייבויותיה כלפי לקוחותיה ולפעול לפיתוח פעילותה העסקית".

לפי אתר החברה, צי המטוסים של ארקיע כולל 7 מטוסים בבעלות ועוד 11 בחכירה רטובה, כלומר שימוש במטוסים פלוס צוותים של חברות תעופה אחרות. ארקיע טסה לניו יורק, בנגקוק, פוקט, האנוי, לונדון, פריז, זנזיבר, טביליסי, בטומי, רומא, ברצלונה, אמסטרדם, בודפשט, דובאי, טיראנה, מינסק, סופיה, ליסבון, באקו, פראג וכן לאתונה, סלוניקי, לרנקה, כרתים, מיקונוס, ופאפוס.

מתחילת השנה, ארקיע היא החברה השלישית בגודלה בנתב"ג, עם 1.44 מיליון נוסעים (כ-10% מכלל תנועת הנוסעים בנתב"ג).

ישראייר נמצאת במקום השני עם 1.56 מיליון נוסעים ונתח שוק של 11.7% נכון לחודש ספטמבר.