הבנק קרס, ו-3 מיליון אנשים איבדו גישה לכסף שלהם

בנק UENO בפרגוואי, שכ-60% מתושביה הבגירים של פרגוואי מחזיקים בו חשבון, קרס לאחר שהבנק המרכזי של פרגוואי חייב אותו למחוק הלוואות ענק שניתנו לחברות בשליטת הבעלים, קבוצת ואסקז. חקיקת בזק שאושרה בפרלמנט של פרגוואי נותנת בטחונות על סך 75 משכורות מינימום (36,800 דולר), אך כל סכום מעבר לזה - יאלץ לחכות לכינוס הנכסים של הבנק לאחר שהבנק המרכזי של פרגוואי השתלט עליו. ואסקז מחזיקים בקשרים עם נשיא פרגוואי פניה, והוא כעת מועמד להדחה.

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הבנק הפרגוואי הוא הנפוץ ביותר מבחינת כמות התושבים שמחזיקים בו חשבון, כ-3 מיליון שהם כ-60% מתושבי פרגוואי הבוגרים. מבחינת כמות הנכסים, הוא החמישי בגודלו במדינה. הבעלים, משפחת ואסקז שבראשה עומד פדריקו מיגל ואסקז ויאסנטי, נמצא בקשרים עסקיים עמוקים עם נשיא פרגוואי סנטיאגו פניה ואף כספי ציבור עברו שם לאורך השנים.

אך בין ספטמבר 2025 למאי 2026, הבנק הלווה 146 מיליון דולר לחברות שקשורות לבעלים, קבוצת ואסקז. ההלוואות נעשו בלי בדיקות סבירות על רמת הסיכון שלהן, ובניגוד לחוק בפרגוואי. כשהדבר התגלה, הבנק המרכזי חייב את הבנק להיפטר מההלוואות הללו, והוא מכר אותן לחברות אחרות. אך כפי שהתגלה מאוחר יותר, גם החברות שקיבלו את ההלוואות היו קשורות לבעלים, או לחילופין קיבלו הלוואות מהבנק כדי לרכוש ממנו את ההלוואות החיצוניות במעין לוליינות פיננסית.

לאחר החשיפה בעיתון ABC Color, הרמאויות כלפי דרישות הרגולטור התגלו, והבנק המרכזי חייב את UENO למחוק את ההלוואות שהם נתנו לחברות הקשורות, כמו גם הלוואות ונכסים בעייתיים נוספים בשווי כולל של 280 מיליון דולר. זה הביא את הבנק לרדת מתחת ליחס הלימות ההון שלו, כלומר שהוא לא החזיק מספיק הון כדי לעמוד בהתחייבויות שלו. זה, בתורו, הביא לקריסה מלאה של הבנק: הבנק המרכזי השתלט עליו, היו"ר התפטר ובכירים בבנק נעצרו. כעת מתפשטת בהלה בכלל המגזר הבנקאי במדינה, שכאנשים רצים להוציא את כספם מהבנק למקרה שהבעיות יתרחבו, בעוד הבנק המרכזי מנסה לאזן את המצב.

כעת, ברמה הפוליטית, הדבר מוסיף דלק משמעותי לניסיון של האופוזיציה בפרגוואי להדיח את הנשיא, ניסיון עם סיכויים לא נמוכים בהתחשב בתמיכה שיש להדחה גם ממפלגתו שלו.