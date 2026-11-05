חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:25

1. שוק המניות

יום המסחר בתל אביב צפוי להיפתח במגמה מעורבת.

המסחר בשווקים הגלובליים נפתח הבוקר לאחר ראלי גדול בוול סטריט שהביא עמו הסחף הדמוקרטי בבחירות האמצע בארה"ב - ראלי שהתרחב למרבית האזורים בשוק, למעט מניות השבבים וה-AI שספגו לחצים בשל חששות שהדמוקרטים יקדמו יותר מגבלות על חוות שרתים ובניית תשתיות בינה מלאכותית.

הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים במגמה מעורבת: החוזים על הדאו ג'ונס עולים בכ-0.3%, החוזים על ה-S&P 500 נחלשים בכ-0.2% והחוזים על הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה נופלים במעל 1%. זאת, בעוד הבורסה בסיאול צונחת במעל 5%, בעקבות ירידות חדות בקרב ענקיות שבבי הזיכרון סמסונג ו-SK Hynix, שנחלשות בכ-8% ובכ-10%, בהתאמה.

על אף העליות החדות בוול סטריט אמש, המניות הדואליות צפויות לחזור בפער ארביטראז' שלילי כולל של כ-0.7%. פאלו אלטו תאבד מערכה מעל 3%, אלביט מערכות תיחלש בכ-4%, נייס תאבד כ-3%, וטאואר ואנלייט יירדו במעל 2%.

הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר החולף בירידות שערים חדות, בעוד המשקיעים בחנו כיצד הניצחון הדמוקרטי בבחירות האמצע בארה"ב עשוי להשפיע בעתיד על ישראל. מדד ת"א 35 נפל בכ-2% ומדד ת"א 90 איבד מערכו כ-1.9%.

את הירידות הוביל מדד הביטחוניות, שנפל בכ-2.8%. המגמה בקרב הביטחוניות בישראל תאמה למגמה שנרשמה בביטחוניות בעולם, שנסוגו לאחור על רקע אפשרות שרוב דמוקרטי בקונגרס יסייע להגביל או לצמצם את ההוצאות של הממשל בתחום הדיפנס. לכך הצטרפו גם דבריו של סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס על כך שהמלחמה נגד איראן הייתה בין הסיבות המרכזיות להפסד של הרפובליקאים בבחירות. קרן הסל SHLD , אשר עוקבת אחר התעשיות הביטחוניות ברחבי העולם, נפלה במהלך יום המסחר במעל 3%.

אחרי מדד הביטחוניות, בלטו לשלילה גם מדד הביטוח ומדד ת"א־נפט וגז, עם ירידות של כ-2.6% וכ-1.9%, בהתאמה. זאת, כאשר הירידה במדד ת"א־נפט וגז הגיעה במקביל לצניחה החדה שנרשמה במחירי הנפט בעולם. מדדי הבנקים והבנייה איבדו שניהם כ-1.4%, ומדד המניות הדואליות נסוג בכ-1.6%.

מנגד, בצד החיובי בלט מדד הקלינטק, שהתחזק בכ-1.6%. מי שבלטו לטובה במסחר היו מניות האנרגיה המתחדשות בהובלת דוראל , אנלייט ואנרג'יקס , כשהן נהנות מניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע בארה"ב - שנחשבים לאוהדי הסקטור. גם במקרה הזה, המגמה החיובית השתקפה גם במסחר בחו"ל - קרן הסל Invesco Solar ETF , שעוקבת אחר המניות הירוקות בוול סטריט זינקה במעל 5% במהלך יום המסחר.

אורון בלוטמן, מנכ"ל אנליסט קרנות נאמנות, התייחס לירידות ואמר לגלובס אתמול כי נראה שהן נרשמו בשל הצטברות של כמה גורמי אי־ודאות. "תוצאות הבחירות בארה"ב מבטאות התנגדות ציבורית למדיניות שהוביל טראמפ, ובין היתר משקפות גם סנטימנט שלילי כלפי המעורבות האמריקאית באזור והתמיכה בישראל ככלל", אמר בלוטמן. "מבחינת המשקיעים בארץ זה מעלה חשש לשחיקה נוספת בתמיכה האמריקאית, במיוחד על רקע ההודעה מאתמול על הפסקת הסיוע הצבאי".

"בנוסף, התוצאות בארה"ב צפויות להגביל את יכולתו של טראמפ לקדם את מדיניות הפנים שלו, ועשויה להביא אותו למקד את יתרת כהונתו ומורשתו בתחום מדיניות החוץ. זה גם מעלה את הסיכון להסלמה נוספת מול איראן. בנוסף קיימת אצלנו אי־ודאות פוליטית גבוהה סביב האפשרות להרכבת ממשלה יציבה בעקבות תוצאות הבחירות. מבחינת תנועות הכספים, כבר במהלך אוקטובר, וביתר שאת מאז הבחירות בישראל, ראינו שינוי מגמה ופדיונות בקרנות, לצד הסטת כספים לאפיקים סולידיים יותר. היום אינו חריג, אלא בעיקר המשך של המגמה מהתקופה האחרונה", אמר בלוטמן.

במבט על מניות אינדיבידואליות:

מניית חברת התעופה ישראייר טיפסה לאחר חשיפת גלובס כי החברה רוצה לרכוש את המתחרה ארקיע, וכן דובר על רצון זהה אצל אל על, אך סיכויי האחרונה נמוכים יותר בגלל התחרות.

מניית חברת התוכנה נייס איבדה גובה, לאחר שעדכנה במסגרת הדוחות הכספיים כי היא מורידה את תחזיות הצמיחה שלה בתחום הענן. נייס רחוקה מלהיות הישראלית היחידה בוול סטריט שנסחרה באדום אתמול: גם טאבולה צנחה בחדות לאחר שהנמיכה את תחזיתה השנתית, וסולאראדג' נפלה לאחר שסיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי. בנוסף, אמדוקס התרסקה בקרוב ל-30% אחרי שפרסמה תחזית חלשה במיוחד.

בין החברות הבולטות שצפויות לדווח היום בתל אביב, נמצאות אל על ונובה . בגזרת הישראליות בוול סטריט, צפויות לדווח למונייד ופלייטיקה .

בסוף המסחר היום, יתקיים עדכון המדדים החצי־שנתי של הבורסה, בו צפויים ביקושים של 11.6 מיליארד שקל. חברות התעופה אל על וחברת האנרגיה המתחדשת דוראל צפויות להעפיל אל מדד ת"א 35, כאשר מניות דמרי , שופרסל וקנון צפויות להיפרד ממדד הדגל ולעבור למדד ת"א 90.

אמש בניו יורק, וול סטריט חתמה את יום המסחר בעליות חדות, על רקע הניצחון הדמוקרטי הסוחף בבחירות האמצע בארה"ב, והירידה החדה שנרשמה במחירי הנפט (ראו הרחבה תחת סעיף 3). מדד הדאו ג'ונס זינק בכ-3% וסגר את היום החזק ביותר שלו מאז אפריל 2025, ה-S&P 500 קפץ בכ-1.6% והנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה הוסיף לערכו כ-1.4%.

המגמה החיובית יוחסה גם לכך שטראמפ הצהיר כי הוא מקבל לחלוטין את תוצאות הבחירות, וגם לכך שייתכן שרוב דמוקרטי בקונגרס יקשה על חידוש המלחמה נגד איראן. פיטר בוקוואר, מנהל השקעות ראשי ב-One Point BFG Wealth Partners, אמר ל-CNBC כי "הולך פשוט להיות הרבה יותר לחץ לסיים את המלחמה. העם האמריקאי הביע באופן ברור את חוסר שביעות רצונם מהאינפלציה וממחיר הדלק, לצד דברים אחרים, ויכול להיות שזה פשוט מקרב את הסוף של זה. נצטרך לראות".

מניות השבבים וה-AI ספגו לחצים, על רקע החששות מפני כך שהדמוקרטים יקדמו יותר הגבלות לגבי חוות שרתים ותשתיות בינה מלאכותית. קרן הסל SOXX , שעוקבת אחר סקטור השבבים, נפלה במעל 3%, ומשלימה ירידה של מעל 30% מאז שרשמה את שיאה האחרון ביוני השנה. מנגד, קרן הסל MAGS , שעוקבת אחר "שבע המופלאות" סיכמה את היום בעלייה של יותר מ-2%.

במבט על הסקטורים השונים בוול סטריט, תשעה מתוך 11 סיימו את היום בירוק. הסקטור שהוביל את העליות הוא סקטור הצריכה המחזורית (Consumer Discretionary), שהמריא בכ-4.3%, עם עליות בולטות בקרב מניות אקספדיה , בוקינג , אמזון , קארוונה , AirBnb ועוד. סקטור הפיננסים היה השני החזק ביותר, והתרומם בכ-3.5% עם עליות בולטות בקרב מניות הבנקים הגדולים כמו גולדמן זאקס , בנק אוף אמריקה ומורגן סטנלי .

בסקטור הבריאות, שקפץ בכ-3%, עליות בולטות נרשמות במניות כמו יונייטד-הלת' , מולינה הלת'קייר ו-אייץ'.סי.איי הולדינגס . גם סקטור שירותי התקשורת בלט לחיוב עם עלייה של קרוב ל-3%, עם עליות במניות כמו אפלובין , רדדיט , טייק-טו , אלפאבית (גוגל) ונטפליקס .

בצד השלילי, את הירידות הוביל סקטור האנרגיה, שנפל בחדות בעקבות הירידה במחירי הנפט בעולם. בהתאם לכך, קרן הסל XLE , אשר עוקבת אחר סקטור האנרגיה נפלה בכ-4.7% ורשמה כך את הירידה היומית הגדולה ביותר שלה מאז ה-10 באפריל 2025. סקטור התעשייה נחלש בכ-1.1%.

שתי מניות עשו תנועות משמעותיות בוול סטריט במהלך הלילה: חברת השבבים קוואלקום נפלה בחדות במסחר המאוחר לאחר תוצאותיה הכספיות, על אף שעקפו את תחזיות האנליסטים. וחברת הפרסום המבוסס AI אפלובין (AppLovin) המריאה במעל 20%, בעקבות תוצאות כספיות חזקות מן המצופה ותחזית רווחים שעקפה את הציפיות בשוק.

2. שוקי האג"ח

שוק החוב המקומי נסחר אתמול במגמה מעורבת, כאשר מדדי אג"ח ממשלת ישראל המובילים נסחרו בעליות מתונות ומחקו חלק מהירידות שנרשמו בשבוע החולף. מדד תל גוב־כללי עלה בשיעור מתון של פחות מעשירית האחוז.

העליות נרשמו למרות הודעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על ביטול הסיוע הביטחוני לישראל, מהלך שצפוי להגדיל את גיוס החוב הממשלתי. מנגד, מדדי האג"ח הקונצרני העיקריים נסחרו בירידות, כאשר מדד תל בונד 60 ירד ב־0.1%, למרות שמתחילת השנה עדיין עלה ב־0.3%. התשואה לפדיון הגלומה במדד עומדת על 2.7%.

בשוק החוב האמריקאי, הניצחון הסוחף של הדמוקרטים בבחירות האמצע, יחד עם הצניחה החדה שנרשמה במחירי הנפט, הביאו לירידות נאות בתשואות האג"ח הממשלתיות. תשואת האג"ח לעשר שנים ירדה בכ-6 נקודות בסיס לרמה של 4.88%, התשואה ל-30 שנה ירדה ביותר מ-4 נקודות בסיס לרמה של 5.28% והתשואה לשנתיים ירדה בקרוב ל-4 נקודות בסיס לרמה של 4.57%.

הבוקר, הירידות בתשואות נמשכות: התשואה לעשר שנים יורדת ב-5 נקודות בסיס לרמה של 4.84%, התשואה ל-30 שנה יורדת ביותר מ-4 נקודות בסיס לרמה של 5.23% והתשואה לשנתיים יורדת במעל 2 נקודות בסיס לרמה של 4.55%.

ב-CNBC ציינו כי הניצחון של הדמוקרטים עשוי לסייע בריסון ההוצאות הממשלתיות, לנוכח העובדה שהרוב הדמוקרטי יקשה על הממשל להעביר חקיקה דרך הקונגרס. ג'ואן ביאנקו, אסטרטגית במנפיקת קרנות הסל BondBloxx, אמרה ל-CNBC כי היא רואה היגיון בכך שתוצאות הבחירות יחזקו את שוק האג"ח.

"סביבה מפולגת יותר של מדיניות אמורה ליצור מצב בו יהיה קשה יותר להגדיל את הגירעון, ופוטנציאלית לשפר את התחזית הפיסקלית", אמרה ביאנקו. "במבט קדימה, תשומת הלב תשוב בחזרה לגאופוליטיקה ולבריאות של הכלכלה האמריקאית. כרגע, נדמה שאין מהלך מיידי לעבר הסלמת המתחים מול איראן, מה שאמור לשמור על מחירי האנרגיה ועל לחצי האינפלציה תחת בקרה", היא הוסיפה.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

במקביל לעליות החדות בוול סטריט, מחירי הנפט ירדו אתמול בשיעור חד של מעל 8%, כאשר נפט מסוג ברנט שבר מתחת לרף ה-100 דולר לחבית. המגמה הגיעה גם על רקע דבריו החריפים של סגן הנשיא ג'יי. די ואנס לגבי כך שהמלחמה עם איראן היא אחת הסיבות המרכזיות להפסד הגדול של המפלגה הרפובליקאית בבחירות. החוזים על נפט מסוג ברנט צנחו רק השבוע בקרוב ל-20%, כאשר הם רושמים את הירידה בת 3 הימים החדה ביותר מאז אפריל 2020.

הבוקר, המחירים ממשיכים את המגמה ורושמים ירידות קלות, כאשר נפט מסוג ברנט נסחר סביב 94 דולר, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 87 דולר לחבית.

בשוק המט"ח, השקל נסחר הבוקר מול הדולר ביציבות, כך ששער הדולר-שקל הרציף עומד הבוקר על 3.15 שקלים. זאת, לאחר שהשקל התחזק אתמול מול המטבע האמריקאי בעקבות הסחף הדמוקרטי בבחירות האמצע והעליות בבורסה בניו יורק.

במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות מרכזיים ברחבי העולם, ממשיך בנסיגה שלו ונחלש הבוקר בכ-0.3% לרמה של 101.2 נקודות. ההיחלשות מגיעה כשברקע הסוחרים שוקלים כיצד מגבלות פוטנציאליות שעשויים לקדם הדמוקרטים בתחום ה-AI יכולות להשפיע על הצמיחה בעתיד הקרוב. יש גם מי שהצביע על כך שהתגברות התיאבון לסיכון נוטה להחליש את כוחו של הדולר כנכס "מקלט בטוח".

אריק ברגר, מנהל תחום מט"ח ומתכות יקרות ב-Silver Gold Bull, אמר לרויטרס אתמול כי "ברמה היסודית, עדיין ניתן לראות עוד מהדאגות סביב ה-AI, בהינתן העמדות של הדמוקרטים לגבי חוות שרתים וכו'. אך לעת עתה, השווקים חשים הקלה מכך שטראמפ לא הולך להילחם בזה [בתוצאות הבחירות], וכשאנחנו רואים ריסק-און לאורך כל סוגי הנכסים, זה ככלל שלילי עבור הדולר".

על רקע היחלשות הדולר ונסיגה נוספת שנרשמת הבוקר בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, הזהב ממשיך במומנטום החיובי שלו, לאחר שאתמול חתם את היום החזק ביותר שלו מזה שלושה חודשים וטיפס במעל 3%. המתכת היקרה מטפסת כעת בקרוב ל-2% נוספים, כך שמחירה עומד על 4,150 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו, גם הביטקוין נסחר בירוק יחד עם יתר נכסי הסיכון ומטפס במעל 4% אל מעל לרף ה-80 אלף דולר למטבע.

4. מאקרו

בבנק השוויצרי לומברד אודייר סבורים כי בעקבות הניצחון של המפלגה הדמוקרטית בבחירות האמצע, "תשומת הלב של המשקיעים צפויה לחזור למדיניות המוניטרית, לצמיחה הכלכלית ולרווחי החברות". לכן, מעריכים שם כי בעקבות הסרת חוסר הוודאות, "הדולר ושוק המניות האמריקאי צפויים ליהנות מעוצמתה היחסית של הכלכלה האמריקאית ומפערי הריביות הגבוהים יותר".

לדברי מייקל סטרובק, מנהל ההשקעות הראשי הגלובלי של הבנק, הניצחון הדמוקרטי "צפוי לצמצם את מרחב הפעולה של ממשל טראמפ ולהציב מגבלות על יכולתו לקדם את מדיניותו. אנו צופים קיפאון חקיקתי, כאשר המדיניות הפיסקלית, מדיניות הסחר והמדיניות התעשייתית אינן צפויות להשתנות באופן משמעותי לפני 2028, בין היתר משום שרוב היוזמות המרכזיות כבר יצאו לדרך".

בעוד שהניצחון הדמוקרטי בבחירות האמצע בארה"ב מביא עמו מגוון השלכות לסקטורים השונים בשוק המניות, בענקית ההשקעות PGIM מעריכים כי גם המדיניות המוניטרית הצפויה עשויה להשתנות באופן דרמטי.

דאליפ סינג', האסטרטג הגלובלי הראשי של החברה, שמנהלת מעל טריליון דולר בנכסים, העריך כי משמעות הסחף הדמוקרטי בבחירות היא שלפד יש יותר חופש להעלות את רמות הריבית. הוא מצפה כעת לארבע העלאות ריבית נוספות של רבע אחוז בקצב של אחת לרבעון, מה שיביא את הריבית לרמה של 4.75%-5% עד סוף 2027.

"משמעות תוצאות הבחירות היא שלנשיא יש פחות מינוף על הקונגרס, על המדינה ועל הפד", הוא אמר בראיון לבלומברג. "ואני חושב שהמסר שצריך לקחת מהבחירות הוא שהבוחרים כועסים על יוקר המחיה ההולך וגודל. כשמחברים אחד ועוד אחד, רואים שהפד נמצא בעמדה ייחודית לעשות משהו לגבי זה. אז אני חושב שככל שיתר המשתנים יישארו אותו הדבר, צריך להרים את הציפיות לגבי כמות ההידוק המוניטרי שהפד יבצע".

נזכיר בהזדמנות זו כי הנשיא טראמפ הפעיל בשנים האחרונים לחצים כבירים על הבנק המרכזי בדרישה להורדה מהירה ואגרסיבית של הריבית, בין היתר, באמצעות חקירה פלילית נגד יו"ר הפד הקודם ג'רום פאוול וניסיון להדיח את חברת הפד ליסה קוק. מרק ספינדל, מנהל השקעות ב-Potomac River Capital, שגם היה שותף לכתיבת ספר על ההיסטוריה של עצמאות הפד, אמר לבלומברג כי "מה שהפד מקבל מסנאט דמוקרטי זו חומת מגן חזקה יותר. זה מעניק לפד הגנה נחרצת יותר מפני לחצים מצד הנשיא".

עוד בגזרת המאקרו, אתמול מדד התעסוקה של ADP העלה כי החברות הפרטיות הוסיפו באוקטובר 86 אלף משרות - מעל לצפי האנליסטים שעמד על 75 אלף משרות. נלה ריצ'רדסון, הכלכלנית הראשית של ADP, אמרה שצמיחת השכר בקרב העובדים בחברות הנסקרות טיפסה לקצב הגבוה ביותר שלה מאז מרץ 2024.

אך בכל הקשור לנתונים משוק העבודה, המשקיעים יתמקדו בדוח התעסוקה לחודש אוקטובר שיפורסם מחר (ו'). הדוח צפוי להציג תוספת של 65 אלף משרות - יותר מכפול לעומת נתון של 29 אלף שנרשם בספטמבר. שיעור האבטלה צפוי להישאר יציב על 4.2%. מספרים כאלה צפויים להשאיר את הפד על המסלול להעלאת ריבית נוספת בדצמבר, בהתאם למה שמתמחרים כעת השווקים. לפי נתוני CME Group, השוק מתמחר העלאת ריבית בסבירות של כ-80%. גם סקר שנערך לאחרונה ברויטרס העלה כי מתוך 100 כלכלנים, כולם ציפו להעלאת ריבית של רבע אחוז בדצמבר.

5. תחזית

ענקית השבבים AMD פרסמה דוחות טובים השבוע, והאנליסט סי.ג'יי מיוז מקנטור כתב כי "דוחות עם עקיפת תחזיות והעלאת תחזית (beat and raise) של AMD אחרי מה שקרה באינטל (שמנייתה ירדה גם על רקע תחזית מאכזבת), בטח לא היו ב'קלפים של משקיעים רבים', אך זה מה שקרה, בהובלת החוזק בתחום הדאטה סנטרים". בקנטור ממשיכים להמליץ על המניה ב"תשואת יתר" עם מחיר יעד של 700 דולר, פרמיה של כ־45%. מחיר היעד מבוסס על מכפיל 25 לרווח הצפוי להערכתם למניה ב־2028.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל: 48 אנליסטים חיוביים על AMD, והשאר נייטרלים. מחיר היעד הממוצע למניה משקף פרמיה של כ־35%. החברה נסחרת בנאסד"ק בשווי של 790 מיליארד דולר אחרי עלייה של 126% מתחילת השנה וירידה של 25.5% מהשיא באוקטובר.

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