חברת התוכנה נייס מסכמת את הרבעון השלישי עם הכנסות ורווח נקי שעוקפים את תחזיות האנליסטים וגם גבוהים מעט יותר מהתחזית שהיא עצמה מסרה ברבעון הקודם. במקביל, החברה מדווחת רשמית על צמצום כוח האדם ב-5% - כפי שנחשף אתמול בגלובס.

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נייס סיכמה את הרבעון עם צמיחה של 8% בהכנסות ל-791 מיליון דולר, מתוך זה ההכנסות מענן היו 623 מיליון דולר, צמיחה של 10.6%. הרווח הנקי למניה הסתכם ב-2.84 דולר, 6 סנטים מעל תחזיות האנליסטים.

נייס מעדכנת כלפי מעלה את תחזית הרווח למניה לשנה זו, וצופה רווח נקי Non-GAAP של 11.12-11.32 דולר למניה, לעומת תחזית קודמת ל-11.06-11.26 דולר למניה. אין שינוי בתחזית ההכנסות, שצפויות להסתכם השנה ב-3.17-3.19 מיליארד דולר, צמיחה שנתית של 8%. הצמיחה השנתית בענן תסתכם ב-12%.

כאמור נייס מעדכנת כי היא פועלת לייעול המבנה הארגוני וצמצום שכבות ניהול, ומצמצמת את כוח האדם ב-5%. "צעדים אלה צפויים להביא לשיפור היעילות בכלל פעילות החברה, ובמקביל לאפשר המשך השקעה בתחומי צמיחה מרכזיים, לרבות חדשנות ב-CX AI, מהירות הטמעה ללקוחות ויכולות היציאה לשוק (GTM)", החברה מציינת. נייס מצפה לרשום ברבעון הרביעי של 2026 הוצאות בגין ארגון מחדש זה, לפני מס, בהיקף של בין 15-20 מיליון דולר.

הזדמנות צמיחה משמעותית

"ברבעון השלישי, סך ההכנסות והרווח למניה (non-GAAP) שלנו היו מעל הקצה העליון של טווחי התחזיות שלנו, תוך המשך קידום מעמדנו בשוק ה-CX AI המתפתח במהירות", אמר סקוט ראסל, מנכ"ל נייס. "ראינו ביצועים חזקים במספר תחומים חשובים בעסק שלנו, כולל שווקים בינלאומיים, שבהם ההכנסות גדלו ב-33% משנה לשנה ו-ARR של פעילות ה-AI שלנו גדל ב-46% ל-392 מיליון דולר, והגיע ל-16% מהכנסות הענן. בנוסף, היום הכרזנו על תוכנית כדי לפעול במהירות וביעילות רבה יותר, תוך התמקדות בתחומי ההזדמנויות הגדולות ביותר שלנו."

ראסל הוסיף: "אנו עדיין בשלבים המוקדמים של הזדמנות צמיחה משמעותית בחוויית הלקוח. לסוכני בינה מלאכותית אישיים יש פוטנציאל להכפיל את האינטראקציות עם הלקוחות בקנה מידה חסר תקדים, מה שמגביר את החשיבות של פלטפורמת חוויית לקוח מאוחדת שיכולה לתזמר כל חוויה בין בני אדם לבינה מלאכותית. לנייס יש את הפלטפורמה, האסטרטגיה וקשרי הלקוחות להוביל את השלב הבא של חוויית הלקוח. יחד עם הפעולות שאנו נוקטים כדי לייעל את העסק, יתרונות אלה נותנים לי ביטחון ביכולתנו לספק ערך בר-קיימא וארוך טווח לבעלי המניות שלנו."