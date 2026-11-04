יצרנית המשטחים אבן קיסר הייתה אמורה לפרסם היום (ד') את הדוחות הכספיים שלה לרבעון השלישי, אך הודיעה הלילה על דחיית הפרסום בשבוע, ל-11 בנובמבר. בחברה מסבירים כי הדחייה נועדה "לאפשר זמן נוסף לדיונים הקשורים לפשרות משפטיות", אך לא פירטה מעבר לכך.

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אבן קיסר, בניהולו של יוסי שירן, מייצרת משטחים שמשמשים לעיצוב של מטבחים וחדרי אמבטיות. בשנים האחרונות החברה נקלעה לקשיים מתמשכים, גם בשל החרפת התחרות בשוק, וגם על רקע הליכים משפטיים רבים שנפתחו נגדה בטענות על פגיעה בריאותית של מתקיני המשטחים שלה. לפי התביעות, מתקיני משטחים חלו במחלות ובהן סיליקוזיס (מחלת ריאות) בשל חשיפה שלהם לחלקיקי חומרי סיליקה בעת העבודה.

בשבוע שעבר, אבן קיסר דיווחה שחבר מושבעים באחת מהתביעות שהוגשו נגדה בקליפורניה, פסק שהחברה נושאת באחריות. נפסקו פיצויים של 67.3 מיליון דולר, כשחלקה של אבן קיסר בסכום מגיע ל-46.5 מיליון דולר. החברה דיווחה אז שהיא בוחנת את הצעדים שעומדים בפניה בנושא.

ההסכם פקע

במקביל, זימון לאסיפת בעלי המניות שפורסם לאחרונה גילה שהסכם בעלי המניות בחברה, בין קיבוץ שדות ים לקרן טנא, פקע . ההסכם שהיה ביניהם קבע שיצביעו יחד באסיפו הכלליות ושד"ר אריאל הלפרין מקרן טנא יכהן כיו"ר הדירקטוריון. בזימון שפורסם לפני כשבועיים, הלפרין לא היה אמור לעמוד להצבעה על כהונה נוספת בדירקטוריון, אך גם בנושא זה יש עדכון מהלילה.

אבן קיסר פרסמה זימון מעודכן לאסיפה, וציינה כי "בעקבות בקשה מצד בעל מניות" ובהתאם לחוק החברות, אושרה הוספת הצבעה בנוגע לבחירתו מחדש של הלפרין לדירקטוריון. במקביל, מועמד אחר - אביב בן חורין, מנהל עסקי של הקיבוץ - הסיר את מועמדותו.

נכון להיום, קיבוץ שדות ים מחזיק ב-30.2% ממניות אבן קיסר ולקרן טנא יש 10.4% מהמניות. החברה נסחרת בנאסד"ק בשווי של 59 מיליון דולר, לעומת 2.5 מיליארד דולר בשיא בשנת 2012. קרן טנא ביצעה בעבר אקזיט מוצלח כשמכרה מניות אבן קיסר, וחזרה בהמשך לסבב השקעה נוסף בה, שבשלב זה מסתמן כמוצלח הרבה פחות.