הבחירות בארה"ב מסתיימות במכה פוליטית משמעותית לנשיא דונלד טראמפ. הדמוקרטים הצליחו להשיג שליטה בסנאט, רשמו ניצחונות מפתיעים גם במדינות שנחשבו למעוזים רפובליקאיים והתקדמו לעבר רוב בבית הנבחרים. התוצאות משנות את מאזן הכוחות בוושינגטון ומעלות שאלות לגבי יכולתו של הנשיא לקדם את תוכניותיו בשנתיים שנותרו לכהונתו.

מה בעצם קרה בבחירות?

בחירות האמצע מתקיימות שנתיים לאחר היבחרו של טראמפ ומשקפות לו מבוכה קשה. הדמוקרטים הצליחו להעביר לידיהם את השליטה בסנאט, לאחר שניצחו גם במדינות רפובליקאיות מובהקות כמו טקסס, דרום קרוליינה וקנזס. גם בבית הנבחרים הם רשמו הישגים משמעותיים.

למה טראמפ הפסיד?

יוקר המחיה היה אחד הגורמים המרכזיים שהשפיעו על ההצבעה. האמריקאים מתמודדים עם מחירים גבוהים, עלויות אנרגיה מכבידות וחוסר שביעות רצון מהמצב הכלכלי. האינפלציה בארה״ב נמצאת כבר חמש שנים מעל יעד היציבות של הבנק המרכזי שעומד על 2%. בחודש החולף נמדדה אינפלציה של 3.7% במונחים שנתיים. הטלת המכסים של טראמפ ועלויות האנרגיה הגבוהות כתוצאה מהמלחמה באיראן נתפסו כגורמים שתרמו לכך.

לכך הצטרפו הביקורת על המלחמה והחששות מהתנהלות הממשל. לפי מדגמים בארה״ב, כמחצית מהמצביעים ראו בבחירות הזדמנות להביע התנגדות לטראמפ, וכשלושה רבעים הביעו חוסר שביעות רצון מכיוונה של ארה"ב.

עד כמה ההפסד משמעותי עבור טראמפ?

טראמפ לא איבד את הנשיאות, והוא אמור להישאר בבית הלבן עד ינואר 2029. אולם הוא איבד את השליטה הרפובליקאית בסנאט, שהייתה מרכיב מרכזי ביכולתו לקדם את מדיניותו. הדמוקרטים יוכלו כעת לבלום מינויים של שופטים ובכירים בממשל, להגביר את הפיקוח על הנשיא ולהקשות על קידום יוזמות חקיקה. אם ישיגו גם רוב בבית הנבחרים, כוחם יגדל עוד יותר.

האם הדמוקרטים יכולים לבטל את החלטותיו?

לא באופן אוטומטי. טראמפ שומר על סמכויותיו כנשיא, כולל הזכות להטיל וטו על חוקים, והוא עדיין יכול לפעול באמצעות צווים נשיאותיים וסמכויות ביצועיות אחרות. עם זאת, יהיה לו קשה יותר להעביר חקיקה חדשה, לאשר תקציבים ולקדם רפורמות שדורשות את אישור הקונגרס. התוצאה עשויה להיות תקופה ממושכת של שיתוק פוליטי ועימותים בין הבית הלבן לקונגרס.

האם טראמפ עלול לעמוד בפני הדחה?

האפשרות קיימת, אך הדרך להדחה בפועל מורכבת. בית הנבחרים רשאי לפתוח בהליך הדחה ולאשר את האישומים ברוב רגיל, אולם הרשעת הנשיא והדחתו מחייבות רוב של שני שלישים בסנאט. גם כאשר הדמוקרטים שולטים בסנאט, מדובר ברף גבוה במיוחד. לעומת זאת, חקירות פרלמנטריות ושימועים נגד בכירים בממשל עשויים להפוך לכלי מרכזי במאבק הפוליטי.

מה המשמעות לכלכלה האמריקאית ולוול סטריט?

ההפסד עלול להקשות על טראמפ לקדם הפחתות מס נוספות, תוכניות הוצאה ושינויים רגולטוריים שדורשים חקיקה. גם המאבקים על התקציב ותקרת החוב עלולים להתחדד. מנגד, סמכויותיו של הנשיא בתחומי הסחר והמכסים לא נעלמות בעקבות הבחירות.

ההפסד של טראמפ מכביד גם על וול סטריט, כאשר החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בירידות, בהובלת הנאסד"ק. המשקיעים חוששים כי התחזקות הדמוקרטים בקונגרס תקשה על הנשיא לקדם הפחתות מס ותוכניות כלכליות, ובמקביל תגביר את הסיכון להחמרת הרגולציה על ענקיות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית. לכך מצטרפים החששות הקיימים ממילא מהתמחור הגבוה של מניות ה-AI. עם זאת, חלק מהאנליסטים מזהירים מפני תגובת יתר: "הסיכון הגדול לשווקים אינו הגל הכחול, אלא תגובת היתר של המשקיעים אליו", אמר מייקל ארונה, אסטרטג ההשקעות הראשי של State Street Global Advisors.

מה המשמעות עבור ישראל?

בטווח המיידי, לא צפוי שינוי אוטומטי במדיניות האמריקאית כלפי ישראל. טראמפ ממשיך להחזיק בסמכויות המרכזיות בניהול מדיניות החוץ והביטחון. עם זאת, התחזקות הדמוקרטים בקונגרס עשויה להוביל לפיקוח הדוק יותר על המהלכים האמריקאיים במזרח התיכון, ובמיוחד על המלחמה באיראן, הסיוע הביטחוני לישראל ועסקאות נשק. הקונגרס מחזיק בסמכויות משמעותיות בתחום התקציב, ולכן עשוי להשפיע על החלטות הנוגעות לישראל. עם זאת, התמיכה בישראל חוצה עדיין חלקים משתי המפלגות, ואין משמעות התוצאות בהכרח פגיעה בסיוע האמריקאי.

ומה צפוי עכשיו?

הקונגרס החדש ייכנס לתפקידו בינואר 2027, ועד אז הרפובליקאים עדיין מחזיקים בסמכויות הקונגרס היוצא. טראמפ יידרש להחליט האם לנסות להגיע להסכמות עם הדמוקרטים או להישען יותר על סמכויותיו הנשיאותיות. במקביל, שתי המפלגות כבר יתחילו להיערך לבחירות לנשיאות ב-2028, שבהן טראמפ עצמו אינו רשאי להתמודד שוב על פי החוקה האמריקאית.