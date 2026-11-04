גל כחול שוטף את ארה"ב: המפלגה הרפובליקאית של דונלד טראמפ ספגה שורת הפסדים היסטוריים בבחירות האמצע. הדמוקרטים צפויים להשיג רוב בבית הנבחרים ובדרך להשתלט גם על הסנאט. הניצחונות הדמוקרטיים לא הוגבלו רק למדינות המתנדנדות, אלא גם למדינות שנחשבו במשך עשרות שנים למעוז רפובליקאי. בדרום קרוליינה, הצליחה המועמדת הדמוקרטית אנני אנדרוז לנצח את אחותו של לינדזי גראהם המנוח במרוץ לסנאט.

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התוצאות מציבות את טראמפ בפני מציאות פוליטית חדשה לקראת השנתיים האחרונות לכהונתו. לאחר שהרפובליקאים החזיקו בשליטה בשני בתי הקונגרס, הם עומדים לאבד את הרוב בשני בתי הקונגרס.

בתגובה לתוצאות הבחירות, בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social, טראמפ טען כי התוצאות היו שונות אם התמודד בעצמו. "אני לא הייתי על פתק ההצבעה, ואם הייתי, היינו מנצחים בניצחון סוחף!", כתב טראמפ. "תודה על תשומת הלב לעניין. הנשיא דונלד ג'יי טראמפ".

ההתפתחות הבולטת ביותר מבחינת הרפובליקאים היא היקף ההישגים הדמוקרטים במרוצים לסנאט. ערב הבחירות החזיקו הרפובליקאים ב53 מושבים, לעומת 47 מושבים של הדמוקרטים ושני העצמאיים החוברים אליהם. כדי להשיג רוב, נדרשו הדמוקרטים להעביר לידיהם ארבעה מושבים נטו. הם בדרך להשיג הרבה יותר מכך.

ההפסדים הצפויים, וההפתעות

בצפון קרוליינה ניצח המושל הדמוקרטי לשעבר רוי קופר את מייקל ווטלי, מועמד שנתמך בידי טראמפ, והעביר מושב שהיה בשליטת הרפובליקאים לידי הדמוקרטים. מדובר באחד המרוצים היקרים והחשובים של מערכת הבחירות, במדינה שבה השקיעו שתי המפלגות מאמצים רבים.

הפתעה גדולה עוד יותר נרשמה כאמור בדרום קרוליינה, שם ניצחה אנני אנדרוז הדמוקרטית. המדינה נחשבת למעוז רפובליקאי מובהק, ולכן לתוצאה יש משמעות החורגת ממושב אחד בסנאט. היא מעידה על הקשיים של הרפובליקאים גם באזורים שבהם נהנו בשנים האחרונות מיתרון פוליטי ניכר.

במקביל הצליח הסנאטור הדמוקרטי ג'ון אוסוף להיבחר מחדש בג'ורג'יה. בניו המפשייר זכה כריס פאפאס הדמוקרטי במושב שהתפנה, ובכך שמרה המפלגה על כוחה במדינה.

גם בסנט בטקסס, שם לא היה סנטורן דמוקרטי כבר כמעט 30 שנה, נחלו הרפובליקאים הפסד.

במיין, באוהיו, בקנזס, ובאלסקה, שנמנו עם המרוצים התחרותיים ביותר ערב הבחירות הנתונים עדיין אינם סופיים אך מראים על כיוון ברור של ניצחון היסטורי וסוחף של המפלגה הדמוקרטית.

מודל הבחירות של The Hill וDecision Desk HQ, שעודכן ערב ההצבעה, חזה חלוקה של 52 מושבים לדמוקרטים ו-48 לרפובליקאים. כעת כמעט כל הפרשנים סבורים שזה יהיה הרבה יותר.

הדמוקרטים צועדים לעבר ניצחון ענק

בבית הנבחרים התמונה ברורה עוד יותר. הדמוקרטים צועדים לעבר ניצחון ענק, ואולי אפילו היסטורי. המשמעות עבור טראמפ עשויה להיות דרמטית. בית הנבחרים מחזיק בסמכויות מרכזיות בתחום התקציב והחקיקה, ורוב דמוקרטי יקשה על הנשיא לקדם את סדר היום שלו. הדמוקרטים יוכלו גם להשתלט על ראשות הוועדות, לפתוח בחקירות נגד הממשל ולזמן בכירים לעדות.

אם בסנאט הדמוקרטים יוכלו להשפיע באופן משמעותי גם על הליכי אישור המינויים של הנשיא, לרבות שופטים פדרליים, שגרירים ובכירים בממשל. במקרה כזה ייאלץ טראמפ להתמודד עם שני בתי קונגרס הנשלטים בידי האופוזיציה.

הבחירות התקיימו על רקע חוסר שביעות רצון נרחב של הציבור האמריקאי מהמצב הכלכלי. לפי סקרי בוחרים שפורסמו במהלך הלילה, כשלושה רבעים מהמצביעים הביעו חוסר שביעות רצון מכיוונה של ארה"ב וממצב הכלכלה.

האינפלציה, מחירי המזון, הדיור והאנרגיה עמדו במרכז הקמפיינים של המועמדים הדמוקרטים. הם ניסו להציג את הבחירות כמשאל עם על ההבטחות הכלכליות של טראמפ, שהתחייב להוריד מחירים ולשפר את מצבם של משקי הבית.

גם המלחמה עם איראן והשלכותיה על הכלכלה ועל מדיניות החוץ האמריקאית עמדו ברקע מערכת הבחירות. הרפובליקאים ביקשו להציג את מדיניות הנשיא כהכרחית לשמירה על הביטחון הלאומי, אך התוצאות הראשונות מצביעות על כך שהמסר הזה לא הספיק כדי לשמור על תמיכת הבוחרים בחלק מהמדינות.

הקונגרס החדש ייכנס לתפקידו בינואר 2027. אם הדמוקרטים אכן ישיגו רוב בבית הנבחרים, טראמפ יאבד את האפשרות להסתמך על שליטה רפובליקאית בשני בתי הקונגרס לקידום החקיקה שלו.

השלכות הבחירות עשויות להיות משמעותיות במיוחד בכל הנוגע לתקציב הפדרלי, לתקרת החוב, למדיניות המס ולמימון פעילות הממשלה. רוב דמוקרטי יאפשר למפלגה לדרוש ויתורים מהממשל במשא ומתן על חקיקה תקציבית, ואף לעכב יוזמות מרכזיות של הנשיא.

השליטה בסנאט חשובה במיוחד גם לקראת האפשרות שיתפנה מושב בבית המשפט העליון. אם הדמוקרטים ישיגו רוב בבית העליון, הם יוכלו להשפיע על יכולתו של טראמפ למנות שופטים ובכירים אחרים עד לסיום כהונתו.

עתיד המפלגה הרפובליקאית

מעבר להשלכות המיידיות, התוצאות צפויות להעמיק את הדיון הפנימי במפלגה הרפובליקאית על עתידה לאחר טראמפ. הנשיא אינו יכול להתמודד לכהונה שלישית לפי החוקה האמריקאית, והבחירות לנשיאות ב2028 צפויות להתקיים ללא מועמדותו. תוצאות בחירות האמצע עשויות להשפיע על מאבקי הכוח בין האגפים השונים במפלגה ועל זהות המועמדים שיבקשו לרשת אותו.

בינתיים, התמונה העולה מהתוצאות ומהתחזיות היא של שינוי משמעותי במאזן הכוחות בוושינגטון: הדמוקרטים צפויים לחזור לשליטה בוושינגטון. הם נחושים להצר את צעדי הנשיא והם צפויים לקבל את הכלים לעשות זאת.